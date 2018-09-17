â€˜Bir gÃ¼n yeniden Ã¶ÄŸretmenlik hayalime kavuÅŸacaÄŸÄ±ma inanÄ±yorumâ€™

DiyarbakÄ±r'da KÃ¼rtÃ§e eÄŸitim veren bir kreÅŸte Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken kayyÄ±m sebebiyle iÅŸsiz kalan EÄŸitimci Reyhan Petekkaya, doÄŸal Ã¼rÃ¼nler satÄ±lan bir dÃ¼kkan aÃ§tÄ±.

Berivan KIZIL

Ä°stanbul

DiyarbakÄ±r’da belediyelere baÄŸlÄ± olarak eÄŸitim dilinin Kürtçe olduÄŸu bir kreÅŸte çalÄ±ÅŸÄ±rken kayyÄ±m atamalarÄ±ndan sonra iÅŸinde uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan eÄŸitimci Reyhan Petekkaya, köy ürünlerinin satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir dükkan açtÄ±. Umudunu yitirmediÄŸini söyleyen Petekaya, “Bir gün yeniden öÄŸretmenlik hayalime kavuÅŸacaÄŸÄ±ma inanÄ±yorum” dedi. Anadilde eÄŸitimin önemine dikkat çeken Petekkaya, “Çocuklar, sadece Türkçe eÄŸitim görmek zorunda bÄ±rakÄ±lÄ±yor” dedi.

2016’da ilan edilen OHAL ve ardÄ±ndan KHK ve atanan kayyÄ±mlarla Kürtçe’nin Kurmancî ve Zazaki lehçesinde eÄŸitim veren birçok eÄŸitim kurumu kapatÄ±ldÄ±. DiyarbakÄ±r’da belediyelere baÄŸlÄ± açÄ±lan Zarokistan kreÅŸlerinde ilk olarak eÄŸitimciler uzaklaÅŸtÄ±rÄ±larak iÅŸsiz bÄ±rakÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan da Kürtçe olan eÄŸitim dili de Türkçe’ye dönüÅŸtürüldü. Buradaki iÅŸinden kayyÄ±m tarafÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan eÄŸitimcilerden biri olan Reyhan Petekkaya. Zor günler geçiren Petekkaya, ÅŸimdilerde DiyarbakÄ±r’Ä±n Diclekent semtinde köy ürünlerinin satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Çermik Köy PazarÄ± dükkanÄ±nÄ± açarak yaÅŸam mücadelesine devam ediyor. Petekkaya ile anadilde eÄŸitimin önemini ve verdiÄŸi yaÅŸam mücadelesini konuÅŸtuk.

‘ÇOCUKLAR, SADECE TÜRKÇE EÄžÄ°TÄ°M GÖRMEK ZORUNDA BIRAKILIYOR’

ÇocuklarÄ±n anadilinde eÄŸitim görmesinin önemli olduÄŸunu ve farklÄ± dillerin AKP iktidarÄ± tarafÄ±ndan hep inkar edildiÄŸini kaydeden Petekkaya, “Anadilimiz hiçbir zaman resmiyette kabul edilmedi. Anayasal güvence altÄ±na alÄ±nmak istenmiyor. Çocuklar, evlerinde hangi dille yaÅŸÄ±yorsa okulda da o dili konuÅŸabilmeli. Bu çocuklar masallarÄ±, hikayeleri, tekerlemeleri, harfleri, sayÄ±larÄ± ailelerinden Kurmancî ya da Zazaca öÄŸreniyorlar. Çocuk, doÄŸduÄŸu dil içinde anlar, düÅŸünür ve davranÄ±r” diye konuÅŸtu.

