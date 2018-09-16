Ä°nsanca Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± talep etmek makul insan tavrÄ± deÄŸilmiÅŸ!

HabertÃ¼rk YazarÄ± Fatih AltaylÄ±, 3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin insanca Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± talep etmesinin makul insan tavrÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Habertürk YazarÄ± Fatih AltaylÄ±, 3. HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda iÅŸçilerin toplama kampÄ±nÄ± andÄ±ran çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± isyan etmesinin "normal olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savundu. AltaylÄ±, iÅŸçilerin 4 yÄ±l dayandÄ±k 5 hafta daha idare ederiz' demesinin "daha makul bir insan tavrÄ±" olduÄŸunu iddia etti.

Haberturk.com'da "Bu isyan normal deÄŸil" baÅŸlÄ±klÄ± bir köÅŸe yazÄ±sÄ± kaleme alan AltaylÄ±, kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±, düÅŸük ücretler ve iÅŸ cinayetleri sebebiyle 4 yÄ±l 3 aylÄ±k inÅŸaat çalÄ±ÅŸmalarÄ± süresince sÄ±k sÄ±k eylem yapan iÅŸçilerin bugüne kadar "GÄ±kÄ±nÄ± çÄ±karmadan çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±", "AçÄ±lÄ±ÅŸa 5 hafta kala ayaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±" öne sürdü.

AltaylÄ±, tahtakurusu kaynayan yataklarda yatan, her gün ölüm korkusuyla burun buruna gelen iÅŸçilerin "sudan sebeplerden" eyleme baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

3. havalimanÄ±nda isyan eden iÅŸÃ§ilerin talepleri kabul edildi

AltaylÄ±'ya göre iÅŸçilerin insanca çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± talep etmesi "MantÄ±klÄ± deÄŸil." '4 yÄ±l dayandÄ±k 5 hafta daha idare ederiz' demenin "Daha makul bir insan tavrÄ±" olduÄŸunu öne süren AltaylÄ±, "Coplanma, gözaltÄ±na alÄ±nma, tazminatsÄ±z kapÄ±nÄ±n önüne koyulma gibi riskleri bu kadar kÄ±sa bir süre için göze almalarÄ± son derece mantÄ±ksÄ±z görünüyor. Kimse bana 'BÄ±çak kemiÄŸe dayanmÄ±ÅŸtÄ±r' demesin. BÄ±çaÄŸÄ±n geri çÄ±kmasÄ±na bu kadar kÄ±sa zaman kala kimse kolunu kestirmez" diye yazdÄ±.

AltaylÄ± yazÄ±sÄ±nÄ±, "4 yÄ±ldÄ±r kimsenin giremediÄŸi ÅŸantiye alanÄ±nÄ±n HDP’li milletvekilleri dahil bir sürü kiÅŸinin yol geçen hanÄ±na aniden dönmesi de mantÄ±klÄ± deÄŸil. 4 yÄ±l 3 aydÄ±r tek kelime etmeyen sendikalarÄ±n birdenbire aslan kesilmesi de! Yeni HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda bitime bu kadar kÄ±sa süre kala bir ÅŸeyler oluyor. HayÄ±rdÄ±r inÅŸallah!" cümleleriyle bitirdi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri kÃ¶tÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan etti

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 11:28

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