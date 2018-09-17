Yazar, ÅŸair, Ã§evirmen Ä°lhami Sidar: Her evde bir CizÃ®rÃ® DivÃ¢nÄ± olmalÄ±

Ä°lhami Sidar ile ilk KÃ¼rtÃ§e divan olan MelayÃª CizÃ®rÃ®â€™'nin 'Divan'Ä±nÄ± konuÅŸtuk.

ReÅŸo RONAHÎ

DiyarbakÄ±r

Yazar, ÅŸair, çevirmen Ä°lhami Sidar çok yakÄ±n bir zamanda ÅŸiirdeki hünerini konuÅŸturarak muazzam bir iÅŸ çÄ±kardÄ± ve klasik Kürt edebiyatÄ±nÄ±n ilk mürettep divanÄ± olan Melayê Cizîrî DîvânÄ±’nÄ± Türkçe’ye kazandÄ±rdÄ±. Daha evvel de Türkçe çevirisi yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan ÅŸaheserin bu çevirisine ayrÄ±calÄ±k kazandÄ±ransa bir ÅŸair tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±... Kendisi de bunu ÅŸöyle ifade ediyor; “Mela’nÄ±n ÅŸair ruhuna uygun dört dörtlük bir çalÄ±ÅŸma olsun istedim.” Melayê Cizîrî’yi ilk okuduÄŸunda çarpÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren ve herkesin evinde bir Cizîrî DîvânÄ± bulundurmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yapan Ä°lhami Sidar’la bu önemli çalÄ±ÅŸmaya dair keyifli bir sohbet gerçekleÅŸtirdik.

Melayê Cizîrî’nin Dîvân’Ä±nÄ± Türkçeye çevirme fikri nasÄ±l oluÅŸtu, nasÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z, neler yaptÄ±nÄ±z? Biraz bu çalÄ±ÅŸmanÄ±n içinden geçtiÄŸi süreci aktarabilir misiniz?

Öncelikle ÅŸunu belirtmem gerekir ki Kürtçe okumaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±m yÄ±llarda niteliÄŸine bakmaksÄ±zÄ±n elime ne geçerse okuyordum. YayÄ±nlanmÄ±ÅŸ bütün Kürtçe yapÄ±tlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Türkiye’de bulunmayan kitaplarÄ± da yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirtiyordum. Telif, çeviri ne varsa! Ä°ÅŸte Melayê Cizîrî’yi ilk bu okumalar sÄ±rasÄ±nda tanÄ±dÄ±m, okuduÄŸum kimi metinler Melâ’ya sÄ±kça göndermelerde bulunuyordu, tabi bu bende Melâ’ya karÅŸÄ± bir merak uyandÄ±rdÄ± ve ilk fÄ±rsatta Dîvân’Ä± okumama vesile oldu. Öte yandan klasik ÅŸiire öÄŸrencilik yÄ±llarÄ±mdan süregelen özel bir ilgim vardÄ±. Melayê Cizîrî’yi okuduÄŸum zaman kelimenin tam anlamÄ±yla çarpÄ±ldÄ±m.

Dîvân’Ä± yazma nüshalardan hareket ederek transkribize edilmiÅŸ bir ÅŸekilde Latinize etme ihtiyacÄ±nÄ± neden duyduÄŸumu da izninizle ÅŸöyle açÄ±klayayÄ±m. Yok mu Latinize edilmiÅŸ çalÄ±ÅŸmalar? Var tabi ki. Arîf Zêrevan’Ä±n, sonra Selman Dilovan’Ä±n, Emin Narozî’nin çalÄ±ÅŸmalarÄ± var, Zeynel Abidin Zinar’Ä±nki var. DoÄŸrusu iyi de çalÄ±ÅŸmalar. Fakat ben bu çalÄ±ÅŸmalara baktÄ±ÄŸÄ±mda kendimce daha dört baÅŸÄ± mamur bir çalÄ±ÅŸma ortaya konamaz mÄ± diye düÅŸündüm. Kendimce ufak tefek pürüzler tespit ettim.

Ne gibi pürüzler bunlar?

