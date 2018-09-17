Yaz okulu katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±: Adeta Antik Yunanâ€™Ä± yaÅŸÄ±yoruz

KODA ve ÃœNÄ°VDERâ€™in Dr. Mehmet Fatih TraÅŸ anÄ±sÄ±na dÃ¼zenlediÄŸi ikinci yaz okulu Bodrumâ€™da sona ererken, okula katÄ±lanlar tartÄ±ÅŸmalardan memnun kaldÄ±.

Hasret Gültekin KOZAN

Bodrum

KODA ve ÜNÄ°VDER’in Dr. Mehmet Fatih TraÅŸ anÄ±sÄ±na düzenlediÄŸi ikinci yaz okulu geçtiÄŸimiz Cuma günü sona erdi. Yaz okuluna katÄ±lanlar “BurasÄ± gerçek bir üniversite, sanki Antik Yunan’Ä± yaÅŸÄ±yoruz” dedi.

Kocaeli DayanÄ±ÅŸma Akademisi (KODA) ve Üniversite ÖÄŸretim Üyeleri DerneÄŸinin (ÜNÄ°VDER) birlikte yürüttüÄŸü Hayat Bilgisi Okulu’nun ikinci yaz okulu 10-14 Eylül tarihleri arasÄ±nda Bodrum’da gerçekleÅŸtirildi. ‘Gündelik Hayattan Kurama: Kültür’ konu baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla gerçekleÅŸtirilen yaz okulunda, 3’ü atölye olmak üzere, 15 farklÄ± baÅŸlÄ±kta oturum gerçekleÅŸtirildi. YoÄŸun bir tartÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi yaz okulunda, kültür çeÅŸitli yönleriyle tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Yaz okulu koordinatörü Yard. Doç. Dr. Fuat Özdinç ve katÄ±lÄ±mcÄ±larla bu 5 günü, tartÄ±ÅŸmalarÄ± ve akademinin son halini konuÅŸtuk. Ä°lk olarak görüÅŸtüÄŸümüz, yaz okulunun koordinatörlerinden Yard. Doç. Dr. Fuat Özdinç, kültürün ekonomi politikle olan iliÅŸkisini göz önünde bulundurarak bu konu baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± seçtiklerini belirtti. “Kültürü çaÄŸÄ±mÄ±zdaki rolü, ekonomi politik iliÅŸkisi ve hayatÄ±mÄ±zÄ± etkilemesi dolayÄ±sÄ±yla seçtik” diyen Özdinç, kültürü sadece yüksek kültür örnekleriyle düÅŸünmediklerini ifade etti. Kültürün üretim ve tüketimle iliÅŸki içerisinde olduÄŸunu söyleyen Özdinç, “Kültür örneÄŸin sizin a markasÄ± yerine b markasÄ±nÄ± tercih etmeniz, örneÄŸin sosyal medyada saatler geçirmeniz. Gündelik hayatÄ±n içindeki rolünü düÅŸündük, bunu nasÄ±l tartÄ±ÅŸÄ±r ve tekrardan nasÄ±l üretiriz diye konuÅŸtuk. Kültürün ekonomi politikle de iliÅŸkisi dolayÄ±sÄ±yla da son derece üretim ve tüketimle de iliÅŸkili” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘EMEKÇÄ°LERÄ°N TALEBÄ°NÄ° GÖZETEREK…’

