Allende: Darbenin Venezuelaâ€™da tekrarlanmasÄ±na izin vermemeliyiz

Ä°sveÃ§â€™te yaÅŸayan Åžilililer, Åžili'de 1973'te gerÃ§ekleÅŸtirilen darbeyi lanetlemek iÃ§in bir araya geldi. Anma tÃ¶renine Allendeâ€™nin torunu da katÄ±ldÄ±.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Latin Amerika ülkesi Åžili’de 11 Eylül 1973 günü gerçekleÅŸtirilen kanlÄ± darbe sÄ±rasÄ±nda ölen Devlet BaÅŸkanÄ± Salvador Allende’nin torunu Pablo Sepulveda Allende, ABD’nin Venezuela’da bir darbe tezgahlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek “11 Eylül’ün Venezuela’da tekrarlanmasÄ±na izin vermemeliyiz” dedi.

‘ÅžÄ°LÄ°’YE Ä°HANET EDENLERÄ° UNUTMAYACAÄžIZ’

Ä°sveç’te yaÅŸayan Åžilililer, Augusto Pinochet’in gerçekleÅŸtirdiÄŸi darbeyi kÄ±namak ve darbe sÄ±rasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenleri anmak için Stockholm’de Ispanya Ä°ç SavaÅŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Ä°sveçli gönüllüler anÄ±sÄ±na yaptÄ±rÄ±lan La Mano anÄ±tÄ± önünde bir gösteri düzenledi.

Stockholm Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ann-Margarethe Livh, 11 Eylül 1973 günü televizyonda “kara gözlüklü generaller”in Åžili’de darbe yaptÄ±klarÄ±nÄ± seyrettiÄŸinde ABD emperyalizminin çÄ±karlarÄ± için her ÅŸeyi yapabileceÄŸini anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

“Devrim barÄ±ÅŸçÄ±ldÄ± ama darbe kanlÄ±ydÄ±. Åžili solunun mücadelesi Ä°sveç solunun mücadelesi haline geldi... Allende’nin gücü halka olan inancÄ±ndan geliyordu. FaÅŸizme karÅŸÄ± kararlÄ± direniÅŸini ve Åžili’ye ihanet edenleri asla asla unutmayacaÄŸÄ±z. Hiç bir zaman ABD ve CIA’nÄ±n darbe ve katliamdaki sorumluluÄŸunu unutmayacaÄŸÄ±z.”

ALLENDE’NÄ°N TORUNU KONUÅžTU

Pablo Sepulveda Allende de, faÅŸist darbe sÄ±rasÄ±nda binlerce Åžililinin yaÅŸamÄ±nÄ± kurtaran ve Ä°sveç’e gelmelerini saÄŸlayan Ä°sveç’in Åžili Büyükelçisi Harald Edelstam’Ä±n anÄ±sÄ± önünde saygÄ±yla eÄŸildiÄŸini söyleyerek konuÅŸmasÄ±na baÅŸladÄ±.

Darbeden sonra binlerce insanÄ±n kaybedildiÄŸini ve öldürüldüÄŸünü ve 500 yÄ±ldan beri baskÄ± altÄ±nda bulnan Mapuche yerli halkÄ±na yönelik katliamlar gerçekleÅŸtiÄŸini hatÄ±rlatan Allende, “Ondan sonra gelen hükümetler de, Mapuchelere baskÄ± uyguladÄ± ve onlarcasÄ±nÄ± katletti” dedi.

Salvodar Allende’nin katledilmesinin üzerinden 45 yÄ±l geçtiÄŸini belirten Allende, “Son 10 yÄ±ldÄ±r ABD emperyalizminin Honduras, Paraguay ve Brezilya’da demokratik yöntemlerle seçilmiÅŸ yönetimleri yumuÅŸak darbelerlerle görevden uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördük. Brezilya’da Lula’nÄ±n kazanacaÄŸÄ±nÄ± bildikleri için seçimlere katÄ±lmasÄ±nÄ± engelliyorlar” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Murat Kuseyri/EVRENSEL

‘HALK DEVRÄ°MÄ° SAVUNACAKTIR’

Venazuela’da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve doktorluk yaptÄ±ÄŸÄ± için ülkedeki geliÅŸmeleri yakÄ±ndan takip ettiÄŸini söyleyen Allende, ÅŸunlarÄ± kaydetti. “Venezuela, Bolivar’Ä±n ana vatanÄ±. Latin Amerika’daki antiemperyalist mücadelenin öncülüÄŸünü yaptÄ±. Günümüzde ABD emperyalizmi ve onun Avrupa’daki baÄŸlaÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±r saldÄ±rÄ±larÄ± altÄ±nda. Venezuela kendisine yönelik ekonomik, siyasi ve psikolojik savaÅŸ ve saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± direniyor ve direnmeye devam edecek. Seçimlerde pek çok kez devrimi tercih eden halk onu savunacaktÄ±r.”

‘EMPERYALÄ°ZM Ä°ÇÄ°N TEK YOL KALDI’

ABD emperyalizminin Venezuela’daki rejimi yÄ±kmak için elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Allende, “Emperyalistler için sadace bir tek yöntem kaldÄ±. O da askeri olarak ülkeyi iÅŸgal etmek. Ülkenin içinde bulunduÄŸu ekonomik krizi kullanÄ±yorlar. Ä°nsani bir kriz, bir sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizi görünümü vererek kamuoyunu askeri bir iÅŸgal için hazÄ±rlÄ±yorlar. Böyle bir iÅŸgali ABD’nin yakÄ±n müttefiÄŸi Kolombiya’dan baÅŸlatabilirler. Böylesi bir müdahale hem Latin Amerika hem de dünya için yÄ±kÄ±cÄ± sonuçlara yol açabilir. 11 Eylül’ün Venezuela’da tekrarlanmasÄ±na izin vermemeliyiz” dedi.

Ä°sveçli sanatçÄ± Jan Björklund’un darbe sÄ±rasÄ±nda katledilen sanatçÄ± Victor Jara’nÄ±n ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± söylediÄŸi gösteride Åžilili katÄ±lÄ±mcÄ±lar, cunta döneminde kaybolanlarÄ±n resimlerini taÅŸÄ±dÄ± ve cuntayÄ± kÄ±nayan sloganlar attÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 13:23

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