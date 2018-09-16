Menderes, Zorlu ve Polatkan mezarlarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±

Darbe sonrasÄ± idam edilen BaÅŸbakan Adnan Menderes, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Fatin RÃ¼ÅŸtÃ¼ Zorlu ve Maliye BakanÄ± Hasan Polatkan mezarlarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

57 yÄ±l önce idam edilen BaÅŸbakan Adnan Menderes, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Fatin RüÅŸtü Zorlu ve Maliye BakanÄ± Hasan Polatkan mezarlarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±. Anmaya Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu ve Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin katÄ±ldÄ±.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, ABD’nin gizli 12 Eylül belgeleriyle ilgili olarak ÅŸunlarÄ± söyledi: Hiç ilgilenmedim çünkü sürpriz deÄŸildi. Türkiye'de demokrasiyi kesintiye uÄŸratma için yapÄ±lmÄ±ÅŸ her eylemde mutlaka bu ülkenin sÄ±nÄ±rlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir kurgu vardÄ±r. Bunu yÄ±llardÄ±r biliyoruz. Üzerinden yÄ±llar geçti, hala uÄŸraÅŸÄ±yorlar. 15 Temmuz’da denediler. FÄ±rsat bulsalar yarÄ±n yine yapacaklar. Asla vazgeçmeyecekler. O açÄ±klanan belgelerden, bizim bu törenlerimizden, burada söylediklerimizden asla utanmayacaklar, rahatsÄ±z olmayacaklar. Çünkü birilerinin dünya tasavvuru bizimki gibi deÄŸil” diye konuÅŸtu. DiÄŸer yandan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Adnan Menderes, Fatin RüÅŸtü Zorlu ve Hasan Polatkan’Ä±n idam edilmelerinin yÄ±ldönümü dolayÄ±sÄ±yla mesaj yayÄ±mladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 14:53

www.evrensel.net