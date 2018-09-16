YoksulluÄŸun geldiÄŸi nokta: â€˜AskÄ±da defter kalemâ€™ kampanyasÄ± baÅŸladÄ±

Ä°zmirâ€™de maddi olanaklarÄ± eÄŸitim ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamayan Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in â€˜AskÄ±da defter kalemâ€™ kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ä°zmir'de yeni eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda, maddi olanaklarÄ± eÄŸitim giderklerini karÅŸÄ±lamaya yetmeyen öÄŸrenciler için ‘AskÄ±da ekmek’ uygulamasÄ±na benzer ‘AskÄ±da defter kalem’ kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

GeçtiÄŸimiz yÄ±llarda ‘uçuk proje’lerle dikkat çeken AKP’li Milli EÄŸitim BakanlarÄ±, anayasada ‘güvence’ altÄ±na alÄ±nan ‘parasÄ±z eÄŸitim’in koÅŸullarÄ±nÄ± saÄŸlamayÄ±nca öÄŸrenci ve velilerin talebi üzerine askÄ±da defter kalem kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

EÄŸitim Sen: Kaynaklar Ã¶zel okul ve imam hatibe aktarÄ±ldÄ±

Ä°zmir'deki okullarda baÅŸlatÄ±lan "AskÄ±da defter kalem" kampanyasÄ± kapsamÄ±nda veliler, öÄŸrenciler ihtiyaç fazlasÄ± defter, kalem, silgi, boyama kitabÄ±, kalem kutusu, çanta gibi kÄ±rtasiye ürünlerini baÄŸÄ±ÅŸlÄ±yor.

Okullarda oluÅŸturulan kutularda ya da alanlarda biriktirilen bu ürünler, ihtiyaç sahibi öÄŸrencilere daÄŸÄ±tÄ±lÄ±yor.

Ä°zmir Milli EÄŸitim Müdürü Ömer YahÅŸi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kampanyanÄ±n veli ve öÄŸrencilerin isteÄŸi doÄŸrultusunda ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, müdürlük olarak da çalÄ±ÅŸmayÄ± desteklediklerini belirtti.

YahÅŸi, Ä°zmir'de uyum haftasÄ± sürecinde ilk baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, kampanya kapsamÄ±nda binden fazla okulda ‘askÄ±da defter kalem’ kutusu kurulduÄŸunu belirtti.

Döviz kurundaki artÄ±ÅŸÄ±n kÄ±rtasiye malzemelerine de ciddi oranda yansÄ±masÄ± nedeniyle kÄ±sa sürede büyük ilgi gören kampanya kapsamÄ±nda toplanan baÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n sadece Ä°zmir deÄŸil, diÄŸer illerdeki okullara da gönderileceÄŸi belirtildi. (AA)

Okul alÄ±ÅŸveriÅŸi cep yakÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 14:48

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