Petekkaya anadilinde eÄŸitim alamayan çocuklarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklarÄ± ise ÅŸöyle anlattÄ±: “Anadilinde eÄŸitim almak her çocuÄŸun temel hakkÄ± iken bu haktan yoksun bÄ±rakÄ±lan çocuklar gittikleri okullarda resmi dil olan Türkçe ile eÄŸitim almak zorunda bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Bir çocuÄŸun evde baÅŸka okulda baÅŸka bir dil ile yaÅŸamasÄ± o çocuk üzerinde olumsuz etkiler yaratÄ±r. Burada yaÅŸayan çocuklarÄ±n da çevresinde gördükleri herÅŸey Kürtçe yaÅŸanÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla yaÅŸamlarÄ±na okulda da öyle devam etmeliler. Kurmancî ve Zazaki öÄŸrenerek büyümüÅŸ bir çocuk daha sonra birden Türkçe eÄŸitim görmeye baÅŸlÄ±yor ve o zaman da okula uyum saÄŸlamakta zorlanÄ±yor.”

‘ANADÄ°LÄ°N YOK EDÄ°LMEYE ÇALIÅžILMASI DOÄžRU DEÄžÄ°L’

Ä°nsanlarÄ±n kendi dillerinde yaÅŸama hakkÄ±na sahip çÄ±kmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Petekkaya, “Bir halkÄ±n anadilinin yok edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± doÄŸru deÄŸil. Yeryüzünde hiçbir dilin kaybolmamasÄ± gerekir. Bir dil konuÅŸulmadÄ±ÄŸÄ± zaman unutulmaya yüz tutmuÅŸ oluyor. Herkes Türkçe eÄŸitim görsün, farklÄ± bir dil konuÅŸulmasÄ±n, kullanÄ±lmasÄ±n isteniyor. Biz anadilde eÄŸitim konusunda Ä±srarcÄ± oldukça onlar engellemeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar” dedi.

‘KAYYIM MAÄžDURUYUM, AMA UMUDUMU YÄ°TÄ°RMEDÄ°M’

21 Åžubat Dünya Anadili Gününde, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kreÅŸteki çocuklarla balonlar alÄ±p, üzerlerine sevgi sözcükleri yazdÄ±ktan sonra güzel dileklerde bulunup uçuracaklarÄ±nÄ± hayal ettiklerini ancak o anlamlÄ± günde hiçbir gerekçe gösterilmeden iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Petekkaya iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ktan sonra yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: Benim için çok anlamlÄ± ve deÄŸerli bir günde böyle üzücü bir durumla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±m. Maddi ve manevi olarak yÄ±pratÄ±ldÄ±m. Ä°ÅŸsiz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mda yeni evliydim. DiyarbakÄ±r’da kiralÄ±k bir evde oturuyorduk. EÅŸimle beraber yaklaÅŸÄ±k 20 bin TL kredi çekmiÅŸtik. Her ay düzenli olarak öderiz diye düÅŸünüyorduk. Birden iÅŸsiz kaldÄ±m ve kayyum maÄŸduru oldum. Tam da bu sÄ±rada eÅŸimin iÅŸleri de kötü gitmeye baÅŸladÄ±. Sonuç olarak ikimizde iÅŸsiz kaldÄ±k. Kredi borçlarÄ±mÄ±zÄ± ödeyemez duruma geldik.

Günlerce eÅŸimle ne yapabiliriz diye düÅŸündük. Ben de DiyarbakÄ±r’da sayÄ±larÄ± fazla olan ama gerçekten doÄŸal ürünler satmayan dükkanlara ve bizi iÅŸsiz bÄ±rakanlara karÅŸÄ± köy ürünleri dükkanÄ± açmaya karar verdim. HalkÄ±mÄ±zÄ± fabrikasyon ürünlerden uzaklaÅŸtÄ±rmak ve doÄŸal köy ürünleriyle tanÄ±ÅŸtÄ±rmak istedim. Ancak çocuklarÄ±mla vakit geçirdiÄŸim günler kadar mutlu deÄŸilim. Çünkü benim kendi mesleÄŸim deÄŸil. Bir gün yeniden öÄŸretmenlik hayalime kavuÅŸacaÄŸÄ±ma inanÄ±yorum. Umudumu yitirmiÅŸ deÄŸilim.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 12:06

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