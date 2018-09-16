Åžebnem Yurtman zeytin dallarÄ± arasÄ±nda anÄ±ldÄ±

10 Ekim Ankara KatliamÄ±â€™nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Åžebnem Yurtman, doÄŸum gÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Åžebnem Yurtman doÄŸum gününde Adana KaraisalÄ± Bucak Köyünde, mezarÄ± baÅŸÄ±ndaki zeytin aÄŸaçlarÄ± arasÄ±nda anÄ±ldÄ±. Anmaya Emek Partisi Adana ve Mersin Ä°l Örgütleri ile Adana Demirspor taraftar grubu 6. Bölge katÄ±ldÄ±. 6. Bölge, anmada Åžebnem Yurtman için bestelediÄŸi marÅŸÄ± söyledi. Anmada konuÅŸan EMEP Mersin Ä°l BaÅŸkanÄ± Mehmet TaÅŸçÄ±, Åžebnem'in Mersin'e gider gitmez parti faaliyetlerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, il yönetim kurulunda görev almaktan yüksünmediÄŸini ifade etti.

Åžebnem'in günlük taleplerde geri durmayan, iÅŸçilerin taleplerini belirten bildirilerle onlarÄ± aydÄ±nlatan, mücadelelerinde onlarÄ±n yanÄ±nda olan bir partili olduÄŸunu söyleyen TaÅŸçÄ±, “Åžebnem'i bugün anmak çok önemli. Åžebnem'i bir güne sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rarak deÄŸil her dakikasÄ±nda onun mücadelesini geliÅŸtiren tutum içerisinde, onun emek mücadelesini ilerleterek sürdürmeliyiz” dedi. AnmanÄ±n ardÄ±ndan evinde Åžebnem için pasta kesildi. (Adana/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 16:45

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