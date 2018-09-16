Cargill iÅŸÃ§ileri Flormar iÅŸÃ§ileriyle buluÅŸtu

SendikalaÅŸtÄ±klarÄ± iÃ§in iÅŸten atÄ±lan Cargill iÅŸÃ§ileri baÅŸlattÄ±klarÄ± Ä°stanbul yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nde Gebze'de direniÅŸte olan Flormar iÅŸÃ§ileri ile buluÅŸtu.

Bursa Orhangazi’de bulunan ve 1999 yÄ±lÄ±nda niÅŸasta bazlÄ± ÅŸeker ve hayvan yemi üretmeye baÅŸlayan ABD merkezli gÄ±da devi Cargill’de TekgÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlendikleri için iÅŸten atÄ±lan iÅŸçilerin Ä°stanbul’a baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± yürüyüÅŸ sürüyor.

Cargill iÅŸçileri yürüyüÅŸlerinin 4. gününde, Gebze’de Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlendikleri için iÅŸten atÄ±lan ve direniÅŸe geçen Flormar iÅŸçileriyle buluÅŸtu.

Flormar iÅŸçileri, Cargill iÅŸçilerini coÅŸkuyla karÅŸÄ±ladÄ±. SÄ±k sÄ±k, “YaÅŸasÄ±n sÄ±nÄ±f dayanÄ±ÅŸmasÄ±”, “BirleÅŸe birleÅŸe kazanacaÄŸÄ±z” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

Cargill iÅŸçilerini Eskihisar feribot iskelesinde direniÅŸteki Flormar iÅŸçileri karÅŸÄ±ladÄ±. | FotoÄŸraf: Evrensel

Geceyi Gebze’de geçirecek iÅŸçilerin yürüyüÅŸ programlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde:

17 EYLÜL PAZARTESÄ°

Sabah erken saatlerde yola çÄ±kÄ±lacak, direniÅŸteki Flormar iÅŸçilerine dayanÄ±ÅŸma ve destek ziyareti gerçekleÅŸtirilecek. Buradan yürüyüÅŸ devam ederek Kartal MeydanÄ±’na ulaÅŸÄ±lÄ±p gece burada geçirilecek.

18 EYLÜL SALI

Saat 14:00’da Cargill Genel MüdürlüÄŸü önünde olunacak ÅŸekilde yürüyüÅŸe geçilecek. Genel Müdürlük önünde Saat 14:00’te bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirilip 21 Eylül Cuma gününe kadar burada konaklanÄ±lacak. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 12:28

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