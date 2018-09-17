Fehim TaÅŸtekin: Rusya operasyondan vazgeÃ§medi, vites kÃ¼Ã§Ã¼lttÃ¼

Gazeteci TaÅŸtekin ile Ä°dlib operasyonu Ã¼zerine: Ankara, ya sÄ±zlana sÄ±zlana Rus stratejisine ortak olacak ya da Ã§ekilecek. DiÄŸer seÃ§enek felaket olur.

Meltem AKYOL

Ä°stanbul

Türkiye, Ä°ran ve Rusya’nÄ±n masaya oturduÄŸu Tahran Zirvesi’nin ardÄ±ndan Ä°dlib’e yapÄ±lacak olasÄ± operasyona iliÅŸkin tartÄ±ÅŸmalar hÄ±zlandÄ±. Türkiye’den ardÄ± ardÄ±na ‘operasyon feleket olur’ açÄ±klamalarÄ± gelirken, son olarak Rusya’dan da ‘operasyon ertelenebilir’ açÄ±klamasÄ± geldi.

OrtadoÄŸu UzmanÄ±, Gazeteci Fehim TaÅŸtekin’e göre Rusya operasyondan vazgeçmedi, “Türkiye’nin seçeneklerini tüketmek ve en nihayetinde ortaklÄ±ÄŸÄ± bozmadan meseleyi halletmek için vites küçültme yoluna gitti.” Ä°dlip denklemiyle ilgili sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tlayan TaÅŸtekin, sonuçta, “Ankara ya sÄ±zlana sÄ±zlana Rus stratejisine ortak olacak ya da çekilecek. DiÄŸer seçenek bir felaket olur” diyor.

ERDOÄžAN, PUTÄ°N TARAFINDAN ALDATILDIÄžINI DÜÅžÜNÜYOR

Önce operasyon tartÄ±ÅŸmasÄ± ile baÅŸlayalÄ±m. Tahran Zirvesi sonrasÄ± netleÅŸeceÄŸi konuÅŸuluyordu, zirvede bir anlaÅŸmaya imza atÄ±ldÄ± ancak tartÄ±ÅŸmalar sürüyor. Son olarak Rusya’nÄ±n Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev operasyon ertelenebilir açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Ve gördüÄŸüm kadarÄ±yla o açÄ±klamayÄ± yalanlayan bir açÄ±klama da olmadÄ±. Ne oluyor, ne anlama geliyor bu geliÅŸmeler? Operasyon olmayacak mÄ±, ertelendi mi?

‘Operasyon’ ve ‘diplomasi’, birbirinin önünü açmaya dönük paralel mekanizmalar olarak iÅŸliyor. Rusya askeri baskÄ± olmadan siyasi çözüm ya da müzakere yolunun açÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ±, müzakere kanalÄ± olmadan da askeri çözümün çok pahalÄ±ya geleceÄŸini görüyor. O yüzden baÅŸÄ±ndan beri askeri operasyonlara siyasi tampon eÅŸlik ediyor. Bunun sahaya yansÄ±masÄ± Rus stratejisinin nasÄ±l çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamak için önemli. Astana MutabakatÄ± ile ilan edilen ‘gerilimi düÅŸürme bölgeleri’ Rus stratejisinin master planÄ±ydÄ±. Bu çerçevede özellikle üç cephede elde edilen sonuç önemli. Halep, DoÄŸu Guta ve Dera’da karadan ve havadan saldÄ±rÄ±lar artÄ±rÄ±ldÄ±. Buna paralel olarak Hmeymim Üssü’nde oluÅŸturulan Rus UzlaÅŸtÄ±rma Heyeti silahlÄ± gruplarla müzakere masasÄ±na oturdu. Halep ve DoÄŸu Guta’da Türkiye’ye düÅŸen görev ise silahlÄ± gruplarÄ±n Ä°dlib’e tahliye olmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rmaktÄ±. Türkiye’nin bu rolünü ‘devrimi satmak’ olarak niteleyenler de çÄ±ktÄ±. Dera’da pazarlÄ±klarÄ±n bir tarafÄ±nda Ürdün, ABD ve Ä°srail de vardÄ±. SilahlÄ± gruplar mutlak bir çöküÅŸ senaryosundan kaçÄ±nmak için ya aÄŸÄ±r silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±p otobüslerle Ä°dlib cephesine gitmeyi kabul ettiler ya da bulunduklarÄ± bölgede çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k rejimine geçtiler. ÇatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±ÄŸÄ± kabul edenler de sonradan ya Suriye ordusuna katÄ±ldÄ± ya da güvenlik güçleriyle koordineli bir ÅŸekilde sahada kaldÄ± veya tamamen daÄŸÄ±ldÄ±.

