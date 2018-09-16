Baraj ve HESâ€™ler Cendere Ã‡ayÄ±â€™nÄ± kurutuyor

AdÄ±yamanâ€™da bulunan Cendere Ã‡ayÄ±; FÄ±rat Nehri Ã¼zerine kurulan baraj ve HESâ€™ler nedeniyle kuruma tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya.

ErdoÄŸan ALAYUMAT

AdÄ±yaman’Ä±n Kahta ilçesinde bulunan ve bölgenin en önemli su kaynaÄŸÄ± olan, kaynaÄŸÄ±nÄ± FÄ±rat nehrinden alan Cendere ÇayÄ± kurumak üzere. Kahta ÇayÄ±’nÄ±n da bir kolu olan Cendere ÇayÄ±, üzerinde yapÄ±lan baraj ve hidro elektrik termik santraller (HES) nedeniyle büyük oranda tahribata uÄŸradÄ±. Ancak çay üzerinde hâlâ devam eden projelerin faaliyete geçmesi ile suyun tamamen kuruyacaÄŸÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.

BÜYÜK ORANDA KURUDU

GüneydoÄŸu Anadolu Projesi (GAP) projesi kapsamÄ±nda 1983 yÄ±lÄ±nda AdÄ±yaman ve Urfa illeri arasÄ±nda enerji ve sulama amacÄ±yla FÄ±rat Nehri üzerinde kurulan ve 1994’te faaliyete geçen Atatürk BarajÄ± nedeniyle büyük oranda kuruyan Cendere ÇayÄ±, sonraki yÄ±llarda Sincik ilçesi mevkiinde çay üzerine kurulan SÄ±rÄ±mtaÅŸ HES ile daha fazla tahribata uÄŸradÄ±.

AdÄ±yaman’Ä±n Sincik, Kahta, Çelikhan, Gerger ve Samsat ilçelerinden geçip Kahta çayÄ±na ardÄ±ndan da FÄ±rat Nehrine karÄ±ÅŸan Cendere ÇayÄ± bölgenin en önemli su kaynaklarÄ±ndan biri olma özelliÄŸini taÅŸÄ±yor.

ZENGÄ°N TARIM ARAZÄ°LERÄ° TEHLÄ°KE ALTINDA

Zengin tarÄ±m arazilerine sahip Kahta ilçesi baÅŸta olmak üzere Gerger, Samsat, Çelikhan ve bu ilçelerin beldelerinde tarÄ±m ve hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸan yurttaÅŸlar, yÄ±llardÄ±r yaÅŸananlarÄ± kaygÄ±yla izliyor.

Çay üzerinde kurulan HES projelerine karÅŸÄ± yürütmeyi durdurma davalarÄ±ndan bir sonuç alÄ±namadÄ±. Cendere ÇayÄ±’nÄ±n yok olmasÄ±yla zengin tarÄ±m arazilerinin kuraklÄ±k tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaÄŸÄ±nÄ± belirten bölge halkÄ±, yetkililerin yaÅŸanan bu sorunlara acilen çözüm bulmasÄ±nÄ± istedi.

‘PARA UÄžRUNA KÖKLERÄ°MÄ°Z YOK EDÄ°LÄ°YOR’

Kahta ÇayÄ± mezrasÄ±nda yaÅŸayan ve Cendere ÇayÄ± kenarÄ±nda tarlalarÄ± bulunan Aziz Bülbül, “Yok edilen sadece su kaynaÄŸÄ± deÄŸili, aynÄ± zamanda anÄ±larÄ±mÄ±z da yok ediliyor. Burada acÄ± tatlÄ± herkesin çok anÄ±sÄ± var. Para uÄŸruna doÄŸa harikasÄ± yerler yok ediliyor. Buralar yok edilirken aynÄ± zamanda bizim köklerimiz de yok ediliyor” dedi.

‘TURÄ°ZMÄ° TEÅžVÄ°K ETSÄ°NLER’

Atatürk BarajÄ± kurumadan önce Cendere ÇayÄ±’nÄ±n daha derin ve gürül gürül aktÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ahmet YaÅŸar da, “YazÄ±n her hafta piknik için yüzlerce insan buralara gelirdi. Ä°ÄŸne atsan yere düÅŸmezdi, ÅŸimdi pek kimse gelmiyor” diye konuÅŸtu.

ÇocukluÄŸunun Cendere’de geçtiÄŸini anlatan YaÅŸar, ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “AdÄ±yaman’a yapÄ±labilecek en büyük kötülük, bölgeye HES’lerin yapÄ±lmasÄ± oldu. Kimse istemedi bu HES’leri ama daha fazla para kazanmak için doÄŸamÄ±z yok ediliyor. Madem para kazanmak istiyorlar, doÄŸaya düÅŸman projeleri teÅŸvik edeceklerine turizmi teÅŸvik etsinler.” (AdÄ±yaman/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 17:29

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