Ä°negÃ¶lâ€™de 4. kez toplu balÄ±k Ã¶lÃ¼mÃ¼

DOÄžADER, Ä°negÃ¶l Kocadere'de toplu balÄ±k Ã¶lÃ¼mlerine karÅŸÄ± Kulaca kÃ¶ylÃ¼leriyle yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada 2018'de 4 kez toplu balÄ±k Ã¶lÃ¼mÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

DoÄŸayÄ± ve Çevreyi Koruma DerneÄŸi (DOÄžADER) Ä°negöl Kocadere'de toplu balÄ±k ölümlerine karÅŸÄ± Kulaca köylüleriyle birlikte basÄ±n açÄ±klamasÄ± düzenledi. AçÄ±klamada Ä°negöl’de sadece 2018 yÄ±lÄ± içinde farklÄ± tarihlerde dört kez toplu balÄ±k ölümleri görüldüÄŸü belirtildi.

DOÄžADER BaÅŸkanÄ± Caner Gökbayrak, “Derelerimizi kirletenler bu güne kadar açÄ±klanmadÄ±.” derken, “30 yÄ±l öncesine kadar suyunu içtiÄŸimiz Kocadere’yi kirleten tesisler nedeniyle tarlalarÄ±mÄ±zÄ± bile sulayamaz hale geldik. Bu tesislerin yapÄ±lmasÄ±na izin verenler Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± ve TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸer resmi kurumlar derelerimizin kirletilmesini de engellemek zorundadÄ±r. Devlet bu tesislerin derelerimizi kirletmesini engelleyemiyorsa bu tesisleri kapatmayÄ± da bilmelidir” ifadelerini kullandÄ±.

Gökbayrak, “Bunlardan birçoÄŸuna devlet yetkilileri örnekler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilmektedir. Ancak bu güne kadar bu örneklerin tahlil sonuçlarÄ±, hangi maddelerin suyu zehirlediÄŸi ve bu sonuçlara göre fabrikalara, tesislere ceza kesilip kesilmediÄŸi hiçbir devlet kurumu tarafÄ±ndan halka açÄ±klanmadÄ±. Biz Ä°negöl halkÄ± olarak devletten, ÅŸirketlerin deÄŸil halkÄ±n çÄ±karÄ±nÄ±n gözetilmesini, toplu balÄ±k ölümlerine hangi tesislerin hangi tür atÄ±klarÄ±nÄ±n neden olduÄŸunun hemen halka açÄ±klanmasÄ±nÄ±, sorumlularÄ±n paraya dönüÅŸtürülmeyen aÄŸÄ±r cezalarla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

Toplu balÄ±k Ã¶lÃ¼mleri endiÅŸelendiriyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 13:35

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