Yazma nüshalardan yapÄ±lan çevirilerde bazÄ± harfleri okumakta bir takÄ±m müÅŸkülatlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±yorsunuz. Åžiirle ilgili çalÄ±ÅŸmalarda özellikle aruz kalÄ±bÄ±na uygunluÄŸu dikkate almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda yanlÄ±ÅŸ okumalar yapmanÄ±z mümkün, bu nedenle, bu tür çalÄ±ÅŸmalarÄ±n mutlak surette her ÅŸiirin aruz kalÄ±bÄ± esas alÄ±narak yapÄ±lmasÄ± gerekir. Kendi çalÄ±ÅŸmamda bunu olabildiÄŸince gözettim. Neden yaptÄ±m bunu? Daha önceki Latinize edilmiÅŸ çalÄ±ÅŸmalarÄ± okuduÄŸumda kalÄ±plar kendiliÄŸinden dilime dökülüyordu ve bazÄ± yerlerin kalÄ±ba uymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ediyordum, sonra içerik olarak da o bölümleri gözden geçirdiÄŸimde yazma nüshayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rarak doÄŸru okumaya ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸÄ±yordum. Elbette, daha önceki çalÄ±ÅŸmalar bana da esas oldu. Çok deÄŸerlidir her biri. Kutluyorum kendilerini. KuÅŸkusuz hiçbir çalÄ±ÅŸma mükemmel deÄŸil. Ama ben Melâ’nÄ±n ÅŸair ruhuna uygun dört dörtlük bir çalÄ±ÅŸma olsun istedim. En azÄ±ndan elden geldiÄŸince eksikliklerden daha da arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bir çalÄ±ÅŸma olsun istedim. AmacÄ±m buydu.

Tabi Melâ’dan çok geç haberim oldu, geç zamanlarda tanÄ±ÅŸtÄ±m ve tanÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra elimdeki örneklerden Melâ ile ilgili zengin külliyatÄ±mdan hemen hemen her ÅŸeyi okudum. Dîvân’Ä±nÄ± defalarca hatmettim. Mesela her Ä°ranlÄ±’nÄ±n evinde bir HafÄ±z-Ä± Åžirazi vardÄ±r. Ben de Dîvân için ÅŸunu söylüyorum: Her evde bir Cizîrî DîvanÄ± olmalÄ±. Ama bunun için de, elinizde dört baÅŸÄ± mamur bir çalÄ±ÅŸma olmasÄ± gerekiyor. Bununla yola koyuldum ve Ehmedê Zivingî’nin çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± esas alarak bazÄ± Latinize edilmiÅŸ çalÄ±ÅŸmalar üzerinde durarak bütünlüklü bir kitap oluÅŸturmaya çalÄ±ÅŸtÄ±m.

FotoÄŸraf: Evrensel

AslÄ±nda Melâ’yÄ± okuyan birçok kiÅŸiden bu çarpÄ±lma ifadesini duydum. Peki, bu nasÄ±l bir çarpÄ±lma halidir?

Beni bulunduÄŸum mekânÄ±n, zamanÄ±n ve uzamÄ±n tamamen dÄ±ÅŸÄ±na götürdü, bir anda ama bir anda beni sardÄ±. Normalde klasik ÅŸiirde her gazel kendi içinde bile bir bütünlük arz etmez ki bir gazelin diÄŸeriyle iliÅŸkisi yoktur. Oysa Melâ’yÄ± okuduÄŸumda ayrÄ± ayrÄ±, bir bütünlük arz etmeyen beyitleri bir yana bÄ±rakÄ±n bir romanÄ±n, bir destanÄ±n ayrÄ± ayrÄ± parçalarÄ±nÄ± okuyormuÅŸum hissine kapÄ±ldÄ±m. Beni öyle bir iklimin içine çekti. Bir de açÄ±kça söylemek gerekirse o zamanlar Kürtçeden böylesine HafÄ±z, Hayyam, Dante gibi klasiklere kafa tutacak güçlü bir edebiyat beklemiyordum. Böyle büyük bir ÅŸiir beklemiyordum. Kürtçeyi yeni öÄŸreniyordum. Åžiir dili olarak çok güçlü bir dil olduÄŸunu da biliyordum. Melâ’ya gelene kadar okuduÄŸum örneklere bakarak bu denli güçlü bir ÅŸiir beklemiyordum.