Türkiye’nin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± da burada baÅŸlÄ±yor: ErdoÄŸan, Putin tarafÄ±ndan aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyor. ‘Gerilimi düÅŸürme bölgeleri’ ve devamÄ±nda müzakareyle gelen ‘çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k rejimi’ Suriye ordusunun kontrolü tamamen ele aldÄ±ÄŸÄ± bir sonuç üretti. ErdoÄŸan ise bu gruplarÄ±n bulunduklarÄ± yerlerde kalÄ±p siyasi çözüm sürecinde ‘aÄŸÄ±rlÄ±k unsurlarÄ±’ olarak iÅŸ görmesini bekliyordu. Åžimdi sÄ±ra Ä°dlib’de ve bu gruplarÄ±n tahliye edileceÄŸi baÅŸka bir yer yok. Elbette ErdoÄŸan’Ä±n kafasÄ±nda bir yer var: FÄ±rat’Ä±n DoÄŸusu. Cihadi örgütler Rojava’ya gönderilirse bu ÅŸekilde tetiklenecek bir savaÅŸla YPG’nin hakimiyeti bitirilebilir, yaptÄ±ÄŸÄ± hesap bu. Bu olduÄŸunda YPG’yi destekleyen ABD’nin de iÅŸi zora girecek. Bir taÅŸla birkaç kuÅŸ vurma hesabÄ±. Bu tür bir tahliye seçeneÄŸini Rusya ve Suriye’nin kabul etmesi için tamamen çaresiz olmalarÄ± gerekir. Kimse o noktada deÄŸil. Amerikan yönetimi de Türkiye ile yepyeni bir sayfa açamadÄ±ÄŸÄ± ve Kürtleri gözden çÄ±karma noktasÄ±na gelmediÄŸi sürece bu seçeneÄŸi sessizce izlemez.Tahliye konusunda Suriye yönetiminin bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ± da ÅŸu: “Teröristler geldikleri yerden gitsinler.” Yani Türkiye’nin 7 yÄ±ldÄ±r desteklediÄŸi gruplarÄ± Türkiye’nin kucaÄŸÄ±na itmek; onlarÄ±n kafasÄ±ndaki plan da bu.Elbette arada Rusya var ve mevcut strateji Rusya’nÄ±n patronajlÄ±ÄŸÄ±nda ilerliyor. O yüzden gidiÅŸat Rusya’nÄ±n Türkiye ile yapacaÄŸÄ± pazarlÄ±klar ve nihayetinde Ankara’yÄ± hangi seçeneÄŸe ikna edeceÄŸine baÄŸlÄ±.Buradan Tahran zirvesinden çÄ±kan sonuca gelirsek; Rusya Türkiye’nin ateÅŸkes önerisini reddederken Astana’daki üçlü mekanizmayÄ± da çöpe atacak bir tek taraflÄ±lÄ±ktan kaçÄ±ndÄ±. Bunun anlamÄ± ÅŸu: Operasyondan vazgeçilmedi ama Türkiye’nin seçeneklerini tüketmek ve en nihayetinde ortaklÄ±ÄŸÄ± bozmadan meseleyi halletmek için vites küçültme yoluna gidildi.

FotoÄŸraf: Evrensel

Türkiye’nin istediÄŸi mi oldu bu durumda? En baÅŸÄ±ndan itibaren Türkiye’nin amacÄ±nÄ±n operasyonu engellemek en azÄ±ndan ötelemek, deniyordu...

Operasyondan vazgeçilmiÅŸ deÄŸil. HalihazÄ±rda Ä°dlib’in güneybatÄ± ve güney çeperlerinde operasyonlar sürüyor. Bu bölgelerden Suriye ordusu ve Rus üssüne saldÄ±rÄ±lar olduÄŸunda yanÄ±t veriliyor. Fakat Türkiye’nin 12 kontrol noktasÄ± ile çembere aldÄ±ÄŸÄ± alana yönelik büyük operasyon bir süreliÄŸine rötar yemiÅŸ gözüküyor. Ama eninde sonunda Suriye ordusu bu bölgeye girecek ve kontrolü ele alacak. Bunun pazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapacaklarÄ±nÄ± zannetmiyorum. PazarlÄ±k operasyonun ÅŸekli, planlamasÄ±, kapsamÄ± ve zamanlamasÄ±yla ilgili. Çünkü Ä°dlib’i elinde tutan gruplar müzakere mekanizmalarÄ±nÄ± reddediyor. Bir kÄ±smÄ± zaten siyasi çözümü ve uzlaÅŸÄ±yÄ± kabul etmedikleri için buraya geldiler. Ä°dlib’in en az yüzde 60-65’ini elinde tutan El Kaide baÄŸlantÄ±lÄ± Heyet Tahrir el Åžam ve müttefikleri zaten gerilimi düÅŸürme planÄ±, ateÅŸkes ya da çözüm sürecinin parçasÄ± hiç olmadÄ±. Tahran’daki ortak bildiride de IÅžÄ°D ve El Kaide baÄŸlantÄ±lÄ± gruplarÄ± elimine etmeye yönelik ortak çabanÄ±n süreceÄŸi vurgulandÄ±. Yani Ankara bir taraftan “Türkiye’nin 12 kontrol noktasÄ± var. Türk askeri varlÄ±ÄŸÄ± Ä°dlib’de olduÄŸu sürece rejim ve Rus ordusu operasyon yapamaz” diyor, diÄŸer taraftan Astana’da belli örgütlerle mücadeleye destek sözü veriyor. Ruslar da baÅŸÄ±ndan beri terör örgütlerini vuracaÄŸÄ±nÄ± söyledi ve de vuruyor. AyrÄ±ca Ruslar, Türkiye’nin masaya getirdiÄŸi çözüm önerisinin de bir ÅŸeyi çözmeyeceÄŸine inanÄ±yor.

