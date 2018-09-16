TÃ¼rkiyeliler, Finlandiyaâ€™da en fazla iÅŸyeri aÃ§an gÃ¶Ã§men grubu

Finlandiya Ekonomik AraÅŸtÄ±rmalar EnstitÃ¼sÃ¼â€™nÃ¼n raporuna gÃ¶re Ã¼lkede en fazla iÅŸyeri aÃ§an gÃ¶Ã§men grubu TÃ¼rkiyeliler.

Finlandiya Ekonomik AraÅŸtÄ±rmalar Enstitüsü’nün (ETLA) kamuoyuna açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± rapor Finlandiya’da en fazla iÅŸyeri açan göçmen grubunun Türkiyeliler olduÄŸunu gösterdi.

”Finlandiya’da Göçmen Ä°ÅŸletmeciler” baÅŸlÄ±klÄ± raporda 2006-2014 yÄ±llarÄ±nda göçmen iÅŸletmeci sayÄ±sÄ±nÄ±n yüzde 92 oranÄ±nda arttÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Ancak deÄŸiÅŸik ülkelerden gelen göçmen gruplarÄ± arasÄ±nda büyük farklÄ±lÄ±klar olduÄŸuna da dikkat çekiliyor.

ETLA’nÄ±n raporunda en fazla kendi iÅŸyerini Türkiye’den gelen göçmenlerin açtÄ±klarÄ± belirtiliyor. Türkiyeli göçmenlerin yüzde 32’si kendi iÅŸletmelerini açmÄ±ÅŸ.

AraÅŸtÄ±rmayÄ± yapan uzmanlardan Paolo Furnaro, göçmenlerin kendi iÅŸyerlerini açmalarÄ±nÄ±n iki nedeni olduÄŸu düÅŸüncesinde.

Furnaro’ya göre bunun birinci nedeni göçmenlerin iÅŸe girmelerende karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± güçlükler ikincisi de geldikleri ülkelerde iÅŸyeri sahiplerinin daha üstün bir statüye sahip olmalarÄ±.

Uzmanlar, iÅŸletmecilik yapan göçmenlerle FinlandiyalÄ± iÅŸletmecilerin elde ettikleri gelirleri de araÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ. Sonuçlar göçmen iÅŸletmecilerin FinlandiyalÄ±lara kÄ±yasla çok daha az gelir elde ettiklerini gösteriyor. Bu gelir farkÄ±nÄ±n göçmenlerin iÅŸlettikleri ÅŸirketlerin küçük, verimliliÄŸinin düÅŸük ve yeni olmasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmesi yapÄ±lÄ±yor.

Göçmenlerin kurduklarÄ± iÅŸletmelerin büyük bir bölümü baÅŸkent Helsinki’nin de yer aldÄ±ÄŸÄ± Uusimaa bölgesinde. Bu iÅŸletmelerden büyük bir çoÄŸunluÄŸu hizmet sektöründe. Küçük lokanta ve pizza dükkanlarÄ±nÄ±n çoÄŸunluÄŸu göçmenler tarafÄ±ndan iÅŸletiliyor.

Finlandiya’da 10 bini aÅŸkÄ±n Türkiye kökenli göçmen yaÅŸÄ±yor. (Stockholm/EVRENSEL)

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