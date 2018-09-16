Kule vinÃ§ faciasÄ±nda 3 tutuklama

Denizliâ€™de 3 Afgan iÅŸÃ§inin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi iÅŸ cinayetiyle ilgili soruÅŸturmada gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸiden 3â€™Ã¼ tutuklandÄ±.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yapÄ±mÄ± süren Seyir Tepesi 1. kÄ±sÄ±m yapay ÅŸelale inÅŸaatÄ±nda, sepetinde bulunduklarÄ± vincin taÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ±yla 30 metreden düÅŸen Afganistan uyruklu 3 iÅŸçinin ölümü, 1 iÅŸçini de yaralanmasÄ±yla ilgili gözaltÄ±na alÄ±nan 5 kiÅŸiden 3’ü tutuklandÄ±. DiÄŸer 2 ÅŸüpheli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

14 Eylül’de, saat 15.30 sÄ±ralarÄ±nda ÇamlaraltÄ± Mahallesi’ndeki, Pamukkale Belediyesi’nin özel inÅŸaat firmasÄ±na yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Seyir Tepesi 1. kÄ±sÄ±m yapay ÅŸelale inÅŸaatÄ±nda kule vincin taÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±. Vincin sepetinde çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler, yaklaÅŸÄ±k 30 metre yükseklikten yere düÅŸtü. Sepetteki Afganistan uyruklu iÅŸçilerden Muhammet Ä°sa Palvamani, Lal Muhammet Rahimi ve Ehsanollah Nabizadeh yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, Nurullah Aelishah ise yaralandÄ±. Aelishah, Denizli Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lÄ±p, tedaviye alÄ±ndÄ±. 3 kiÅŸinin cesetleri, otopsi yapÄ±lmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli TÄ±p Kurumuna gönderildi.

Polis, soruÅŸturma kapsamÄ±nda vincin sahibi, operatörü, ÅŸantiye saha sorumlusu ve 2 iÅŸ güvenliÄŸi uzmanÄ±nÄ± gözaltÄ±na aldÄ±. Polisteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan 5 kiÅŸi, dün adliyeye sevk edildi. Åžüphelilerden vinç sahibi C.A, vinç operatörü M.T. ve saha sorumlusu A.G. tutuklandÄ±. Ä°ÅŸ güvenliÄŸi uzmanÄ± olan diÄŸer 2 kiÅŸi ise serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (Denizli/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 17:00

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