ErdoÄŸan: EÄŸitimde tarihi deÄŸiÅŸimlere hazÄ±rlanÄ±yoruz

Tayyip ErdoÄŸan, eÄŸitim sisteminde 'tarihi deÄŸiÅŸimlere hazÄ±rlandÄ±klarÄ±nÄ±' sÃ¶yledi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, yazboz tahtasÄ±na dönen eÄŸitim sisteminde bir kez daha "Tarihi deÄŸiÅŸim" mesajÄ± verdi. "SabÄ±r, emek, samimiyet ve fedakarlÄ±k isteyen uzun bir süreç olan eÄŸitim-öÄŸretim konusunda da tarihi nitelikte deÄŸiÅŸimlere hazÄ±rlanÄ±yoruz" diyen ErdoÄŸan, "Yeni eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ±nda da günün ihtiyaçlarÄ±nÄ±, geliÅŸen teknolojileri ve milletimizin beklentilerini göz önünde bulundurarak bu alandaki reformlarÄ±mÄ±zÄ± aralÄ±ksÄ±z sürdüreceÄŸiz" dedi.

ErdoÄŸan, yeni eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± öncesi yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda "Ekonomisi güçlü, toplum yapÄ±sÄ± saÄŸlam, dünyaya öncülük eden ülkelerin vasÄ±flarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda kaliteli, insanÄ± merkeze alan bir eÄŸitim-öÄŸretim sistemine sahip olmalarÄ± gerektiÄŸini" belirtti.

"Zengin bir medeniyet birikimini temsil eden, genç ve dinamik nüfusa sahip, geleceÄŸe dair iddialarÄ± olan Türkiye'nin hedeflerine ulaÅŸmasÄ± da, nesillerini kaliteli bir eÄŸitim-öÄŸretim sistemiyle buluÅŸturmasÄ±na baÄŸlÄ±" diyen ErdoÄŸan, mesajÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeÄŸe dönüÅŸtürme mücadelemizde en büyük güç kaynaÄŸÄ±mÄ±z, nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi deÄŸerlerimizi özümsemiÅŸ nesillerimizdir. Bu anlayÄ±ÅŸla son 16 yÄ±ldÄ±r eÄŸitim-öÄŸretimi önceliklerimizin en baÅŸÄ±na çÄ±kartarak, istikbalimizin teminatÄ± olan çocuklarÄ±mÄ±z için imkanlarÄ±mÄ±zÄ± seferber ettik. 288 bin yeni derslik inÅŸa ederek, 605 bin yeni öÄŸretmen atayarak, sÄ±nÄ±flarÄ±mÄ±zdaki öÄŸrenci ortalamasÄ±nÄ± 30’un altÄ±na çekerek, ders kitaplarÄ±nÄ± ücretsiz daÄŸÄ±tarak, eÄŸitim-öÄŸretimde ülkemize çaÄŸ atlattÄ±k. EÄŸitimde fÄ±rsat eÅŸitliÄŸini ve adaleti saÄŸlamak gayesiyle, maddi durumu yerinde olmayan öÄŸrencilerimize, ilköÄŸretimden üniversiteye her seviyede çok önemli destekler verdik. Yeni eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ±nda da, günün ihtiyaçlarÄ±nÄ±, geliÅŸen teknolojileri ve milletimizin beklentilerini göz önünde bulundurarak, bu alandaki reformlarÄ±mÄ±zÄ± aralÄ±ksÄ±z sürdüreceÄŸiz. Bununla birlikte, eÄŸitim-öÄŸretimde kalitenin sadece teknolojik imkânlar, modern binalar ve mevcudu az sÄ±nÄ±flarla saÄŸlanamayacaÄŸÄ±nÄ±n da farkÄ±ndayÄ±z."

"Kaliteli eÄŸitim-öÄŸretim, bütün bunlara eriÅŸimle birlikte, öÄŸrencilerin zihni geliÅŸimlerini kolaylaÅŸtÄ±rmaktan, onlara vizyon kazandÄ±rmaktan, manevi yönlerini güçlendirmekten geçiyor" diyen ErdoÄŸan'Ä±n mesajÄ± ÅŸöyle devam ediyor:

"ÇocuklarÄ±mÄ±zÄ±, günümüzün bilgi yoÄŸun ve rekabetçi dünyasÄ±na en iyi ÅŸekilde hazÄ±rlamamÄ±z gerekiyor. Uzun soluklu bir çalÄ±ÅŸmayÄ± gerektiren bu hedeflere ulaÅŸmak için, devletin gayretleri yanÄ±nda, milletimizin tamamÄ±nÄ±n el ele vermesi, aynÄ± hedefe yönelmesi, güç birliÄŸi yapmasÄ± ÅŸarttÄ±r. Bilhassa ailenin içinde aktif ÅŸekilde yer almadÄ±ÄŸÄ± bir eÄŸitim-öÄŸretim sisteminin baÅŸarÄ± ÅŸansÄ± yoktur. Her biri ciÄŸer paremiz olan evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n eÄŸitim- öÄŸretimini emanet ettiÄŸimiz öÄŸretmenlerimize, okul idarecilerimize ve eÄŸitim camiamÄ±zÄ±n tüm mensuplarÄ±na bu konuda çok önemli sorumluluklar düÅŸüyor. Türkiye’nin yeni bir yönetim sistemiyle birlikte, her alanda yeni bir döneme girdiÄŸi günlerden geçiyoruz. Bu dönemde, sabÄ±r, emek, samimiyet ve fedakârlÄ±k isteyen uzun bir süreç olan eÄŸitim-öÄŸretim konusunda da, tarihi nitelikte deÄŸiÅŸimlere hazÄ±rlanÄ±yoruz. Hep birlikte daha çok çalÄ±ÅŸarak, evlatlarÄ±mÄ±zÄ± en güzel ÅŸekilde yetiÅŸtirmek için gereken reformlarÄ± milletimizle birlikte gerçekleÅŸtireceÄŸimize inanÄ±yorum. Bu düÅŸüncelerle 2018-2019 eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ±nda, öÄŸretmenlerimiz ve öÄŸrencilerimiz baÅŸta olmak tüm eÄŸitim camiamÄ±za Rabbim'den baÅŸarÄ±lar diliyorum." (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 12:27

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