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Filipinler'deki Mangkhut Tayfunu'nda 28 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Filipinler'in kuzey kÄ±yÄ±larÄ±nÄ± etkisi altÄ±na alan Mangkhut Tayfunu, Ã¼lkede 28 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden oldu.
Filipinler'in kuzey kÄ±yÄ±larÄ±nÄ± dün sabah erken saatlerden itibaren etkisi altÄ±na alan ve gücünden dolayÄ± "süper" olarak adlandÄ±rÄ±lan Mangkhut Tayfunu'nda 28 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Tayfun nedeniyle, 87 bin kiÅŸinin güvenli yerlere tahliye edildiÄŸi bildirildi. Tayfunun Çin'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC), tayfun nedeniyle yaralananlar olduÄŸunu, Cordillera'da 40'tan fazla toprak kaymasÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yetkililerin kapanan yollarÄ± açmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.
EÄŸitime ara verilen bölgede çok sayÄ±da uçak seferi de ertelendi.
Önceki gün saatteki hÄ±zÄ± 255 kilometreye ulaÅŸan tayfunun hÄ±zÄ±nÄ±n 170 kilometreye düÅŸtüÄŸü belirtildi.
Hawaii'de bulunan MüÅŸterek Tayfun UyarÄ± Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çÄ±kan tayfunun, kategori 5 kasÄ±rga gücündeki süper tayfuna dönüÅŸtüÄŸünü duyurmuÅŸtu. (DIÅž HABERLER)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 13:28
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