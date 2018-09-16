MHPâ€™ye gÃ¶re sorun sahte rapor deÄŸil rahatsÄ±z edici Ã¼slup

Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±â€™ya verilen sahte rapora iliÅŸkin konuÅŸan MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalÃ§Ä±n: SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¼slubu rahatsÄ±z edici.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin, Alaattin ÇakÄ±cÄ±'ya sahte rapor verdikleri iddiasÄ±yla bazÄ± doktorlar hakkÄ±nda açÄ±lan soruÅŸturmaya tepki gösteren açÄ±klamasÄ±na SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n verdiÄŸi yanÄ±t MHP'nin tepkisini çekti. Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Semih YalçÄ±n, “BakanlÄ±ÄŸÄ±n üslubu rahatsÄ±z edici” dedi.

YalçÄ±n konuyla ilgili yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. AçÄ±klamada, Bahçeli'nin Alaattin ÇakÄ±cÄ±'ya verilen raporlarla ilgili kuÅŸkularÄ±n, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan da sonuca ulaÅŸtÄ±rÄ±labileceÄŸini söylediÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, “DeÄŸerlendirmelerin geliÅŸmelerle ilgili yeterli bilgiye ulaÅŸÄ±lamamÄ±ÅŸ olmasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±” yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸti.

Bu sözlere tepki gösteren YalçÄ±n, “SayÄ±n Devlet Bahçeli’nin bahse konu açÄ±klamasÄ±na, durup düÅŸünmeden alelacele verilen bu cevaptaki sorunlu ve seviyesiz üslup, fevkalade rahatsÄ±z edici bulunmuÅŸtur” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 18:19

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