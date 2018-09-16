Zamlar besicileri zora soktu: BÃ¶yle sÃ¼rerse hayvancÄ±lÄ±ÄŸÄ± bÄ±rakacaÄŸÄ±z

Vanâ€™da yem ve kepeÄŸe gelen zamlar nedeniyle besiciler zor gÃ¼nler yaÅŸÄ±yor.

ElveriÅŸli coÄŸrafyasÄ± ile önemli hayvancÄ±lÄ±k merkezlerinden olan Van’da besiciler, ekonomideki gidiÅŸat ve döviz kurlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸ nedeniyle zor durumda. Yem ve kepek fiyatlarÄ±na ardÄ± ardÄ±na yapÄ±lan zamlar besicilerin adeta belini büktü. Artan bakÄ±m masraflarÄ± altÄ±nda ezilen besiciler, sahip olduklarÄ± hayvanlara alÄ±m gücünün eskiye oranla düÅŸmesi sonucu alÄ±cÄ± da bulamÄ±yor.

Ekonomideki gidiÅŸat nedeniyle yem ve kepek fiyatlarÄ±na gelen zamlarÄ±n altÄ±ndan kalkamayan VanlÄ± besiciler, satÄ±ÅŸ yapamamaktan dertli. Van Hayvan PazarÄ±ndaki besiciler, pazarÄ±n bu yÄ±l en zor günlerini yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

‘HAYVANCILIK YAPMAK ARTIK KURTARMIYOR’

40 yÄ±ldÄ±r besicilik yapan Süleyman Gezer, ekonominin durumu yüzünden son 3 yÄ±ldÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zararÄ± hiçbir dönem yaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Yem ve kepek fiyatlarÄ±na art arda gelen zamlar nedeniyle besicilik yapmanÄ±n zorlaÅŸmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra canlÄ± hayvan alÄ±m satÄ±mlarÄ±nÄ±n da durma noktasÄ±na geldiÄŸini söyleyen Gezer, “Yemin torbasÄ± 75 lira, kepeÄŸin torbasÄ± 40 lira oldu. Hayvan satÄ±ÅŸlarÄ±nda inanÄ±lmaz düÅŸüÅŸ var. PazarÄ±n durumu kötü. HayvancÄ±lÄ±k yapmak da artÄ±k bizi kurtarmÄ±yor” dedi.

‘ESKÄ°DEN KAMYONLA ALIRDIK ÅžÄ°MDÄ° TORBAYLA’

Uzun yÄ±llardÄ±r besicilik yapan Necati KÄ±zÄ±ltaÅŸ da, son birkaç yÄ±ldÄ±r Van’da hayvancÄ±lÄ±kla uÄŸraÅŸan herkesin iflasÄ±n eÅŸiÄŸine geldiÄŸini kaydetti. Nedeni ise, zamlar. “Eskiden kamyonla götürdüÄŸümüz yemi artÄ±k torba ile alÄ±yoruz. Hayvan fiyatlarÄ± da düÅŸtü.

Geçen yÄ±l 10 bin liraya sattÄ±ÄŸÄ±m hayvanÄ±, bugün 5 bin liraya zor satÄ±yorum” diyen KÄ±zÄ±ltaÅŸ, bu duruma bir an önce çözüm bulunmasÄ±nÄ± istedi. Zamlar ve satÄ±ÅŸ yapamamaktan ÅŸikayet eden besicilerden Erdal KÄ±zÄ±ltaÅŸ da tepkisini ÅŸu sözlerle dile getirdi: “Mazotun litresi 6 lira 50 kuruÅŸ. Elimizi nereye atsak zam, zam, zam. Bu sene ekinler çoktu, buÄŸdayÄ±n da öÄŸütülme dönemindeyiz. Ama kepeÄŸin torbasÄ± 40 lira, bir ay sonra 50 lira olacak. Unun torbasÄ± 80 liradan 120 liraya çÄ±ktÄ±. Bu nasÄ±l bir iÅŸ anlamadÄ±m!” KÄ±zÄ±ltaÅŸ, böyle gitmesi halinde besiciliÄŸi bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

ZamlarÄ±n hayvan alÄ±m satÄ±mlarÄ±na doÄŸrudan yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Tajdin Ä°nan da, “AkÅŸam evimizde yediÄŸimiz yemeÄŸin içindeki salça bile 3 liradan 10 liraya çÄ±kmÄ±ÅŸ ise hayvan pazarÄ±nÄ±n durumunu artÄ±k yetkililer düÅŸünsün” dedi.

PAZAR YERÄ° DE SORUN

KayyÄ±m atanan Van BüyükÅŸehir Belediyesinin eski hayvan pazarÄ±nÄ± yeniden inÅŸa etmeye baÅŸlamasÄ± nedeniyle geçici olarak kendilerine tahsil edilen yerde satÄ±ÅŸ yapan besicilerin bir diÄŸer ÅŸikayeti de kendilerine gösterilen yerin toz toprak içerisinde olmasÄ±. Bu yüzden yüzlerinde maske ile dolaÅŸan besiciler, pazarÄ±n sabahlarÄ± sulanmasÄ±nÄ± istedi. (Van/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 17:24

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