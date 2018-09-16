EMEP: ParasÄ±z, bilimsel, laik eÄŸitim hakkÄ± esastÄ±r

Yeni eÄŸitim yÄ±lÄ±na dair aÃ§Ä±klama yapan EMEP, eÄŸitim hakkÄ± mÃ¼cadelesinin Ã¶ÄŸrenciler, Ã¶ÄŸretmenler ve velilerle birlikte sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸi vurgulandÄ±.

Emek Partisi (EMEP) yeni eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±na dair bir açÄ±klama yayÄ±mladÄ±. Genel BaÅŸkan Selma Gürkan imzalÄ± açÄ±klamada “Milyonlarca öÄŸrenci, yazboz tahtasÄ±na döndürüldüÄŸü için kendilerinin ve velilerinin nasÄ±l bir sürpriz ile karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ± önceden bilemediÄŸi bir öÄŸrenim yÄ±lÄ±na baÅŸlÄ±yor.” denildi.

EÄŸitim yÄ±lÄ±nÄ±n sorunlarla baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi EMEP açÄ±klamasÄ±nda “SÄ±nav sorularÄ±nÄ±n alenen çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, sÄ±nav sistemlerinin yÄ±l ortasÄ±nda deÄŸiÅŸtirildiÄŸi, hangi öÄŸrencinin nereye kayÄ±t yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemez hale geldiÄŸi, çocuÄŸu için okul seçme özgürlüÄŸü korunuyormuÅŸ gibi yapÄ±larak istemeyen velilerin bile dolaylÄ± ya da dolaysÄ±z imam hatiplere yönlendirildiÄŸi, ayrÄ±lan bütçenin her yÄ±l biraz daha tÄ±rpanlanarak yurttaÅŸlarÄ±n en temel haklarÄ±ndan biri olan yükün giderek daha fazla emekçilere yüklendiÄŸi eÄŸitim sisteminin durumu artÄ±k kangrenleÅŸmiÅŸ durumdadÄ±r.” ifadelerine yer verildi.

‘SINIF AYRIMCILIÄžI APAÇIK ORTADA’

“EÄŸitim sistemi nasÄ±l iÅŸlediÄŸi bilinemez, yarÄ±n neye dönüÅŸtürüleceÄŸi kestirilemez bir süreç haline gelmiÅŸtir.” denilen EMEP açÄ±klamasÄ±nda “Bir tek kiÅŸinin “kaldÄ±rÄ±n” demesiyle sÄ±navlarÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n sözünün KHK deÄŸerinde görüldüÄŸü koÅŸullar sistemin bütün diÄŸer kurumlar gibi esnekleÅŸtirilmesi anlamÄ±na gelir. Bu esnekleÅŸtirme de esasen parasÄ± olan varlÄ±klÄ± ailelerin çocuklarÄ±nÄ±n istedikleri okullarda okuyabileceÄŸi, yoksul ailelerin çocuklarÄ±na da seçme ÅŸansÄ± bÄ±rakmayacak biçimdedir. EÄŸitim sistemi böylece sÄ±nÄ±f ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n apaçÄ±k biçimde belirdiÄŸi, kâr marjÄ±nÄ±n yükseltildiÄŸi hizmet alanlarÄ± haline getirilmiÅŸtir. Bu yetmezmiÅŸ gibi bir özel okul sahibi bakan olarak atanmÄ±ÅŸtÄ±r.” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

EMEP açÄ±klamasÄ±nda eÄŸitim kadrolarÄ±nÄ±n da emeklerinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alamadÄ±ÄŸÄ±, soruÅŸturma ve iÅŸten atma tehdidiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu ve yoÄŸun bir emek sömürüsüne maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ± çizildi.

Sendikalar üzerinde de ciddi baskÄ±lar olduÄŸuna dikkat çekilen açÄ±klama ÅŸu ifadelerle son buldu: “Bütün öÄŸrencilerin parasÄ±z, bilimsel, laik eÄŸitim hakkÄ± esastÄ±r. AyrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa maruz bÄ±rakÄ±lan çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸini iktidarÄ±n kendi politik çÄ±karlarÄ±na alet etmesine izin veremeyiz. EÄŸitim sisteminin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸi sorununun muhatabÄ± baÅŸta öÄŸrenci velileri, öÄŸrenciler, öÄŸretmenler olmak üzere bütün eÄŸitim kadrolarÄ± ve bu konu herkesi ilgilendirdiÄŸi için bütün emekçilerdir. Önümüzdeki öÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ÅŸimdiye kadar kuÅŸa döndürülen bu hakkÄ±n kazanÄ±lmasÄ± için sürdürdüÄŸümüz mücadeleyi devam ettireceÄŸiz. ÖÄŸrencilerimizin, öÄŸretmenlerimizin ve velilerin yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z.” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 13:53

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