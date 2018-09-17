Bornova Belediyesi temizlik iÅŸÃ§ilerinden sendikalara mÃ¼cadele Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Hizmet ihalesi yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esi ile zamsÄ±z Ã§alÄ±ÅŸan Bornova Belediyesi temizlik iÅŸÃ§ileri sendikalarÄ± Ã¼cret zammÄ± iÃ§in mÃ¼cadeleye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Nuray ÖZTÜRK

Ä°zmir

Genel-Ä°ÅŸ 7 No’lu Åžubenin örgütlü olduÄŸu Bornova Belediyesinde çalÄ±ÅŸan temizlik iÅŸçileri, 4734 sayÄ±lÄ± ihale yasasÄ±na göre belediyelerdeki temizlik iÅŸleri birimlerinde; personel çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na dayalÄ± hizmet alÄ±mÄ± ihalesi yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± için yÄ±llarca zamsÄ±z çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyleyerek “ArtÄ±k yeter” dedi. Yasa nedeniyle örgütlenseler dahi toplu iÅŸ sözleÅŸmesi imzalanamadÄ±ÄŸÄ± için asgari ücrete mahkum edildiklerini söyleyen iÅŸçiler, “kadro” uygulamasÄ± sonrasÄ± da bu durumun deÄŸiÅŸmediÄŸini belirterek, fedakarlÄ±k çaÄŸrÄ±larÄ±na tepki gösterdi. Bir an önce ücretlerine zam yapÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen temizlik iÅŸçileri, asgari ücretin yükseltilmesi, iÅŸçi ücretlerinden vergi kesilmemesi gibi taleplerini de sÄ±ralayarak tüm sendikalara ortak mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

‘ASGARÄ° ÜCFRET EN AZ 2 BÄ°N 500 TL OLMALI’

Mesai çÄ±kÄ±ÅŸÄ± yan yana geldiÄŸimiz iÅŸçilerden ilki temizlik biriminde çalÄ±ÅŸan Özgür. Daha sorumuzu bitirmeden konuÅŸmaya baÅŸlayan Özgür, “Krizi hiç sorma iÅŸçiler perperiÅŸan, alÄ±m gücü yok, geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± çok. Hayat pahalÄ±, her ÅŸeye zam yapÄ±yorlar, öyleyse iÅŸçi maaÅŸlarÄ±nÄ± da yükseltsinler. Bizim talebimiz bu. Asgari ücret en az 2 bin 500 olmalÄ±. Zaten temizlik birimi olarak yÄ±llardÄ±r maaÅŸ alamÄ±yoruz. Bir de enflasyon ve zamlar eklendi maÄŸduriyetimize” diyor.

SENDÄ°KALARA BÄ°RLÄ°K OLMA ÇAÄžRISI

“Tasarruf, fedakarlÄ±k diyerek bizden aldÄ±klarÄ±nÄ± zenginlere veriyorlar” diyen Özgür ÅŸöyle devam etti: “Bir iÅŸçiden normalde vergi alÄ±nmamasÄ± lazÄ±m, ama bizden vergi alÄ±p patronlarÄ±n vergi borçlarÄ±nÄ± siliyorlar. AyrÄ±m yapmadan, sendikalar iÅŸçinin arkasÄ±nda durmalÄ± ki faturayÄ± bize kesmesinler. Birlik olup sokaÄŸa dökülmeliyiz, hak kayÄ±plarÄ±mÄ±z için grevler yapmalÄ±yÄ±z” dedi.

‘ZEKA VERÄ°RDÄ°M, ÅžÄ°MDÄ° MUHTACIM

Yine baÅŸka bir temizlik iÅŸçisi olan Mustafa, “GeçtiÄŸimiz gün asgari ücret hesaplamasÄ± yaptÄ±m, krizden zamlardan dolayÄ± asgari ücret 350 lira erimiÅŸ. Gittim 5 liralÄ±k salça alayÄ±m dedim olmuÅŸ 9 lira” dedi. Eskiden çiftçilik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak artÄ±k geçinemez hale geldikleri için göç ettiklerini aktaran Mustafa, krizin etkisini tam olarak gösteremediÄŸini vurgulayarak ÅŸunlarÄ± söyledi: “Ben köylüyüm, elli tane malÄ±m vardÄ±, her sene bir tanesini zekat verirdim. Åžimdi ben zekata muhtaç oldum” diye konuÅŸtu.

‘MAAÅžIN YARISI VERGÄ°YE GÄ°TTÄ°, YARISI ERÄ°DÄ°’

CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n milli birlik vurgusu ve aynÄ± gemideyiz söylemlerini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Mustafa; “Önce alt tabakanÄ±n refah seviyesini yükseltmesi lazÄ±m, maaÅŸlarÄ±mÄ±zdan vergi alÄ±nmamalÄ±, alÄ±nmasÄ±n ki vatandaÅŸÄ±n alÄ±m gücü yükselsin... DüÅŸünün maaÅŸÄ±mÄ±n yarÄ±sÄ± vergiye gidiyor, kalanÄ± krizde eridi bize bir ÅŸey kalmadÄ±... Bu devlet emeklinin, iÅŸçinin yanÄ±nda olmadÄ±. Hep zenginin yanÄ±nda oldu, bizleri hep ezdi... Åžimdi bizim yapmamÄ±z gereken topyekün sokaÄŸa dökülmek. Bu da ancak tüm sendika ve konfederasyonlarÄ±n birleÅŸik mücadelesiyle olur” diye konuÅŸtu.

