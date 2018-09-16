Ders kitabÄ±nda Gezi DireniÅŸi, â€˜DÄ±ÅŸ mihraklarÄ±n iÅŸiâ€™

MEB'nin 'Ã‡aÄŸdaÅŸ TÃ¼rk ve DÃ¼nya Tarihi' kitabÄ±nda, Gezi eylemlerinin dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lerin iÅŸi olduÄŸu, Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne karÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§arpÄ±tmasÄ± yer aldÄ±.

Dilek OMAKLILAR

Ä°zmir

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± 12. sÄ±nÄ±flarÄ±n ders kitabÄ± olan ÇaÄŸdaÅŸ Türk ve Dünya Tarihi kitabÄ±nda Gezi ParkÄ± direniÅŸine yer verildi. Ancak o dönem ‘Gezi olaylarÄ±nÄ±n’ dÄ±ÅŸ güçlerin iÅŸi olduÄŸu ve ‘bazÄ± kesimlerin’ hükümetin çok sayÄ±daki projesine ve ülke bütünlüÄŸüne karÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±ldÄ±.

12. sÄ±nÄ±f öÄŸrencilerinin MEB tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ÇaÄŸdaÅŸ Türk ve Dünya Tarihi kitabÄ±nda gezi olaylarÄ±na deÄŸinilerek “Hükümetten rahatsÄ±zlÄ±k duyan ve eylemleri organize eden kesimler, hükümetin ekonomik ve demokratikleÅŸme alanÄ±nda attÄ±ÄŸÄ± adÄ±mlarÄ±n kendi ayrÄ±calÄ±klarÄ±nÄ± sonlandÄ±rmasÄ±ndan hoÅŸnut deÄŸildi” cümleleri ile ifade edildi. Eylemlerin farklÄ± sermaye gruplarÄ±nÄ±n iÅŸ birliÄŸi ve yabancÄ± istihbarat güçlerinin etkisinde yapÄ±lan eylemler olduÄŸu belirtildi.

‘AKP, KENDÄ° TARÄ°HÄ°NÄ° YAZIYOR’

Konuya iliÅŸkin açÄ±klama yapan Gezi döneminde Ä°zmir’deki KESK Åžubeler Platformu Dönem Sözcüsü, EÄŸitim Sen 4 nolu Åžube BaÅŸkanÄ± Ä°smail Akyol, AKP Hükümeti’nin birçok konuda olduÄŸu gibi yine bu konuda da çarpÄ±tarak halka sunduÄŸunu vurgulayarak, bunun ders kitaplarÄ±na verilmesini istediÄŸi nesli yaratma noktasÄ±nda adÄ±mlarÄ±ndan biri olduÄŸunu vurguladÄ±. Akyol, “Ä°nsanlarÄ±n kendiliÄŸinden geliÅŸen tepkisini, Türkiye’nin her ilinde kendine özgü taleplerle sokaÄŸa çÄ±kan halkÄ±n, emekçilerin taleplerini görmezden gelmektir. Her ÅŸeyde olduÄŸu gibi Gezi direniÅŸini de dÄ±ÅŸ güçlerle iliÅŸkilendiren AKP, 4+4+4 ile birlikte yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerici, dinci ve en küçük hak mücadelesini dahi terörize etme çabalarÄ±ndan biridir. Bunun kabul edilebilir bir yanÄ± asla olamaz” dedi. Herkesin içinde olduÄŸu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu süreci öÄŸrencilere verdiÄŸi ders kitabÄ± ile çarpÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Akyol, “AKP sil baÅŸtan bir tarih yazÄ±yor. Ders kitaplarÄ±nda verilen tarihi kabul ettiÄŸimiz anlamÄ±nda deÄŸil, ancak AKP kendi tarihini yazmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor” diye ekledi.

EGEÇEP Dönem Sözcüsü FÄ±rat Korkmaz ise, Gezi sürecinin çevre adÄ±na yola çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak ilerleyen süreçte herkesin kendi talebi ile alanda olduÄŸu bir dönem olarak yerini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Korkmaz, “O dönemin çarpÄ±tÄ±larak ders kitaplarÄ±nda yerini bulmasÄ± karÅŸÄ± çÄ±kÄ±lmasÄ± gereken bir durumdur. Her konuda olduÄŸu gibi bu konuda da öÄŸrencilere verilen o dönemin çarpÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ halidir. Kesinlikle reddetmek gerekir” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘GÜNEÅžÄ° BALÇIKLA SIVAYAMAZLAR’

Ekoloji BirliÄŸi Dönem Sözcülerinden Özer Akdemir ise ekolojik kaygÄ±lar temelli baÅŸlayan Gezi hareketinin AKP'nin baskÄ± rejimine karÅŸÄ± daha fazla demokrasi, özgürlük talepleriyle geliÅŸtiÄŸini, ülke geneline yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "ders kitaplarÄ±na konulan bu bölüm tamamen süreci 'dÄ±ÅŸ güçlerin oyunu' diye önemsizleÅŸtirip-ötekileÅŸtirerek ve olayÄ±n gerçek baÄŸlamÄ±nÄ±n unutturulmasÄ±na dönük bir giriÅŸimdir. Gezi, ülke toplumunun hafÄ±zasÄ±na kazÄ±nmÄ±ÅŸ, gelecek güzel günleri müjdeleyen bir Ä±ÅŸÄ±k huzmesidir. GüneÅŸi balçÄ±kla sÄ±vayamazlar!" dedi.

Gezi DireniÅŸi'nin 5. yÄ±lÄ±: KaranlÄ±k gider Gezi kalÄ±r

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 14:31

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