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AKP'li eski vekil Ayhan YÄ±lmaz'Ä± TBMM bahÃ§esinde sincap Ä±sÄ±rdÄ±
16 EylÃ¼l 2018 11:40
AKP'li eski milletvekili Ayhan YÄ±lmazâ€™Ä± Meclis'te sincap Ä±sÄ±rdÄ±. YÄ±lmaz tetanos iÄŸnesi yaptÄ±rdÄ±.
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, AKP Ordu eski Milletvekili Ayhan YÄ±lmaz’Ä± Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) sincap Ä±sÄ±rdÄ±.
YÄ±lmaz, Meclis kampüsünün yoÄŸun aÄŸaçlÄ±klÄ± bölümünde yaÅŸayan bir sincabÄ±n tÄ±rmalayÄ±p Ä±sÄ±rmasÄ± üzerine TBMM Hastanesi’ne gitti. YÄ±lmaz’a pansuman yapÄ±ldÄ±ktan sonra Ankara’da tetanos ve kuduz aÅŸÄ±larÄ±nÄ± yapabilecek iki merkezin isimleri verilerek yönlendirme yapÄ±ldÄ±.
YÄ±lmaz, yakÄ±n olan hastaneye giderek tetanos iÄŸnesi yaptÄ±rdÄ±. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 11:49
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