Bu yÄ±l ikincisi gerçekleÅŸen yaz okulunun bundan sonra da güncel ve farklÄ± temalarla devam edeceÄŸini söyleyen Özdinç, “Üniversite dÄ±ÅŸÄ±na KHK ile çÄ±kartÄ±ldÄ±ktan sonra esas amaç üretmemizi engellemek ve bütün sorumluluklardan bizi azade etmekti. Biz buna karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±k, direnmek etik bir mesele olarak karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±ktÄ±. O yüzden üretmeye devam ettik, daha da çoÄŸalarak. HalkÄ±n emekçi kesimlerinin taleplerini gözeterek devam edeceÄŸiz” dedi. Bir masa etrafÄ±nda buluÅŸtuÄŸumuz katÄ±lÄ±mcÄ±lar ise yaz okulunun kendilerine kattÄ±ÄŸÄ±nÄ±n önemine deÄŸindi. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde okuyan Eslem’in ikinci yaz okulu. “Geçen yÄ±lki gibi güzel bir yaz okulu geçirdik” diyen Eslem, “HocalarÄ±mÄ±zla yan yana oluÅŸumuz, böyle bir ortamda arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla tartÄ±ÅŸmalar yürütmemiz çok deÄŸerli. Burada olmamÄ±zÄ± saÄŸlayan dayanÄ±ÅŸma duygusu sürdükçe imkan olan her yerde olacaÄŸÄ±z” dedi. Hasret, Kocaeli Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünde okuyor. Önceki yaz okuluna katÄ±lamayan Hasret, “Bu sene yaz okulu duyurusunu duyunca hemen baÅŸvurdum. Yeni ÅŸeyler öÄŸrenmek, yeni bir ortama girmek çok önemli. Bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunmak, yeni insanlarla tanÄ±ÅŸmak ve Bodrum’da olmak harika bir duygu. Buradaki en güzel ÅŸeylerden biri de oturma düzeni, birbirimizin yüzünü görüyor ve aktif olarak katkÄ± saÄŸlÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

‘HOCALARIMIZ Ä°HRAÇ EDÄ°LMESEYDÄ°...’

Yaz okulunun katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ± ise tartÄ±ÅŸmalardan memnun. Yaz okulunu Antik Yunan’daki ortama benzeten Osman, hocalarÄ±nÄ±n eksikliÄŸini son sÄ±nÄ±fta daha fazla hissettiklerini söyledi. Trabzonlu olan Osman, bu sene KOÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Ä°lk kez yaz okuluna katÄ±lan Osman, “HocalarÄ±mÄ±z ilk ihraç edildiÄŸinde ben yanlarÄ±nda olamadÄ±m, bunun piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hâlâ duyuyorum, KODA’nÄ±n ilk yÄ±lÄ±nda gitmedim. HocalarÄ±mÄ±zÄ±n eksikliÄŸini üniversitemizin son senesinde daha fazla hissettik. Üniversiteyi bitirmeye yakÄ±n ‘Ben üniversiteden ne öÄŸrendim’ sorusunu sorunca cevap alamadÄ±m. HocalarÄ±mÄ±zÄ±n yerine gelen akademisyenler, söylemekten hiç çekinmiyorum, tek kelimeyle yetersiz. HocalarÄ±mÄ±zÄ± ihraç edilmeseydi daha farklÄ± olurdu” dedi. Üniversitenin nasÄ±l bir yer olmasÄ± gerektiÄŸini yaz okulunda daha iyi anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Osman, ailesinin muhafazakar olduÄŸunu ama burada baÅŸka bir ÅŸeyin olduÄŸunu söyledi. Yaz okulu ortamÄ±nÄ± Antik Yunan’a benzeten Osman, “Ben Hayat Bilgisi Okulu’nda ve burada, yaz okulunda hayalimde olanÄ± buldum. Üniversitede liseye devam etmiÅŸ gibi hissediyordum, burada üniversitenin nasÄ±l olmasÄ± gerektiÄŸini daha iyi anladÄ±m. Benim ailem de muhafazakar ama burada farklÄ± bir ÅŸey var. Ben tarih okumayÄ± severim, okuduÄŸum resmi tarih ile burada olan tarih baÅŸka. Hayat Bilgisi Okulu gerçek bir üniversite, sanki burada Antik Yunan’Ä± yaÅŸÄ±yoruz, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey yiyip içip felsefe yapmak gibi” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘YAPMAM GEREKEN ÇOK ÅžEY VAR…’