Elbette tarihsel geliÅŸmelerle, kendi halkÄ±nÄ±n içinde bulunduÄŸu koÅŸullarla da ilgili bir Melayê Cizîrî’den bahsediyoruz. “Feyza me vveke Nîl e, lê em Dîcle û Ferat in (Nil kadar güçlüyüz ama Dicle ve FÄ±ratÄ±z)” dizesinden de hareketle onun bu yönüne dair ne söylemek istersiniz?

O dönem Farsça bilim ve edebiyat dili. Medreselerde Arapça eÄŸitim dili ama edebiyat, bilim ve kültür dili olarak Farsça geçerli. Gerek Sassaniler, gerekse Persler döneminde, yer yer Safeviler döneminde, Perslerin dili olan Farsça egemen dildir ve devlet dilidir. Kürtler Medlerin daÄŸÄ±lmasÄ±ndan sonra Persler, Sasaniler, Savefiler sonra OsmanlÄ±larÄ±n egemenliÄŸi altÄ±nda olduÄŸundan çok uzun yÄ±llar Kürtçe üzerinde edebiyat dili olarak, kültür sanat dili olarak, bilim dili olarak FarsçanÄ±n büyük etkisi vardÄ±.Ve Melayê Cizîrî’ye kadar kimse Kürtçe mürettep bir divan yazma cesaretini gösteremedi. Cizîrî’nin yazmÄ±ÅŸ olduÄŸu bu divan Kürtçe ilk divandÄ±r. Ä°lk Kürtçe divan olmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda oldukça güçlü bir yapÄ±ttÄ±r. Ondan sonra çok sayÄ±da Kürtçe divan yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r ama bu divanÄ±n yanÄ±na yaklaÅŸan bir divan olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu da ne yapmÄ±ÅŸtÄ±r? Kürtçe üzerinde FarsçanÄ±n, yer yer OsmanlÄ±canÄ±n etkisini kÄ±rmÄ±ÅŸ ve Kürtçe ile edebiyat yapma anlayÄ±ÅŸÄ± Cizîrî’den sonra yaygÄ±nlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Ben bu bakÄ±mdan Melâ’nÄ±n Divân’Ä±nÄ± Ä°talyancayÄ± Latincenin boyunduruÄŸundan kurtarÄ±p ulusal bir dil haline getiren Dante’nin Ä°lahi KomedyasÄ±’na benzetiyorum. Kürtlerin Ä°lahi KomedyasÄ± olarak görüyorum Melayê Cizîrî’nin Divan’Ä±nÄ±.

Hem Nil ve FÄ±rat kÄ±yasÄ±, hem “ÅžebçiraxêÅŸevê Kurdistanê” atfÄ±, hem de LaleÅŸ’e tapÄ±nmaya gitmeye dair ifadesi aslÄ±nda Kürt kültürüne, Kürt halkÄ±na, Kürt milletine özgü birçok motiften birkaçÄ±. Ama biz fazlasÄ± ile politize olmuÅŸ bir halkÄ±z. Bir esere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda millilik ölçütü olarak sloganlaÅŸmÄ±ÅŸ bir dili arÄ±yoruz. Oysa Melâ slogan diline yaslanmÄ±yor.

Son yÄ±llarda Kürtçeden baÅŸka dillere, baÅŸkaca dillerden Kürtçeye birçok edebi eser çevriliyor. Siz nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz bunu? Bir kÄ±yaslama yapmak için deÄŸil sadece ama hangisi Kürtçe’ye nasÄ±l katkÄ± saÄŸlar sizce?

Bence baÅŸkaca dillerden Kürtçeye yapÄ±lmÄ±ÅŸ çevirilerdense, Kürtçeden baÅŸkaca dillere yapÄ±lmÄ±ÅŸ çeviriler daha deÄŸerli. Çünkü senin edebiyatÄ±nÄ±n niteliÄŸini, gücünü senin dÄ±ÅŸÄ±ndaki dünyaya göstermiÅŸ oluyor. Kürtçeden baÅŸka dillere çevirdiÄŸin zaman onu daha evrensel kÄ±lÄ±yorsun. Onu daha uluslararasÄ±, daha enternasyonal bir hale getiriyorsun ve çok geniÅŸ bir yelpazede edebiyatÄ±nÄ±n tanÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yorsun. YanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmanÄ±n önüne geçmek için ÅŸunu da söyleyeyim; okur için, yazarÄ±n kendini ufkunun geniÅŸletmesi için baÅŸka dillerden Kürtçeye yapÄ±lan çeviriler tabiki çok daha önemli. Her ikisinin yeri ayrÄ± elbette.

