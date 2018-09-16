Bulgaristanâ€™da Ã¼Ã§ gÃ¼n sÃ¼recek hÃ¼kÃ¼met protestosu

YurtdÄ±ÅŸÄ±nda ikamet eden Bulgaristan vatandaÅŸlarÄ±, Bulgaristan Parlamentosuâ€™nun Ã¶nÃ¼nde bir protesto gÃ¶sterisi dÃ¼zenledi.

Protesto, yurtdÄ±ÅŸÄ±nda ve ülkede yaÅŸayan BulgarlarÄ±n bir eylemi olarak ilan edilirken, “Parti iliÅŸkilerine, yolsuzluÄŸa ve imtiyazlara hayÄ±r” sloganlarÄ± eÅŸliÄŸinde, hükümete istifa çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Eylemde hükümet modelinin deÄŸiÅŸtirilmesi ve Ä°sviçre’deki gibi referandumla yönetim talep edildi.

Eylemlerin dünyanÄ±n çeÅŸitli yerlerindeki Bulgaristan konsolosluklarÄ±nÄ±n önünde devam edeceÄŸi ve üç gün süreceÄŸi ifade edildi. Fransa, Belçika, Ä°talya, Ä°spanya, BirleÅŸik KrallÄ±k ve Hollanda’da düzenlenecek eylemlerin ardÄ±ndan son olarak Brüksel’deki Avrupa Konseyi Genel Merkezi’nde bir eylem yapÄ±lacak. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 14:15

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