Yaz okuluna katÄ±lan Ceyda ise, Anadolu Üniversitesi Halkla Ä°liÅŸkiler ve ReklamcÄ±lÄ±k mezunu, doÄŸma büyüme Kocaeli Gölcüklü ve ailesinin saÄŸ görüÅŸlü olduÄŸunu söylüyor. Üniversiteden mezun olmaya yakÄ±n internette KODA’yÄ± gördüÄŸünü ve Kocaeli’de böyle bir ÅŸeyin olduÄŸuna çok sevindiÄŸini belirten Ceyda, “Hayat Bilgisi Okulu’nda atölyelere gelip gittim, ÅŸimdi de buradayÄ±m. Atölyeler çok fazla ÅŸey katÄ±yor. Çok fazla kendimi yetersiz hissettiÄŸimi düÅŸündüm, eve döndüÄŸümde ‘Åžunu okumalÄ±yÄ±m, ÅŸunu izlemeliyim’ dediÄŸim çok fazla ÅŸey var” dedi. ÇaÄŸdaÅŸ, Marmara Üniversitesinde Yüksek Lisans öÄŸrencisi, aynÄ± zamanda yaz okulunda gerçekleÅŸtirilen Bodrum turunun rehberliÄŸini de yaptÄ±. BeklediÄŸinden daha iyi bir ortam bulduÄŸunu aktaran ÇaÄŸdaÅŸ, “Ben Bodrumluyum, burada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m için yaz okuluna buradan katÄ±ldÄ±m. BeklediÄŸimden daha iyi bir yaz okulu geçirdik, insanlar çok iyi kaynaÅŸtÄ±. Zevkli gidiyor, bu yaz okulunun önemli bir artÄ±sÄ±” dedi. KODA’dan beklentileri olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorduÄŸumuz katÄ±lÄ±mcÄ±lardan öneriler de aldÄ±k. Ceyda hemen bir önerisi olduÄŸunu belirtti ve, “Biz çÄ±kÄ±p hocalarÄ±mÄ±z gibi bir ÅŸeyler anlatamaz mÄ±yÄ±z? Ben reklamcÄ±lÄ±k mezunuyum, bunu okudum ve önemli eleÅŸtirilerde bulunabiliyorum düÅŸünüyorum. Biz de hazÄ±rlanarak, aktif olarak bir ÅŸeyler yapabiliriz düÅŸüncesindeyim” dedi.

‘KODA VAZGEÇMEK DEÄžÄ°L, VAZGEÇMEMENÄ°N Ä°ÅžARETÄ°’

Sohbet ilerlerken Eslem kaygÄ±lÄ± olduÄŸunu söylüyor. HocalarÄ±nÄ±n dönmesine zor gözle bakan Eslem, “Geçen yÄ±la göre biraz daha kaygÄ±lÄ±yÄ±m. 24 Haziran’dan sonra rahatsÄ±zlÄ±k duygusu yaÅŸÄ±yorum, bir ÅŸeyler yapmamÄ±ÅŸ olmanÄ±n da huzursuzluÄŸu var. HocalarÄ±mÄ±zÄ±n dönmesi zor gibi bu süreçte, bu kaygÄ± yaÅŸatÄ±yor” dedi. Bunun üzerine Osman, “Geri dönüÅŸ olacak ama içinden geçtiÄŸimiz siyasal ortama bakÄ±nca bu kolay olmayacak gibi” ifadelerini kullandÄ±. Ceyda ise, üniversiteye geri dönmenin çok mühim olmadÄ±ÄŸÄ± kanÄ±sÄ±nda: “EÄŸitimin nasÄ±l bir durumda olduÄŸu ortada. KODA’nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± alternatif durumda sanki.” Osman ise buna katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Hayat Bilgisi Okulu’nun olmasÄ±, vazgeçme deÄŸil, tam tersi vazgeçmemenin iÅŸareti” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 16:07

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