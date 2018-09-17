'BorÃ§lanarak okul alÄ±ÅŸveriÅŸi yapÄ±yoruz'

Okullar aÃ§Ä±lÄ±rken bu yÄ±l veliler okul alÄ±ÅŸveriÅŸinde zamlardan kaynaklÄ± bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±lar Ã§ekiyor, 'SÃ¼rekli borÃ§lanarak alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yoruz' diyor.

Ebru YÄ°ÄžÄ°T

Kübra LAZ

Kocaeli

Kocaeli’nin Esentepe mahallesinde iÅŸçi ve emekçilerin yoÄŸun olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir bölgede kadÄ±nlarla kendi ekonomilerini ve okullarÄ±n açÄ±lmasÄ± sürecinde okul alÄ±ÅŸveriÅŸlerini konuÅŸtuk. Selma, biri kÄ±zÄ± diÄŸeri yeÄŸeni olmak üzere iki öÄŸrenci okutuyor. Okul harcamalarÄ±nÄ±n nasÄ±l gittiÄŸini sorarken ekonomik geliÅŸmeleri de deÄŸerlendiriyor: “Zamlar felaket durumda, ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz. Bizim ülkemizde öÄŸrenci okutmak oldukça zor. Bu yÄ±l kilo iÅŸiyle almayÄ± dahi düÅŸündüm. Ancak artÄ±k o da mümkün deÄŸil. Fazladan efor sarf ederek en ucuz neredeyse onu bulacaÄŸÄ±z. Bunun yanÄ±nda ülkenin ekonomik durumu da çok kötü. Bunu düÅŸünmekten uyuyamÄ±yorum. Ä°nsanlar aç kalacak, eÄŸitim sistemi iyice kötüleÅŸecek. Kriz geliyor. Asgari ücretle çalÄ±ÅŸan insanlar ne yapacak, onu hiç düÅŸünemiyorum. Eskiden pazardan 1-2 kilo aldÄ±ÄŸÄ±m ÅŸeyleri artÄ±k gram hesabÄ± olarak alacaÄŸÄ±m, üstümüze baÅŸÄ±mÄ±za aldÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± ise 10 yÄ±l giyinmekten baÅŸka bir çaremiz yok krizi atlatmak için. ”

A4 12 LÄ°RAYDI, ÅžÄ°MDÄ° 25 LÄ°RA!

Esma da üç çocuÄŸunun olduÄŸunu, bunlarÄ±nÄ±n ikisinin de okuduÄŸunu söylüyor ve okul alÄ±ÅŸveriÅŸinden dert yanÄ±yor: “KÄ±rtasiye alÄ±ÅŸveriÅŸi için listeleri bekliyoruz. Fiyatlara baktÄ±ÄŸÄ±mda ise cep yakan bir durum var. ÖÄŸretmenlerin ise istekleri çok. Her ÅŸey haddinden fazla zamlandÄ±. Geçen sene a4 kaÄŸÄ±dÄ± 12 liraydÄ±, ÅŸimdi 25 lira. Borca girip kÄ±rtasiye alÄ±ÅŸveriÅŸi yapÄ±yoruz.” Esma’ya “Peki nasÄ±l bir çözüm olmalÄ±?” diye soruyoruz o da ÅŸöyle cevaplÄ±yor: “ZamlarÄ±n geri çekilmesini istiyorum. 2 çocuk okuturken ben zorlanÄ±yorum, daha çok çocuÄŸu olanlarÄ± düÅŸünmek dahi istemiyorum. SobalÄ± evde oturuyoruz, birçok masrafÄ±mÄ±z var, nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± bilemiyoruz. Ben de çalÄ±ÅŸmak isterim ama küçük çocuÄŸum var, çalÄ±ÅŸamÄ±yorum. KreÅŸe vermek istesem zaten maaÅŸÄ±m oraya gidecek. Evde bir tek eÅŸim çalÄ±ÅŸÄ±yor o da yetmiyor”

