10. UluslararasÄ± Hrant Dink Ã–dÃ¼lleri sahiplerini buldu

UluslararasÄ± Hrant Dink Ã–dÃ¼lleri 10â€™uncu kez sahiplerini buldu. Bu yÄ±lÄ±n Ã¶dÃ¼l alan isimleri, Murat Ã‡elikkan ile Mwatana Ä°nsan HaklarÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ oldu.

Öldürülen Agos Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Hrant Dink’in doÄŸum günü olan 15 Eylül nedeniyle UluslararasÄ± Hrant Dink VakfÄ± tarafÄ±ndan verilen UluslararasÄ± Hrant Dink ödülleri bu yÄ±l da sahiplerini buldu. Ä°stanbul Lütfi KÄ±rdar UluslararasÄ± Kongre ve Sergi SarayÄ±’nda düzenlenen ödül törenine insan haklarÄ± savunucularÄ±, yazarlar ve araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n yanÄ±nda uluslararasÄ± insan haklarÄ± savunucularÄ±, gazeteciler katÄ±ldÄ±.

‘ÖZÜR DÄ°LENMÄ°Åž BÄ°R GÜNE UYANMAK Ä°STÄ°YORUM’

Ödül gecesinde ilk olarak söz alan Dink’in eÅŸi Rakel Dink, konuklarÄ± Ermenice, Kürtçe ve Türkçe selamladÄ±. Uzun zamandÄ±r uyanmak istediÄŸi kötü bir rüyada olduÄŸunu dile getiren Dink, “KeÅŸke bu olan biten her ÅŸey, 19 Ocak 2007’de olanlar ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlar sadece kötü bir rüya olsaydÄ±. Ülkemizin gerginliÄŸi, belirsizliÄŸi akÄ±llara durgunluk veriyor. KÄ±rgÄ±nlÄ±k, ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k, bÄ±kkÄ±nlÄ±k, mutsuzluk ve uyku hali üzerimize egemen. Gelinen noktaya akÄ±l sÄ±r erdirilemiyor. Kutsal kitapta dediÄŸi gibi; ‘KötülüÄŸe seÄŸirten ayaklarÄ±n, yalan soluyan yalancÄ± tanÄ±klarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bir diyara uyanmak istiyorum’. KardeÅŸler arasÄ±nda çekiÅŸme yaratan kiÅŸilerin olmadÄ±ÄŸÄ± bir dünyaya ve Türkiye’ye uyanmak istiyorum. Uyanmak istiyorum bu kötü rüyadan. Ülkemde, Cumartesi Anneleri’nin hepsinden özür dilenmiÅŸ, bütün gözaltÄ±ndaki kayÄ±plarÄ±n akÄ±betinin açÄ±klanmÄ±ÅŸ olduÄŸu ve Galatasaray MeydanÄ±’na sadece anmak için binler yüz binler tarafÄ±ndan karanfillerin bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± güne uyanmak istiyorum. Bir daha olmamak üzere, her ÅŸeyin ÅŸeffaf, açÄ±k yürütüldüÄŸü bir devlet yapÄ±sÄ±na uyanmak istiyorum” ifadelerini kullandÄ±. Daha sonra geçmiÅŸ yÄ±llarÄ±n ve bugünün “IÅŸÄ±klar”Ä± adlÄ± sinevizyon gösterimi yapÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan Vomank topluluÄŸu, Kolektif Medz Bazar sahne alarak ÅŸarkÄ±lar seslendirdi.

ÇELÄ°KKAN: ÖDÜLÜ UMUT ADINA ALIYORUM

Daha sonra düzenlenen ödül töreninden bu yÄ±lki ödülü Türkiye’den HafÄ±za Merkezi’nin Kurucusu Gazeteci Murat Çelikkan alÄ±rken yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan da Yemen’den Mwatana Ä°nsan HaklarÄ± Örgütü aldÄ±. Çelikkan, ödül konuÅŸmasÄ±nda duygularÄ±nÄ± ÅŸöyle paylaÅŸtÄ±: “Bu ödülün bana iyi bir insan olduÄŸum için verildiÄŸine inanmak istiyorum. Bugün sadece Türkiye’de deÄŸil dünyada da umutsuzluÄŸa umut olacak meÅŸaleyi yakacak olan, insan haklarÄ± hareketidir. ‘Her ÅŸeyin bir çatlaÄŸÄ± vardÄ±r ve Ä±ÅŸÄ±k oradan sÄ±zar.’ Bu ödülü bu umut adÄ±na alÄ±yorum.” (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 14:05

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