Ä°smini vermeyen genç bir iÅŸçi ise tepkisini ÅŸöyle dile getirdi: “Tek bir ÅŸey soracaÄŸÄ±m; O çok sevdikleri patronlardan biri, örneÄŸin Güler SabancÄ± fedakarlÄ±k etti mi? Krize biz sebep olmadÄ±k faturasÄ±nÄ± da biz ödemeyeceÄŸiz.”

BaÅŸka bir iÅŸçi ise “Evde üç kiÅŸiyiz, sadece buzdolabÄ± çalÄ±ÅŸÄ±yor, akÅŸam 7’de klima çalÄ±ÅŸÄ±yor bir iki saat. Elektrik, su doÄŸalgaz, internet 650 lira fatura ödüyorum. Ev kira olsa yandÄ±k, çocuk da geliyor... AnlayacaÄŸÄ±nÄ±z onlar koltuk sevdasÄ±nda biz yaÅŸam savaÅŸÄ±nda...” diyor.

BaÅŸka bir iÅŸçi ise ÅŸunlarÄ± söylüyor: “Bütün KOBÄ°’lerin vergi borçlarÄ±nÄ± sildiler ama bize bir ÅŸey yok, çünkü biz eÅŸeÄŸiz. NasÄ±l olsa bizim ses çÄ±karma hakkÄ±mÄ±z yok, biraz konuÅŸtun mu kendini kodeste buluyorsun. Genelinden yereline hep aynÄ±. Benim elektrik faturam gelmiÅŸ 120 lira. Elektrik kullanÄ±mÄ± 52 lira geriye kalan vergisi ÅŸusu busu 68 lira. Zenginin faturasÄ±nÄ±, vergisini biz ödüyoruz. 2020’ye kadar sözleÅŸme imzalayamÄ±yoruz, temizlik iÅŸçisi olarak 5 yÄ±ldÄ±r zam alamadÄ±k, nasÄ±l fedakarlÄ±k yapalÄ±m. Ä°nsani koÅŸullarda çalÄ±ÅŸmÄ±yoruz ki. Biz maaÅŸlarÄ±mÄ±za zam istiyoruz.”

‘15 GÜNDE MAAÅž BÄ°TÄ°YOR’

Ä°smini vermek istemeyen bir park ve bahçeler iÅŸçisi ise “Emperyalistler arasÄ± paylaÅŸÄ±m savaÅŸÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yoruz; çünkü emperyalizme göbekten baÄŸÄ±mlÄ±yÄ±z. Olan da bize oluyor” dedi. Zamlardan ciddi bir ÅŸekilde etkilendiklerini aktaran iÅŸçi, “MaaÅŸÄ±mÄ±z önceden ucu ucuna yetiyordu. AyÄ±n son haftasÄ±na kadar geliyorduk veya üçüncü haftasÄ±nda falan bitiyordu. Åžimdi bariz 15 günde bitiyor. Küçük küçük rakamlarla bakÄ±yorsun cepte para kalmamÄ±ÅŸ, faturalarÄ±n hâlâ duruyor. Ki sürekli mesaiye kalmamÄ±za raÄŸmen” dedi.

Krizin faturasÄ±nÄ±n iÅŸçi ve emekçilere kesildiÄŸini belirten iÅŸçi, iÅŸçilerin bu hükümetle hiçbir zaman aynÄ± gemide olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, çözüme dair ise “Bu hükümet sermayeden yana, para kimin elindeyse onun sözü geçiyor, o gücü elimize almadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sürece de sözümüz geçmeyecek. Yani kendimiz için üreten olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sürece bu süreç böyle devam edecek. Onun için her alanda örgütlü mücadele etmemiz lazÄ±m” diye konuÅŸtu.

‘BELEDÄ°YENÄ°N ÇOK AYIBINI ÖRTTÜK’

Hükümlü kadrosundan iÅŸe giren temizlik iÅŸçisi Murat ise ekonomideki sÄ±kÄ±ntÄ± dolayÄ±sÄ±yla belediyelerden yapÄ±lan bütçe kesintilerine deÄŸindi: “Ben eski hükümlüyüm, cezamÄ± çektim. ArtÄ±k yeter, emeÄŸimle geçineyim dedim iÅŸe girdim. Geçinemiyorum. Bu maaÅŸlar ve bu çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±yla yaÅŸayabilmek için suç iÅŸlemek gerek. Åžimdi kriz yok diyorlar, iyi de bu iÅŸçi niye aç. Herkesi suça teÅŸvik ediyorlar... Belediye bütçelerinden yüzde 30 kesintiye gideceklermiÅŸ. Bize yansÄ±r mÄ± bilmiyorum ama bize yansÄ±rsa ÅŸöyle söyleyeyim, biz zaten Bornova Belediyesinin çok ayÄ±bÄ±nÄ± örttük. Bir günlük eldiveni bir hafta kullandÄ±k. Yahu ben bu ellerle yeri geliyor, çöpten iÅŸkembe topluyorum, bir günlük eldiven beÅŸ gün kullanÄ±lÄ±r mÄ±? Konak Belediyesi günlük eldiven veriyor iÅŸçilere, kullanÄ±yorlar atÄ±yorlar biz yeri geldik onlarÄ±n kullanÄ±p attÄ±ÄŸÄ± eldivenleri toplayÄ±p kullandÄ±k. Daha bizden bir ÅŸey beklemesinler.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 17:27

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