Sevda Anlamaz ise 1 çocuk okutuyor. Okul listesini alÄ±p almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sormaya baÅŸlayÄ±nca durumun zorluÄŸunu anlatmaya baÅŸlÄ±yor: “KÄ±rtasiye alÄ±ÅŸveriÅŸi yaptÄ±m ancak hepsini almaya gücüm yetmiyor. Evde bir tek eÅŸim çalÄ±ÅŸÄ±yor, bebek olduÄŸu için ben çalÄ±ÅŸamÄ±yorum. EÅŸimin maaÅŸÄ± evi bile geçindirmiyor. Sözde eÄŸitim ücretsiz ancak bu taraftan hiç öyle görünmüyor. Ben çocuÄŸuma kÄ±rtasiye alÄ±ÅŸveriÅŸi yapmak için borç altÄ±na girmek zorunda kalÄ±yorum. En uygununu aramak zorunda kalÄ±yoruz. AynÄ± zamanda bu yük sadece kadÄ±nlarÄ±n üzerine biniyor ev yaÅŸamÄ±nda. Bunun yanÄ±nda da okullar her ÅŸeyin fazlasÄ±nÄ± istiyorlar, alamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda da çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n üstüne geliyorlar.

‘MALZEMELERÄ°N SADECE YARISINI ALABÄ°LDÄ°M’

GülÅŸen SaÄŸlam’Ä±n iki çocuÄŸundan biri ilkokula diÄŸeri liseye gidiyor. SaÄŸlam söze “KÄ±rtasiye malzemelerinin yarÄ±sÄ±nÄ± alabildim, diÄŸer yarÄ±sÄ±na paramÄ±z yetmedi. Ä°lerleyen süreçte almaya çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Bu yÄ±l fiyatlar çok pahalÄ± geldi.” diyerek giriyor. Bütün bunlarÄ±n yanÄ±nda ev ihtiyaçlarÄ±nÄ±n da olduÄŸunu ekliyor SaÄŸlam: “Eve giren tek bir maaÅŸ var ve zorlanÄ±yoruz. ZamlarÄ±n olmasÄ±nÄ±n sebebi ekonomiyi yönetenlerden kaynaklÄ±. Bizi sömürüyorlar kendi açÄ±klarÄ±nÄ± kapatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar bu esnada biz fakirleÅŸiyoruz. Ülkeyi de ekonomiyi de saÄŸlam yönetemediklerini düÅŸünüyorum” Dilber Anlamaz’Ä±n da iki çocuÄŸu okula gidiyor. Anlamaz da “Evin tek geliri var biz yine bir ÅŸekilde karÅŸÄ±layabilecek durumdayÄ±z ve mecburuz da zaten. Dönemin baÅŸÄ±nda her sene bu zorluÄŸu yaÅŸÄ±yoruz ancak bu yÄ±l daha fazla yaÅŸayacaÄŸÄ±z” diyor.

‘ÖDENMEMÄ°Åž FATURALAR VAR, ANCA YARISINI ALABÄ°LDÄ°M’

Neslihan Armutçu da kÄ±rtasiye alÄ±ÅŸveriÅŸinde zamlarÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± bir hayli yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiriyor: “Her sene 500-600 lira harcÄ±yorduk ancak bu yÄ±l neredeyse ikiye katlandÄ±. Henüz evde ödenmemiÅŸ faturalar dururken çocuÄŸumuzun ihtiyaçlarÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ± alabildim. ÖÄŸretmenler de sÄ±kÄ±ntÄ± çÄ±karacak biliyorum ancak yapacak bir ÅŸeyimiz yok. ArtÄ±k devlet okullarÄ± da özel okul gibi, her ÅŸeye para verir hale geldik. EÄŸitime ücretsiz diyorlar. Nerede, ne zaman ücretsiz oldu biz hiç göremedik.” Armutçu sözlerini ÅŸu çaÄŸrÄ±yla bitiriyor: “Bence zamlarÄ±n sebebi kriz, her ÅŸey çok pahalÄ±. Bütün kadÄ±nlara sesleniyorum, sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n büyüÄŸünü biz çekiyoruz o zaman en çok bizim ses çÄ±karmamÄ±z gerekiyor.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 16:39

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