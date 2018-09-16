Lâ€™Humanite Festivali baÅŸladÄ±

Her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k 600 bin kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸi L’Humanite Festivali bu yÄ±l 88. kez düzenleniyor. Emek ve demokrasi güçlerinin bir araya gelerek düzenlediÄŸi festival üç gün sürecek. Festivale her yÄ±l yaklaÅŸÄ±k yüz binlerce kiÅŸi katÄ±lÄ±yor. Onlarca konser, konferans ve kültürel etkinliÄŸin düzenlediÄŸi festival alanÄ±nÄ± sizin için gezdik. (Paris/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 15:11

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