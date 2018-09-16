FARCâ€™tan ayrÄ±lan gerillalara operasyon

BarÄ±ÅŸ sÃ¼reciyle FARCâ€™tan ayrÄ±lan â€˜Oliver Sinisterra Cephesiâ€™ isimli gerilla grubuna operasyon dÃ¼zenlendi. Ã–rgÃ¼t lideri aÄŸÄ±r yaralandÄ±.

Kolombiya’da, sivil siyasete geçen eski Kolombiya Devrimci SilahlÄ± Güçlerinden (FARC) ayrÄ±lan “Oliver Sinisterra Cephesi” isimli gerilla grubuna düzenlenen operasyonda, örgüt lideri aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak kurtulurken bir asker öldü.

Kolombiya ordusunun, ülkenin güneyi ile Ekvador’un kuzeyinde varlÄ±k gösteren ve bir süre önce 2’si gazeteci 3 Ekvadorluyu kaçÄ±rdÄ±ktan sonra infaz eden gruba yönelik operasyonlarÄ±, özellikle Narino yönetim bölgesine baÄŸlÄ± Tumaco kenti kÄ±rsalÄ±nda devam ediyor.

Son düzenlenen operasyonda bir asker hayatÄ±nÄ± kaybederken, barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ± protesto ederek FARC’tan ayrÄ±lan grubun bölgedeki lideri “Guacho” kod adlÄ± Walter Patricia Arizala aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak kurtuldu.

Kolombiya Devlet BaÅŸkanÄ± Ivan Duque ise, her iki ülkede de en çok arananlar listesinde yer alan Guacho’nun keskin niÅŸancÄ±lar tarafÄ±ndan vurulduÄŸunu ve bölgedeki operasyonlarÄ±n devam edeceÄŸini açÄ±kladÄ±. Duque ayrÄ±ca, Ekvador Devlet BaÅŸkanÄ± Lenin Moreno’nun telefonla arayarak Kolombiya’yÄ± operasyondan dolayÄ± tebrik ettiÄŸi bilgisini paylaÅŸtÄ±. Mart ayÄ±nÄ±n sonunda yine aynÄ± bölgede araÅŸtÄ±rma yapan Ekvador’un El Comercio gazetesinin ÅŸöför ve 2 muhabirini kaçÄ±ran Guacho’nun silahlÄ± grubu, rehineleri nisan ayÄ±nÄ±n ikinci haftasÄ±nda infaz etmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 17:56

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