TÜRKÄ°YE’NÄ°N YOL HARÄ°TASINI KABUL ETMEYECEK ON BÄ°NLERCE SAVAÅžÇI VAR

Nedir bu çözüm önerisi?

Türkiye, temmuzdan beri sahadaki gruplarÄ± tek çatÄ± altÄ±nda toplayÄ±p bunlarÄ± çözüm ortaÄŸÄ± olarak masaya oturtmak istiyor. Bu çerçevede iki çatÄ± yapÄ±lanmasÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Biri FÄ±rat KalkanÄ± ve Zeytin DalÄ± harekatlarÄ±yla kontrol edilen bölgelerde TSK’ye eÅŸlik eden gruplarÄ±n oluÅŸturduÄŸu Suriye Ulusal Ordusu. DiÄŸeri de Türkiye’nin desteklediÄŸi ve Heyet Tahrir el Åžam’a rakip olan örgütlerin oluÅŸturduÄŸu Ulusal KurtuluÅŸ Cephesi. Åžimdi Türkiye bu iki çatÄ± altÄ±ndaki örgütleri birleÅŸmeye zorluyor. BirleÅŸtiklerinde ‘iÅŸte Ä±lÄ±mlÄ± muhalifler’ diyerek operasyonun önlenmesi için daha fazla bastÄ±racak. Ama bu örgütler Ä±lÄ±mlÄ± falan deÄŸil. Türkiye ile çalÄ±ÅŸan örgütlerden önde gelenler selefi cihatçÄ±. BazÄ±larÄ± eski El Kaide militanlarÄ± ve Müslüman KardeÅŸler tarafÄ±ndan kuruldu. Beri tarafta Türkiye, Heyet Tahrir el Åžam’a kendisini feshetmesini ya da ismini deÄŸiÅŸtirip çatÄ± örgütüne katÄ±lmasÄ±nÄ± öneriyor. Yani etiket deÄŸiÅŸince El Kaide ‘makbul’ bir örgüt olacak! Åžark kurnazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n daniskasÄ±. Bu örgütün Nusra ismini terk etmesi de Katar ve Türkiye’nin baskÄ± ve verdiÄŸi akÄ±l nedeniyleydi. Bu iÅŸe yaramayÄ±nca Türkiye de geçenlerde Heyet Tahrir el Åžam’Ä± terör örgütleri listesine aldÄ±. Hiçbir ÅŸekilde Türkiye’nin yol haritasÄ±nÄ± kabul etmeyecek onbinlerce savaÅŸçÄ± var. DediÄŸim gibi bunlar El Kaide ile baÄŸlantÄ±lÄ± ya da El Kaide’den neÅŸet etmiÅŸ ve ideolojik olarak birbirinden farklÄ± olmayan örgütler. Sonuna kadar savaÅŸmaktan bahseden örgütler. O yüzden bunlarÄ± Türkiye’nin yoÄŸurup ÅŸekillendirmesi mümkün deÄŸil. ErdoÄŸan ‘imkânsÄ±z bir görev’ üslenmekle kalmayÄ±p El Kaide ile çalÄ±ÅŸan dünya lideri durumuna düÅŸtü.Rusya açÄ±sÄ±ndan bakÄ±lÄ±nca durum ÅŸu: ErdoÄŸan ÅŸansÄ±nÄ± deneyecek ve top tekrar Putin’in ayaÄŸÄ±na gelecek. Tabi bu arada Ä°dlib vesilesiyle Suriye’yi cezalandÄ±rmak ve bir ÅŸekilde denkleme dönmek isteyen BatÄ±-Körfez blokuna da bahane verilmemiÅŸ olacak. Üçüncü bir ÅŸey; Putin’in ErdoÄŸan’a güvendiÄŸini söyleyemeyiz. Astana ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n zemini kaygan. ErdoÄŸan fÄ±rsatÄ±nÄ± bulduÄŸu an ikili oynuyor. EÄŸer ABD ve Avrupa’yÄ± kendi çizgisine çekebilirse 2015 öncesi ortaklÄ±k ÅŸemasÄ±na atlamak için fÄ±rsatlarÄ± kaçÄ±rmaz. Elbette kolay deÄŸil. ArtÄ±k koÅŸullar çok deÄŸiÅŸti.