‘MELÂ Ä°ÇÄ°N AÅžKIN ÅžAÄ°RÄ° DERLER’

Melayê Cizîrî’ye göre hava, su, toprak ve ateÅŸten sonra var oluÅŸun beÅŸinci unsuru “aÅŸk” diyorsunuz. NasÄ±l bir aÅŸk Cizîrî’ninki?

Åžimdi Melâ’ya kÄ±yÄ±sÄ±ndan köÅŸesinden bulaÅŸmÄ±ÅŸ herkes ÅŸunu çok iyi bilir ki Melâ için aÅŸk varlÄ±ÄŸÄ±n beÅŸinci elementidir. Ancak bunu salt Melâ’ya özgü kÄ±lmak da yanÄ±lgÄ±dÄ±r. AslÄ±nda bu fikir Mela’ya Ä°bn-i Arabi’den sirayet etmiÅŸtir. Ä°bn-i Arabi biliyorsunuz vahdet-i vücut felsefesinin kurucusudur. ‘Ene’l-hak’ diyen kiÅŸidir. Kendi zamanÄ±nda ne demek istediÄŸi anlaÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸ büyük bir mutasavvÄ±ftÄ±r. Melâ da onun takipçilerindendir. Ancak takipçilerindendir derken burada Arabi’yi mutasavvÄ±f ve filozof kiÅŸiliÄŸi ile Melâ’yÄ± ise hem filozof, hem de ÅŸair kiÅŸiliÄŸi ile söylüyorum. Ä°bn-i Arabi’nin o aÅŸka bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ±, aÅŸka iliÅŸkin ortaya koyduÄŸu düÅŸüncesini, yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± ÅŸiirleÅŸtiren kiÅŸidir Mela. Zaten kafasÄ±ndaki aÅŸk anlayÄ±ÅŸÄ± ile Arabi’deki aÅŸk anlayÄ±ÅŸÄ± uyuÅŸtuÄŸu için yollarÄ± kesiÅŸmiÅŸtir. Arabi bunu bir felsefe olarak ortaya koymuÅŸtur, Cizîrî Arabi’nin felsefesini ÅŸiirleÅŸtirmiÅŸtir. Bu yüzden Melâ için aÅŸkÄ±n ÅŸairi derler. YaygÄ±n bir rivayete göre Goethe “AÅŸkÄ±n ÅŸairi Nisanî’yi tanÄ±dÄ±m” derken Mela’yÄ± kastediyor. Ben bunu “XewnekePayîzê “adlÄ± romanÄ±mda da kullandÄ±m. Dîvân’Ä±ndan yola çÄ±karak Melâ’yÄ± anlattÄ±ÄŸÄ±m bir kurgu, o kurgunun içerisinde de bunu verdim. Ama orada Nisanidiye tarif ettiÄŸi kiÅŸi büyük olasÄ±lÄ±kla Leyla ve Mecnun’un ilk ÅŸairi olan, Ä°ranlÄ± ÅŸairi Nizamî’dir. Ä°ranlÄ±lar arasÄ±nda zaten Nizamî aÅŸkÄ±n ÅŸairi olarak tanÄ±nÄ±r. Ama Kürtler arasÄ±nda ve Anadolu coÄŸrafyasÄ±nda da Melâ aÅŸkÄ±n büyük ÅŸairidir. Åžirazî’den Nizamî’den kesinlikle aÅŸaÄŸÄ± kalÄ±r yanÄ± olmayan bir ÅŸairdir ve DîvânÄ±n’da da aÅŸkÄ±n hakkÄ±nÄ± gereÄŸince vermiÅŸtir. Ä°lahî aÅŸkÄ±nda beÅŸerî aÅŸkÄ±nda hakkÄ±nÄ± fazlasÄ± ile vermiÅŸtir.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 18:47

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