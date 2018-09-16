Rus Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesiyle iliÅŸkilerini kesti

Rus Ortodoks Kilisesi, Ukrayna Kilisesi Ã¼zerinden yaÅŸanan anlaÅŸmazlÄ±k sebebiyle Fener Rum Patrikhanesi ile iliÅŸkilerini kesti.

Rus Ortodoks Kilisesi, Ä°stanbul Fener Rum Patrikhanesi'yle diplomatik iliÅŸkilerini fiilen kesti.

BBC Türkçe'nin haberine göre kararÄ±n, Fener Rum Patrikhanesi'nin Ukrayna Kilisesi'ni "Rusya'dan baÄŸÄ±msÄ±z bir kilise olarak tanÄ±maya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±" yolundaki iÅŸaretler üzerine alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Rusya Kilisesi Sözcüsü Vladimir Legoida, Fener Rum PatrikliÄŸi temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan tüm idari oturumlarÄ±n askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Bu çerçevede, tüm ortak ayinlerin durdurulacaÄŸÄ± ve Rus Ortodoks Kilisesi PatriÄŸi Kirill'in dualarÄ±nda Patrik Bartholomeos'a atÄ±f yapmayacaÄŸÄ± belirtiliyor.

Rus Kilisesi'nin dÄ±ÅŸ iliÅŸkiler sorumlusu Metropolitan Hilarion Sen Sinod Meclisi'nin kararÄ±nÄ± "iliÅŸkilerin kopmasÄ±" olarak tanÄ±mladÄ±.

Ä°stanbul Fener Rum Patrikhanesi, dünya genelindeki 300 milyon Ortodoks'un dini otoritesi konumunda.

Kremlin, Rus Ortodoks Kilisesi'nin kararÄ±na müdahale etmeyeceÄŸini açÄ±kladÄ±. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, geliÅŸmenin kaygÄ± verici olduÄŸunu belirterek, "Moskova için ve aslÄ±nda tüm Ortodoks dünyasÄ± için tercih edilen senaryo, Ortodoks dünyasÄ±nÄ±n birliÄŸini korumasÄ±dÄ±r" mesajÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 08:56

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