ERDOÄžAN, HALEP’Ä°N YENÄ°DEN Ä°NÅžA Ä°HALESÄ°NÄ° ALMAK Ä°ÇÄ°N CAN ATIYOR

Tam bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yerden... Türkiye Tahran’da Rusya ve Ä°ran’la msaya oturdu ve bir anlaÅŸmaya imza att. Hemen akabinde peÅŸpeÅŸe CumhurbaÅŸkanÄ±, Sözcüsü, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, ‘operasyon olmasÄ±n’ açÄ±klamalarÄ± yaptÄ±. NYT’ye üst üste makaleler yazÄ±lÄ±yor, bir yandan ÖSO’cularÄ± topluyor (Yeni Åžafak böyle bir manÅŸet hazÄ±rlamÄ±ÅŸtÄ±.) Bir taraftan BatÄ± ile aynÄ± fikirdeyiz beyanlarÄ± ve ABD ile temas çabasÄ±... DiÄŸer taraftan ErdoÄŸan ve Putin’in pazartesi (bugün) görüÅŸeceÄŸi açÄ±klandÄ±. Türkiye bu stratejiyi ne kadar sürdürebilir?

ErdoÄŸan Suriye’de istediÄŸini alÄ±ncaya kadar gerek Türk askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gerek silahlÄ± gruplarÄ± kullanmaktan vazgeçmeyecek. Türkiye, Rusya’nÄ±n çözüm ortaÄŸÄ± olmasÄ± ve Rusya’nÄ±n yaktÄ±ÄŸÄ± yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k sayesinde Suriye’ye asker soktu. Ancak sahada elde ettiÄŸi pozisyon sayesinde Rusya’nÄ±n iÅŸini zorlaÅŸtÄ±rabileceÄŸini de gördü ve bunu koza dönüÅŸtürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.

Böyle yaparak ne umuyor?

Evvela Temmuz 2012’den beri kuzeyde Kürtlerin fiilen tesis ettiÄŸi özerk yapÄ±nÄ±n hukuki bir statüye kavuÅŸmasÄ±nÄ± istemiyor. Özerk yapÄ±nÄ±n bütün unsurlarÄ± ile çökertilmesi için de sahada önüne çÄ±kacak fÄ±rsatlarÄ± kaçÄ±rmak niyetinde deÄŸil. Ä°kincisi desteklediÄŸi gruplarÄ± siyasi çözüm sürecine taÅŸÄ±yÄ±p Suriye’nin geleceÄŸinde yer edinmelerini istiyor. Bunun altÄ±nda hala Åžam’Ä±n efendisi olma düÅŸü yatÄ±yor. BaÅŸÄ±ndan beri Müslüman KardeÅŸler’e atfedilen önem buradan geliyor. Kâbusa dönen bir rüya ama takÄ±ntÄ±lÄ± bu hal hala sürüyor. Üçüncüsü ErdoÄŸan, Halep’in yeniden inÅŸa ihalesini almak için can atÄ±yor. Ruslarla bunun pazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yor. Fakat bu Ä±srar Türkiye’nin üstlendiÄŸi riskleri katlÄ±yor. Ganimet beklerken bataklÄ±kta boÄŸulmak da var. Kötümser senaryolara gerek kalmadan Ä°dlib çözülse bile Türkiye halihazÄ±rda baÅŸÄ±na potansiyel bir sürü bela almÄ±ÅŸ durumda. Destekledikleri örgütlerin Ä°dlib cephesi kapandÄ±ÄŸÄ±nda Türkiye’ye neye mal olacaÄŸÄ±na ve olasÄ± bumerang etkisinin boyutlarÄ±na kafa yorsalar iyi ederler.

TÜRKÄ°YE’YE CÄ°HATÇI SIZMALARI BAÅžLADI

Suriye’deki cihatcÄ±larÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ± merkez Ä°dlib ve operasyon olmasÄ± durumda Türkiye’ye bir cihatçÄ± akÄ±ÅŸÄ± olacaÄŸÄ±ndan söz ediliyor. Bu olur mu, olursa sonuçlarÄ± ne olur?

