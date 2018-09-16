CHP'li GÃ¼rer: RuhsatsÄ±z silah varlÄ±ÄŸÄ±ndaki artÄ±ÅŸ dikkat Ã§ekici

CHP NiÄŸde Milletvekili Ã–mer Fethi GÃ¼rer, bireysel silahlanma ve bunun sonucunda oluÅŸan Ã¶lÃ¼mleri TBMM gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son yÄ±llarda iÅŸlenen cinayetlerin büyük bir bölümünde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen pompalÄ± av tüfeklerinin, 18 yaÅŸÄ±ndan büyük herkes tarafÄ±ndan kolayca temin edilebiliyor olmasÄ±nÄ±, soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay tarafÄ±ndan yanÄ±tlanmasÄ± istemiyle yazÄ±lÄ± soru önergesi veren Gürer, av tüfeÄŸi statüsündeki pompalÄ± tüfeklerin saçma atan bir tüfek oluÄŸuna dikkat çekti. 18 yaÅŸÄ±ndan büyük herkesin 350 TL karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bu tüfeklerden temin edebildiÄŸine vurgu yapan Gürer, son yÄ±llarda iÅŸlenen cinayetlerin yüze 80’inin de pompalÄ± av tüfekleriyle iÅŸlenmiÅŸ olduÄŸunu söyledi.

CHP Milletvekili Gürer, son 10 yÄ±lda satÄ±lan pompalÄ± av tüfeÄŸi sayÄ±sÄ±nÄ± ve bu süre içinde pompalÄ± av tüfekleriyle iÅŸlenmiÅŸ cinayetlerin istatistiki bilgilerinin açÄ±klanmasÄ±nÄ± istedi. Gürer, pompalÄ± av tüfeklerinin taÅŸÄ±nmasÄ± ve bulundurulmasÄ±yla ilgili yeni bir düzenleme yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± da sordu. Gürer konu ile ilgili ÅŸu açÄ±klamada bulundu: “Silahlanma ile ilgili TBMM’de daha önce de önergeler verdim. Bireysel silahlanmada ruhsatsÄ±z silah varlÄ±ÄŸÄ±ndaki artÄ±ÅŸ dikkat çekicidir. Bu sürece dur denmelidir. Silah özellikle eÄŸlencelerde rastgele kullanÄ±lacak bir oyuncak deÄŸildir. En küçük ihmal bir can demektir. AçÄ±ÄŸa çÄ±kan kayÄ±t görüntüleri, eÄŸlenirken silaha sarÄ±lanlarÄ±n ne kadar basit kullandÄ±klarÄ±nÄ± gösteren örnekler dahi bu anlamda sorunun önemini anlatmaya yeterlidir.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

KadÄ±nlar namlunun ucunda: Her 4 evden 1â€™inde â€˜bireysel silahâ€™ var

SilahlÄ± saldÄ±rÄ±lar bitmiyor, bireysel silahlanma adeta teÅŸvik ediliyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 14:21

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