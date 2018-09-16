Avukatlar: Ä°ÅŸÃ§ilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmemiz engelleniyor

Avukatlar, ortak bir aÃ§Ä±klama yaparak 3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±ndaki protesto sonrasÄ± yÃ¼zlerce iÅŸÃ§inin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±ndaki iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± protesto ederken gözaltÄ±na alÄ±nmalarÄ±, avukatlar tarafÄ±ndan Ä°stanbul Barosunda düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla protesto edildi.

ToplantÄ±ya HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Ä°stanbul Milletvekili ve Avukat Züleyha Gülüm, Demokrasi Ä°çin Hukukçular, ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸi, Özgürlükçü Hukukçular DerneÄŸi üyesi avukatlar katÄ±ldÄ±.

‘GÖZALTI SAYISINI BÄ°LMÄ°YORUZ’

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ilk olarak söz alan Demokrasi için Hukukçular'dan Avukat YÄ±ldÄ±z Ä°mrek, “Üçüncü havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler kötü yaÅŸam koÅŸullarÄ±na, insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± barÄ±nma koÅŸullarÄ±na, 6 ay boyunca ödenmeyen ücretlere, sayÄ±sÄ±nÄ±n kesin olarak bilinmediÄŸi iÅŸçi cinayetlerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir ortamdaki koÅŸullara dur demek için insanca yaÅŸamak için seslerini duyurmak için bir eylem yaptÄ±lar iÅŸ bÄ±raktÄ±lar. Gece yarÄ±sÄ± baskÄ±na uÄŸradÄ±lar. Yüzlerce iÅŸçi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Hâlâ gözaltÄ±na alÄ±nan iÅŸçilerin sayÄ±sÄ±nÄ± bilmiyoruz. SayÄ±nÄ±n 600’ün üzerinde olduÄŸunu tahmin ediyoruz” dedi.

Ä°mrek, iÅŸçilerin avukatlarla da görüÅŸtürülmediÄŸini, bunun da hak ihlallerini sümen altÄ± etmek için yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°mrek, “Saatler boyunca iÅŸçilerle görüÅŸmek istedik ancak muhatap bulamadÄ±k. ÖrneÄŸin Arnavutköy Karakolu’ndaki askeri yetkililer ‘kesinlikle bilgi’ veremeyeceklerini belirtti. Ä°ÅŸçiler avukatlarla görüÅŸtürülmeden çÄ±kartÄ±ldÄ±lar. Ä°ÅŸçilerin rapolarÄ± dahi alÄ±nmadÄ± avukatlardan kaçÄ±rÄ±ldÄ±lar” dedi.

Devletin ve ÅŸirketlerin suç ortaklÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°mrek, yetkilileri bir an önce geri adÄ±m atmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

Ä°ÅžÇÄ°LER KARAKOLDA AVUKATLARLA DEÄžÄ°L PATRONLARLA GÖRÜÅžTÜRÜLDÜ

Ä°mrek’in ardÄ±ndan konuÅŸan Özgürlükçü Hukukçular Platformu’ndan Ahmet Baran Çelik, yaÅŸananlarÄ±n ciddi bir hukuksuzluk olduÄŸunu söyledi.

Avukat Çelik, “Bilgi sahibi olmamÄ±z ve görevimizi yapmamÄ±z engellendi. Ä°nsani taleplerle baÅŸlayan bir süreç suçmuÅŸ gibi kriminalize edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Terörle Mücadele Åžubesinin de iÅŸlem yapabileceÄŸi söylendi. Biz karakollara giremedik ancak iÅŸçilerin patronlarÄ± karakollara girdi. Ne iÅŸlem yapÄ±ldÄ±? Orada patronlarÄ±n geçirdiÄŸi sürede bazÄ± iÅŸçilerin hedef gösterildiÄŸini düÅŸünüyoruz. Herhangi bir darp, ÅŸiddet olayÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyoruz” dedi.

‘Ä°ÅžÇÄ°LER ESÄ°R ALINDI’

Çelik’in ardÄ±ndan ÇaÄŸdaÅŸ Hukukçular DerneÄŸinden Sevinç SarÄ±kaya söz aldÄ±. “Ä°ktidar ve sermaye olabildiÄŸince emekçi kesimlere saldÄ±rÄ±yor. Bu, Türkiye tarihinde belki de ilk. Bunu da basÄ±na göstermekten korkmadÄ±lar. Biz buna gözaltÄ± iÅŸlemi diyemeyiz. Ä°ÅŸçiler esir alÄ±ndÄ±. Ä°ÅŸçilere yapÄ±lan bu muamele patronlarÄ±n isteÄŸi üzerine yapÄ±ldÄ±. Devlet patron el ele iÅŸçileri sorgusuz sualsiz esir aldi. Hiçbirinden haberdar deÄŸiliz. Biz, iÅŸçilere yönelik bu saldÄ±rÄ±larÄ±n artacaÄŸÄ± görüÅŸündeyiz” ifadelerini kullandÄ±.

ToplantÄ±nÄ±n soru-cevap kÄ±smÄ±nda yine söz alan YÄ±ldÄ±z Ä°mrek, iÅŸçilerin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin suç duyurusunda bulunacaklarÄ±nÄ± söyledi. YÄ±ldÄ±z, iÅŸçilerin yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlarla ilgili en önemli sorumlunun devlet olduÄŸunu da vurguladÄ± ve iktidara yakÄ±n medyanÄ±n yürüttüÄŸü karalamanÄ±n yüz kÄ±zartÄ±cÄ± olduÄŸunu söyledi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 17:03

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