Eylemler sonuÃ§ verdi, TÃœPRAÅžâ€™ta anlaÅŸma saÄŸlandÄ±

Esnek Ã§alÄ±ÅŸma dayatmalarÄ± iÃ§eren vardiya sistemi deÄŸiÅŸikliÄŸini kabul etmeyen TÃœPRAÅž iÅŸÃ§ilerinin iÅŸ bÄ±rakma eylemleri sonuÃ§ verdi.

TÜPRAÅž Ä°zmir AliaÄŸa Rafinerisinde Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nda örgütlü iÅŸçilerin uyarÄ± eylemi sonuç verdi. Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± Ahmet Oktay’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada anlaÅŸmanÄ±n büyük oranda saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

TÜPRAÅž AliaÄŸa Rafinerisi iÅŸçileri, iÅŸverenin vardiya sisteminde yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸi kabul etmeyeceklerini dile getirmek amacÄ±yla 12 Eylül’de bir uyarÄ± eylemi baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk iki gün iki saat sürdürülen eylem en son tam güne çÄ±karÄ±ldÄ±. Üç gün süren eylemler sonuç verdi. Ä°ÅŸverenle süren görüÅŸmeler sonucunda anlaÅŸmanÄ±n büyük oranda saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± açÄ±klandÄ±.

Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ± BaÅŸkanÄ± Ahmet Oktay konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “AnlaÅŸma büyük oranda saÄŸlandÄ±. Ä°ÅŸveren talebini geriye çekti. Bizim orada endiÅŸelerimiz vardÄ±. ToplusözleÅŸme öncesinde vardiya sisteminde deÄŸiÅŸiklik yapmayÄ± düÅŸünüyorlardÄ±. Tam toplusözleÅŸme öncesinde bu bir ‘KarÅŸÄ± hamle midir?’ diye düÅŸünüyorduk. Böyle bir ÅŸey olmadÄ±. Norm kadro sayÄ±sÄ±nda da anlaÅŸÄ±ldÄ±. Zaten bizim talebimiz yedi kiÅŸi olmasÄ±ydÄ±. Bu konuda da belli bir noktaya gelindi. Bu aÅŸamada eylemlere devam etmeyeceÄŸiz.” ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ÅŸçiler bu görüÅŸmeyi onayladÄ±ktan sonra pazartesi günü tekrar bir görüÅŸme olacaÄŸÄ± belirtildi.

Dün tam gün boyunca Sendika genel merkez yöneticilerinin de katÄ±lÄ±mÄ±yla süren iÅŸ bÄ±rakma eylemi esnasÄ±nda TÜPRAÅž AliaÄŸa Rafineri yönetimi ile sendika yöneticileri arasÄ±nda gerçekleÅŸen görüÅŸmeler neticesinde iÅŸçilerin taleplerini, TÜPRAÅž Genel Merkezinden yerine getirileceÄŸine dair taahhüt aldÄ±klarÄ± ve eylemlerini sonlandÄ±rdÄ±klarÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±. Petrol-Ä°ÅŸ AliaÄŸa Åžubesinin önümüzdeki günlerde iÅŸçilerin kararÄ±nÄ± patrona iletmesi bekleniyor. (Ä°zmir/EVRENSEL)

AliaÄŸa'daki TÃœPRAÅž iÅŸÃ§ileri bu kez de tam gÃ¼n iÅŸ bÄ±rakÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 10:34

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