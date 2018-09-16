Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkÄ±yat sÃ¼rÃ¼yor

TSK tarafÄ±ndan Suriyeâ€™nin Ä°dlib kentine komÅŸu Hatay sÄ±nÄ±rÄ±na fÄ±rtÄ±na obÃ¼sÃ¼, tank, panzer ve kirpi sevkÄ±yatÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Kilis’ten Hatay’a askeri araç sevkÄ±yatÄ± sürdürülüyor. ÇeÅŸitli kentlerde konuÅŸlu birliklerden sevk edilen Kilis’te bulunan fÄ±rtÄ±na obüsleri, sabah saatlerinde çekicilere yüklendi. Askeri araçlarÄ±n taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± çekiciler, öÄŸle saatlerinde, güvenlik önlemleri eÅŸliÄŸinde Kilis- Hassa yolundan Hatay’a ilerledi. AraçlarÄ±n, Hatay’a komÅŸu Suriye’nin Ä°dlib kenti sÄ±nÄ±rÄ±nda konuÅŸlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. Suriye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Kilis’e vardÄ±.

Güvenlik önlemleri altÄ±nda ilerleyen askeri araçlarÄ±n, sÄ±nÄ±rda konuÅŸlu birliklere takviye amaçlÄ± gönderildiÄŸi öÄŸrenildi. TSK, Suriye ve Rusya’nÄ±n Ä°dlib’e yönelik hava bombardÄ±manlarÄ± yapmasÄ±yla sÄ±nÄ±ra askeri sevkÄ±yatÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±.

ERDOÄžAN Ä°LE PUTÄ°N 'Ä°DLÄ°B' Ä°ÇÄ°N Ä°KÄ°NCÄ° KEZ BÄ°R ARAYA GELECEK

Öte yandan Suriye’deki savaÅŸa iliÅŸkin diplomasi trafiÄŸi de hÄ±z kesmiyor. Meseleye yönelik görüÅŸme trafiÄŸinin bir yenisine yarÄ±n Soçi ev sahipliÄŸi yapacak. Son 10 günde ikinci kez ‘Suriye’ meselesi için yan yana gelecek CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ve Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin bu yÄ±l toplamda dördüncü kez baÅŸ baÅŸa görüÅŸmüÅŸ olacak.

Daha önce CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Putin Johannesburg, Ankara ve Tahran'da baÅŸ baÅŸa bir araya gelmiÅŸti.

Bu yÄ±l BaÅŸkan ErdoÄŸan ile Putin, baÅŸta ‘Suriye’ olmak üzere bölgesel, ikili iliÅŸkiler ve ekonomi gibi farklÄ± konularda birçok kez telefonda görüÅŸtü. ErdoÄŸan ve mevkidaÅŸÄ± Putin'in yarÄ±n Soçi'de Ä°dlib'e yönelik son geliÅŸmeleri ele almasÄ± bekleniyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 18:25

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