Evet, cihatçÄ±lar için tek çÄ±kÄ±ÅŸ kapÄ±sÄ± var, o da Türkiye. Bu kaçÄ±nÄ±lmaz son. Ben 2012’den beri Ä±srarla ‘Pakistan Sendromu’ ve sÄ±nÄ±r illerimizde ‘PeÅŸaverleÅŸme Senaryosu’na vurgu yapÄ±yorum. Bu konuda kaygÄ±lanmak için elimizde ciddi veriler var. Bu örgütler AKP iktidarÄ±nÄ±n da bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ± sayesinde kolayca Türkiye’nin kentlerinde kendilerine yaÅŸam kanallarÄ± bulabilir. Dünyada bu rahatlÄ±ÄŸÄ± bulabilecekleri baÅŸka bir yer yok zaten. Bu örgütler maalesef ya Türkiye’ye alÄ±nacak ya da kendileri sÄ±zacak. SÄ±zmalar çoktan baÅŸladÄ± bile. Türkiye’de tutunan tutunacak, tutunamayan baÅŸka ülkelere ve coÄŸrafyalara kayacak. ÇatÄ±ÅŸma bölgelerindeki ateÅŸ bunlarÄ± hep kendine çekmiÅŸtir. Hep böyle oldu.

YabancÄ± savaÅŸçÄ±lar için de ayrÄ± bir baÅŸlÄ±k açmak gerekiyor. Onlar Türkiye’ye geldiÄŸinde Ankara’nÄ±n onlarca cephede diplomatik baÅŸ aÄŸrÄ±larÄ± olacak. Uygurlar, Özbekler, KÄ±rgÄ±zlar, Çeçenler, Avrupa, AfrikalÄ± ve OrtadoÄŸulu savaÅŸçÄ±lar ne olacak? Ankara’nÄ±n bunlar için tahliye mekanizmasÄ± önerdiÄŸi söyleniyor. Bu savaÅŸçÄ±larÄ±n vatandaÅŸÄ± olduÄŸu ülkelerle zorlu bir süreç baÅŸlayacak. AKP’nin ülkeyi nasÄ±l bir belaya bulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tek baÅŸÄ±na bu kalemde bile bizi ürkütmeli ama iktidar erkanÄ± ve ahalisi dehÅŸet ÅŸekilde rahat.

KÜRESEL MÜCAHÄ°T OTOBANINDA BUGÜN HATAY, KÄ°LÄ°S, ANTEP VAR

Sosyal medyada bir görüntü paylaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, ‘Hatay’Ä± alÄ±rÄ±z’ gibi tehditler savruluyordu. Ne kadar ciddiye alÄ±nÄ±r bunlar?

Bunun ne kadar ciddi olduÄŸunu görmek için Pakistan’Ä±n yaÅŸadÄ±klarÄ±na bakmak yeterli. Pakistan, 1980 ve 1990’larda Türkiye’nin üstlendiÄŸi rolün aynÄ±na razÄ± olarak Afganistan’a müdahalenin taÅŸeronu ve sÄ±çrama tahtasÄ±na dönüÅŸtürülmüÅŸtü. Küresel mücahit otobanÄ±nda dün PeÅŸaver vardÄ±, bugün Hatay, Kilis, Antep var. Afganistan’da El Kaide ve Taliban bu ÅŸekilde doÄŸdu. Pakistan 11 Eylül’den sonra oyundan çekilmek zorunda kalÄ±nca beslenen mücahitler sahibini vurdu. Bugün Pakistan’Ä± terörize eden Tehrik-i Taliban, Pakistan’Ä±n bu kirli müdahalelerde payÄ±na düÅŸen belalardan sadece biridir.

Suriye’deki cihadi örgütler Türkiye Cumhuriyeti’ni ‘kafir ve taÄŸuti düzen’ olarak görüyor. Bugün sessiz olmalarÄ±nÄ±n tek nedeni Türk hükümetinin ‘mücahitlerin harekat alanlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±ran politikalar izlediÄŸini’ düÅŸünüyor olmalarÄ±. Türkiye’deki referandum ve seçim sonuçlarÄ±nda AKP’nin elde ettiÄŸi zaferi tartÄ±ÅŸan küresel cihat aÄŸlarÄ±nÄ±n argümanlarÄ±nÄ± takip ettim. Kesinlikle Suriye’nin bakiyesi feci ÅŸeyler barÄ±ndÄ±rÄ±yor. Türkiye kesin bir politika deÄŸiÅŸikliÄŸine gittiÄŸinde bumerang bize dönecek. Bir ÅŸey daha: HesapsÄ±z-kitapsÄ±z Suriye siyaseti Türkiye’de cihatçÄ±larÄ±n binlerce adam devÅŸirmesine imkan verdi. Türkiye’de Ä°slamcÄ± ve muhafazakar kesimlerde tehlikeli bir dönüÅŸümü de tetikledi. ArtÄ±k sadece yabancÄ± cihatçÄ±lar deÄŸil yerli cihatçÄ±lar ve onlarÄ±n yeÅŸereceÄŸi elveriÅŸli halkalarÄ±n arz ettiÄŸi tehlike de az deÄŸil.

