â€˜Kurtsuz yemekâ€™ isteyen iÅŸÃ§iye dÃ¼n cop bugÃ¼n sorgu odasÄ±nda dayak

3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±ndaki eylemlere dair yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada sendikalar, 'Talepler kabul edilsin, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlar serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n' dedi.

3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi için baÅŸlattÄ±klarÄ± direniÅŸe destek vermek adÄ±na KadÄ±köy'de dün polis saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle yapÄ±lamayan basÄ±n açÄ±klamasÄ± bugün gerçekleÅŸti. DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ ve Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ± tarafÄ±ndan Dev SaÄŸlÄ±k Ä°ÅŸ Genel Merkezinde yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, “Talepler kabul edilsin, gözaltÄ±na alÄ±nanlar serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n” denildi. Sendikalar Ä°GA’nÄ±n ÅŸantiyeye bir sorgu merkezi kurduÄŸunu, burada iÅŸçilere ‘kaba dayak’ atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve eylem hakkÄ±nda bilgi ve isim istendiÄŸini iddia etti. Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ, 3 sendikacÄ±nÄ±n ise diÄŸer gözaltÄ±lardan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±na çok sayÄ±da sendika temsilcisi ve HDP Milletvekilleri Erkan BaÅŸ, RÄ±dvan Turan, Ali KenanoÄŸlu katÄ±ldÄ±.

‘SÄ°YASÄ° Ä°KTÄ°DARDAN BAÄžIMSIZ DEÄžÄ°L’

“Bu saldÄ±rÄ±lar siyasi iktidardan baÄŸÄ±msÄ±z deÄŸildir” diyen Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut, “Ä°ktidar iÅŸçilerin yüzyÄ±llar önce kazandÄ±ÄŸÄ± haklarÄ±na gözlerini kapadÄ±. Polis copuyla bu koÅŸullarÄ±n devam edeceÄŸini gösterdi. Onlarca kardeÅŸimiz iÅŸ cinayetinde canÄ±nÄ± verdi. Kurtlu yemekler yiyor, balÄ±k istifi servislerle çalÄ±ÅŸma sahalarÄ±na gidiyorlardÄ±. BaskÄ±ya maruz kalÄ±yordu. Yemekler bile ayrÄ± ayrÄ± yemekhanedeydi. DaÄŸlarÄ± deviren yollarÄ± inÅŸa eden inÅŸaat iÅŸçileri kanlarÄ±nÄ± alÄ±n terleriyle karÄ±ÅŸtÄ±rarak bu yapÄ±larÄ± yükseltti. 3. Köprü’de de, Osmangazi’de de her türlü çalÄ±ÅŸma hakkÄ±ndan yoksun çalÄ±ÅŸmak zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±” dedi. Ä°nÅŸaat iÅŸçilerinin örgütsüz olduÄŸunu belirten Karabulut, “HavalimanÄ± ÅŸantiyesinde kartopu gibi büyüdü direniÅŸ. Yetkililer servise çözüm bulmak yerine kaçtÄ±lar. Öfke yaÄŸmurun ÅŸiddetiyle büyüdü. 15 bin iÅŸçinin 10 bini direniÅŸe geçti. Ä°ÅŸçilerin eylemi yankÄ± buldu. GörüÅŸmelerde bizi oyaladÄ±lar” dedi.

DEVLET, KANUNUNU UYGULAMADI

Karabulut ÅŸöyle konuÅŸtu: “Talepler kanunlarda var. Bunlar, devletin saÄŸlamak zorunda olduÄŸu ÅŸeyler. Ama sermayenin kölesi olmuÅŸ durumdalar. Demokratik kitle örgütleri bir arada olmuÅŸ. ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan bir tek söz bile çÄ±kmadÄ±. ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n müfettiÅŸleri gelmeliydi. KoçbaÅŸlarÄ±yla kapÄ±larÄ±mÄ±z kÄ±rÄ±ldÄ±. 600 gözaltÄ± yapÄ±ldÄ±. Vekillere bilgi bile verilmedi. HavalimanÄ±ndaki hukuksuzluk iÅŸçilerin direniÅŸiyle duyuldu. Buradaki karanlÄ±ÄŸÄ± dünyaya aktarmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. GözaltÄ±ndaki iÅŸçilerin ne durumda olduÄŸunu bilmiyoruz. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n haklÄ± talepleri kabul edilmek zorunda. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±z bÄ±rakÄ±lana kadar devam edeceÄŸiz.”

JANDARMA SALDIRISI

Ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± ise Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ Yönetim Kurulu Üyesi Tezcan Acu yaptÄ±. Acu, “Jandarma, haklarÄ± ve insanca yaÅŸamak için mücadele eden iÅŸçilere saldÄ±rarak kendi kendini teÅŸhir etmiÅŸ oldu. Ä°ÅŸçiler patronlarÄ±n daha fazla kâr etmekten baÅŸka bir amacÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüÄŸü gibi devletin hiçbir yetkilisinin de iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n kötülüÄŸünü görmediÄŸini, patronlarÄ±n tetikçiliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmüÅŸ oldu” dedi.

HAVALÄ°MANINDA SORGU ODASI

BakanlÄ±k verilerine göre 3. HavalimanÄ±nda 27 iÅŸçinin iÅŸ cinayetinde can verdiÄŸini hatÄ±rlatan Acu, “ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n ise 297 iÅŸ kazasÄ± ve 4 iÅŸ cinayeti olduÄŸunu söylediÄŸi bir zamanda bakanlÄ±k 3. HavalimanÄ±’nda 27 iÅŸ cinayeti olduÄŸunu söylüyor. Åžantiyede çalÄ±ÅŸan bazÄ± iÅŸçiler ise ‘Buradan günde 2 ölümüz çÄ±kÄ±yor’ diyerek seslerini duyurmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Tek istedikleri can güvenlikleri olan bir ÅŸantiyede çalÄ±ÅŸmak, tahtakurusu olmayan yataklarda yatmak, doÄŸru düzgün yemek yiyebilmek ve yetkililer tarafÄ±ndan insanca muamele görmek. Nitekim iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n düzeltilmesi talebiyle yaptÄ±ÄŸÄ± eylem sürerken sepet vincinin devrilerek iki arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yaralanmasÄ±, taleplerimizin gerçekliÄŸinin en büyük göstergesidir” diye konuÅŸtu. Acu, ÅŸantiyedeki iÅŸçilerin aktardÄ±ÄŸÄ± bilgilere göre Ä°GA’nÄ±n ÅŸantiyeye bir sorgu merkezi kurduÄŸunu ve orada iÅŸçilere ‘kaba dayak’ atÄ±p eylem hakkÄ±nda bilgi ve isim almaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendiklerini söyledi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

TahtakurularÄ±nÄ±n kemirdiÄŸi havaalanÄ±

3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilere destek eylemine saldÄ±rÄ±

3. havalimanÄ± iÅŸÃ§isine yÃ¶nelik baskÄ± ve gÃ¶zaltÄ±lara tepki yaÄŸdÄ±

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinden 160'Ä± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 14:57

www.evrensel.net