TÜRKÄ°YE VE SURÄ°YE’NÄ°N KARÅžI KARÅžIYA GELME RÄ°SKÄ° HER ZAMAN VAR

Türkiye’nin kontrol noktalarÄ± var, sÄ±nÄ±ra sürekli askeri sevkiyat yapÄ±lÄ±yor. Son tahililde sahada TSK ile Suriye ordusu karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelir mi?

Bu risk her zaman var. EÄŸer korkulan olmuyorsa arada Rusya’nÄ±n olmasÄ±ndandÄ±r. Fakat Türkiye cihatçÄ±lara kalkan olan pozisyonunda Ä±srar ederse durum deÄŸiÅŸebilir. Planlanan Ä°dlib operasyonu baÅŸlarsa Türkiye’den askerlerini çekmesini isteyeceklerdir. Türkiye çekilmezse sahada oldu bittiler yaÅŸanabilir.

Ama temelde ÅŸunu söylemek mümkün: Bir örgüte müdahale etmek ile konvansiyonel bir güçle savaÅŸmak aynÄ± ÅŸey deÄŸil. Hele bu ekonomiyle bu tür bir savaÅŸ yürütülemez. Cephede sadece Suriye deÄŸil Åžam’Ä±n destekçisi Rusya ve Ä°ran unsurlarÄ± da var. Rusya’nÄ±n izniyle El Bab ya da Afrin’e girmekle Suriye ordusuyla kafa kafaya gelmek farklÄ± ÅŸeyler. Saray’Ä±n BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Ä°lnur Çevik’in “Rusya hava sahasÄ±nÄ± açmasaydÄ± bÄ±rakÄ±n El Bab’a, Afrin’e girmeyi, insansÄ±z hava aracÄ± bile kaldÄ±ramazdÄ±k” sözünü burada tekrar hatÄ±rlatalÄ±m.

Rusya, Suriye kördüÄŸümünü çözme konusunda geri adÄ±m atmayacak. Türkiye için de Suriye’de oynanan riskin tehlikeleri her geçen gün artÄ±yor. Ankara ya sÄ±zlana sÄ±zlana Rus stratejisine ortak olacak ya da çekilecek. DiÄŸer seçenek bir felaket olur.

EKONOMÄ°K ÇIKARLAR FREN VAZÄ°FESÄ° GÖRÜYOR

Rusya-Türkiye iliÅŸkileri nereye gider peki bu denklemde? Ä°ki ülke karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelebilir mi?

Rusya ve Türkiye iliÅŸkileri sadece Suriye faktörüyle ÅŸekillenmiÅŸ olsaydÄ± ÅŸimdiye kadar çok feci senaryolar devreye girerdi. Ä°ki ülke onca çeliÅŸkiye raÄŸmen stratejik alanlarda ortaklÄ±ÄŸÄ± geniÅŸletiyor. Ä°ki taraf için de çok deÄŸerli ekonomik çÄ±karlar sözkonusu. Bu da çatÄ±ÅŸma senaryolarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda fren vazifesi görüyor. Malum Türkiye, Rus uçaÄŸÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi ve Ankara’da büyükelçinin öldürülmesi olayÄ±yla yakasÄ±nÄ± fena halde Rusya’ya kaptÄ±rdÄ±. Putin bu olaylarÄ± altÄ±n bir fÄ±rsata çevirdi. Hem Türkiye’yi Suriye politikasÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe zorladÄ± hem de NATO cephesinde yarÄ±k açtÄ±. S-400 satÄ±ÅŸÄ± az bir ÅŸey deÄŸil. Türkiye’nin müttefiklik düzeninde yerini oynatmak Putin’in en fazla keyif alacaÄŸÄ± bir ÅŸey. Ankara’nÄ±n ABD ve AB ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gerilimler de Rus-Türk ortaklÄ±ÄŸÄ±na sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± katkÄ±lar sunuyor. Putin, ErdoÄŸan’Ä± kÄ±zdÄ±rsa da tamamen karÅŸÄ±sÄ±na alarak bu avantajlÄ± pozisyonu yitirmek istemez. Haliyle gerilimleri kontrol edilemez noktaya taÅŸÄ±madan Türkiye ile yol alabildiÄŸi kadar yol alacaktÄ±r.

ABD VE RUSYA NEREDE DURACAKLARINI BÄ°LDÄ°LER

ABD ve BatÄ±’dan da sert açÄ±klamalar geliyor, hatta operasyonun ötelenmesine de bu gerilimin neden olduÄŸu konuÅŸuluyor. ABD, Rusya oradayken Suriye’yi vurmayÄ± göze alÄ±r mÄ±?

ABD ve Rusya da bütün gerilimlere raÄŸmen birbirini gözetmek durumunda. Çok kritik dönemeçlerden geçilirken iki güç SoÄŸuk SavaÅŸ’tan da edindikleri deneyimle nerede duracaklarÄ±nÄ± bildiler. Rusya, Suriye’de az maliyet ve ateÅŸ gücüyle hÄ±zlÄ± yol alabilmek için önce ülkenin fiilen nüfuz alanÄ±na bölünmesini sorun etmedi. 2014’ten itibaren IÅžÄ°D’e karÅŸÄ± Kürtlere ateÅŸ desteÄŸi veren ABD, FÄ±rat hattÄ±nÄ± kendi nüfus bölgesine çevirirken Rusya da 2015’te savaÅŸa müdahil olarak dengeleri deÄŸiÅŸtirdi. Rusya, ABD ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmemek için Amerikan güçlerinin kimyasal saldÄ±rÄ± bahanesiyle Suriye mevzilerini vurmasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda kendini tuttu. AynÄ± tepkisizlik Ä°srail’in saldÄ±rÄ±larÄ±nda da görüldü. Rusya, saldÄ±rganlÄ±ÄŸÄ±na göz yumduÄŸu Ä°srail’e Ä°ran ve Hizbullah konusunda belli ama esnek güvenceler vererek Dera ve Kuneytra cephelerinde ilerlemenin önünü açtÄ±. Aksi halde bu iki cephe yüzünden Ä°srail’le kafa kafaya gelebilirlerdi. DolayÄ±sÄ±yla ABD ile...

REJÄ°M DEÄžÄ°ÅžTÄ°RME SENARYOSUNA TEKRAR DÖNMEK ZOR

Kimyasal silah iddialarÄ± var bir de, BatÄ±’dan ve ABD’den de ‘kimyasal silah kullanÄ±lÄ±rsa vururuz’ açÄ±klamalarÄ± geliyor...

Kimyasal tezgâh tekrarlanabilir. Bu risk yüksek ve Rusya bu meseleyi BM’ye taÅŸÄ±dÄ±. Fakat DoÄŸu Guta’daki kimyasal olay üzerine Suriye’yi vuran ABD, Fransa ve Britanya’nÄ±n bunu Ä°dlib’de de tekrarlamasÄ± Rusya’nÄ±n Suriye’deki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmez. ArtÄ±k kimyasal silah bahanesi çok ayyuka çÄ±ktÄ±. Dünya kamuoyu kimyasal silah iddialarÄ±na eskisi gibi bakmÄ±yor. Amerikan politikasÄ±ndaki belirsizlikler yüzünden öngörüde bulunmak zorlaÅŸÄ±yor. DoÄŸu Guta’da olduÄŸu gibi kendi küresel liderliklerini ve itibarlarÄ±nÄ± kurtarmak için Suriye’yi cezalandÄ±rma taktiÄŸini Ä°dlib’de de tekrarlayabilirler. Bunu yapsalar da ABD’nin belli hedefleri vurmanÄ±n ötesine geçebileceÄŸine dair iÅŸaret yok. Rejim deÄŸiÅŸtirme senaryosuna tekrar dönmek zor. ABD’nin yeni derdi Ä°ran ve Ä°ranlÄ±larÄ±n OrtadoÄŸu’daki nüfuzu. Suriye üzerinden artÄ±k bunun pazarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapÄ±yorlar. Tabi Avrupa’nÄ±n derdi mülteci baskÄ±sÄ± ve buradaki BatÄ±lÄ± cihatçÄ±larÄ±n evlerine dönme riski. O yüzden hop oturup hop kalkÄ±yorlar.

ANAYASA KOMÄ°SYONUNUN EKSÄ°K AYAÄžI KÜRTLER

Bir yandan da Cenevre’de Suriye anayasasÄ± görüÅŸmeleri devam ediyor, nasÄ±l bir sonuç çÄ±kmasÄ± bekleniyor ya da sonuç çÄ±kar mÄ±?

Åžu anda siyasi çözüm için tek mekanizma burasÄ±. DoÄŸrusu taraflar birbirine çok uzak pozisyondalar. Her seferinde Cenevre buluÅŸmalarÄ± arpa boyu yol almadan sona eriyor. Astana sürecinde elde edilen ilerleme Cenevre’ye takviye edildi. Bu da anayasa yazÄ±m komisyonudur. Tek kayda deÄŸer geliÅŸme bu.

Bu komisyonda eksik ayak Kürtler. BM Özel Temsilcisi Kuzey-DoÄŸu Suriye temsilcilerinin davetini gündeme getirdi. Türkiye’nin vetosunu nasÄ±l aÅŸacaklarÄ±nÄ± bilmiyoruz. Ankara, Kürtler nedeniyle bu süreci torpilleyebilir.Fakat ÅŸunu görmek gerekiyor. BatÄ±-Körfez bloku bu savaÅŸÄ± kaybetti. Åžimdi çekilirken Suriye ve müttefikleri Ä°ran ve Rusya’ya zaferi olabildiÄŸince pahalÄ± hale getirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. ÇatÄ±ÅŸma süreci eninde sonunda bitecek. Suriye, Cenevre olsun ya da olmasÄ±n kendi anayasasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek ve yeni bir baÅŸlangÄ±ç yapmak zorunda. Aksi halde bu kadar yara almÄ±ÅŸ bir toplum barÄ±ÅŸÄ± göremez. KÄ±sa sürede baÅŸka çatÄ±ÅŸmalar patlak verebilir. Mevcut elbiseyle Suriye yarÄ±na yürüyemez.

AslÄ±nda Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu bir model olarak önemli fikirler içeriyor. EÄŸer bu yapÄ±yla yürütülen pazarlÄ±klarda orta yol bulunursa Suriye’nin en büyük kazancÄ± bu olabilir. Modelin adÄ± ‘federasyon’ ya da ‘özerk yönetim’ olmasa bile demokratik kurumlarÄ±yla yerinden yönetim modelinin benimsenmesi ve bunun bütün Suriye’ye teÅŸmil edilmesi barÄ±ÅŸÄ±n inÅŸasÄ±nda önemli bir temel olabilir. Tabi hiç kolay deÄŸil. Her ÅŸeyden önce bir tarafta ABD’nin dayatmalarÄ± diÄŸer tarafta Türkiye’nin müdahaleleri var.

SURÄ°YE YÖNETÄ°MÄ° KÜRTLERÄ° KAZANMAK ZORUNDA

Peki, ne olur? Suriye’de seçim tartÄ±ÅŸmalarÄ± dönem dönem yapÄ±lÄ±yor. Ä°dlib bittiÄŸinde kaçÄ±nÄ±lmaz olarak Kürtlerin durumu daha çok konuÅŸulacak... Bir de Kürtlerin Ä°dlib operasyonuna katÄ±lacaÄŸÄ± iddiasÄ± var...

Suriye yönetimi Kürtleri kazanmak zorunda. Türkiye’yi Afrin’e soksa da Rusya’nÄ±n eÄŸilimi de bu yönde. Aksi takdirde Kürtlerle açÄ±lacak bir cephe çok yÄ±kÄ±cÄ± olabilir. Bu iki tarafÄ±n da çÄ±karÄ±na deÄŸil. Kürtlerle çatÄ±ÅŸma ve özerk yapÄ±yÄ± çökertme seçeneÄŸi ABD’nin bölgeden çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± da geciktirir. Bu da istenen bir sonuç deÄŸil. Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu olarak Åžam’la masaya oturan tarafa bir ÅŸey vermeden uzlaÅŸma yolu bulunamaz. Ancak Suriye yönetimi yerel yönetim yasasÄ±nÄ± geniÅŸleterek çözüm bulma eÄŸiliminde. Åžam’da özerklik ya da federasyon fikrine direnç çok yüksek. Bu pazarlÄ±klar birkaç yÄ±l sürebilir. Ne çÄ±kar kestirmek zor. Bu iki tarafÄ±n ellerindeki kozlar kadar büyük güçlerin oyun planlarÄ±na da baÄŸlÄ±. Türkiye, Åžam’la yeni bir baÅŸlangÄ±ç için Kürtlere karÅŸÄ± ortak cephe kurulmasÄ±nÄ± bir ÅŸarta dönüÅŸtürebilir. Kürtler de Ä°dlib operasyonundan önce yol almak istiyor. Çünkü Ä°dlib’i halletmiÅŸ bir Suriye’nin eli daha da güçlenecektir ve pazarlÄ±k zorlaÅŸacaktÄ±r. O yüzden Kürt yetkililer Ä°dlib operasyonuna katÄ±lma önerisini gündeme getirdi. Ortada Åžam’la bir anlaÅŸma yok. Bu, Türkiye’yi daha fazla kÄ±ÅŸkÄ±rtan bir seçenek. Rusya üzerinden bu senaryoyu önlemek için elinden geleni yapacaktÄ±r. Ki Ruslar da Türkiye’yi teskin etmek için Kürtlerin katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± istemeyebilir.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 15:16

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