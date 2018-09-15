BeÅŸiktaÅŸ, 10 kiÅŸi kaldÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Yeni Malatyaspor'u 2-1 maÄŸlup etti

Spor Toto SÃ¼per Lig'in 5. hafta karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda Evkur Yeni Malatyaspor'u aÄŸÄ±rlayan BeÅŸiktaÅŸ, 75. dakikada 10 kiÅŸi kaldÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä± 2-1 kazandÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasÄ±nda Evkur Yeni Malatyaspor'u Vodafone Park'ta 2-1 maÄŸlup etti.

Ligde bundan önceki 2 haftada birer yenilgi ve beraberlikle 5 puan yitiren siyah-beyazlÄ± takÄ±m, zorlandÄ±ÄŸÄ± maçÄ± kazanmasÄ±nÄ± bildi. Gary Medel'in kÄ±rmÄ±zÄ± kart görmesiyle son 15 dakikayÄ± 10 kiÅŸi oynayan ancak 2-0 öne geçmesini bilen BeÅŸiktaÅŸ, 89. dakikada rakibinin golüne engel olamadÄ±. Uzatma dakikalarÄ±nda savunmada kalan siyah-beyazlÄ± ekip, karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± 2-1 kazandÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ, ligin 5. haftasÄ±nda 3 galibiyet, birer maÄŸlubiyet ve beraberlikle 10 puana ulaÅŸtÄ±.

Siyah-beyazlÄ± ekip, Evkur Yeni Malatyaspor karÅŸÄ±sÄ±ndaki galibiyetiyle ligin 6. haftasÄ±ndaki Fenerbahçe mücadelesi öncesi moral buldu.

Ä°LK GOL PEPE'DEN

BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 52. dakikada 1-0 öne geçiren golü atan Pepe, bu sezon hücumdaki etkili oyununu sürdürdü.

Süper Lig'de daha önce Akhisarspor ve Antalyaspor karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ±nda birer gol kaydeden Pepe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Partizan karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ise 2 kez fileleri havalandÄ±rdÄ±. Evkur Yeni Malatyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda da gol sevinci yaÅŸayan Portekizli oyuncu bu sezon siyah-beyazlÄ± formayla 5. golüne ulaÅŸtÄ±. Kariyerinin en golcü sezonlarÄ±ndan birini yaÅŸayan Pepe, bu 5 golü de Vodafone Park'ta kaydetti.

Tecrübeli oyuncu, Dolmabahçe'de takÄ±mÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± son 4 maçta fileleri havalandÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±.

Öte yandan, Portekiz'in HÄ±rvatistan ile yaptÄ±ÄŸÄ± maçta ülkesinin milli takÄ±m formasÄ±nÄ± 100. kez giyen Pepe, bu karÅŸÄ±laÅŸmada da gol sevinci yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

BeÅŸiktaÅŸlÄ± taraftarlar, sahanÄ±n iyilerinden olan Pepe lehine tezahüratta bulundu.

SEZONUN Ä°LK KIRMIZI KARTI MEDEL'E

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Siyah-beyazlÄ± ekipte Gary Medel, kÄ±rmÄ±zÄ± kartla takÄ±mÄ±nÄ± 10 kiÅŸi bÄ±raktÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 57. dakikasÄ±nda sarÄ± kart gören Medel, 75. dakikada rakibine yaptÄ±ÄŸÄ± hareket sonrasÄ± ikinci kez aynÄ± ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±ldÄ±. Medel, çift sarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÄ±rmÄ±zÄ± kartla oyun dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ'ta bu sezon ilk kÄ±rmÄ±zÄ± kartÄ± Medel gördü.

BABEL'Ä°N SEZONDAKÄ° 4'ÜNCÜ GOLÜ

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BeÅŸiktaÅŸ'Ä± 2-0 öne geçirerek rahatlatan Ryan Babel, bu sezon takÄ±mÄ±na 4. golü kazandÄ±rdÄ±.

UEFA Avrupa Ligi'nde LASK Linz ile Ä°stanbul'da oynanan maçta fileleri havalandÄ±ran Babel, Süper Lig'de ise Akhisarspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarÄ±nda birer gol buldu.

SÄ°YAH BEYAZLI TARAFTARLARDAN HAKEME TEPKÄ°

Siyah-beyazlÄ± taraftar, Gary Medel'in gördüÄŸü kÄ±rmÄ±zÄ± kartÄ±n ardÄ±ndan hakem yönetimine tepki gösterdi.

Taraftarlar, zaman zaman "Yönetim uyuma BeÅŸiktaÅŸ'a sahip çÄ±k" ÅŸeklinde tezahürat yaptÄ±.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan siyah-beyazlÄ±lara galibiyet üçlüsünü, Ricardo Quaresma ile oÄŸlu Ricky çektirdi.

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EROL BULUT: POZÄ°SYONLARI DEÄžERLENDÄ°REMEDÄ°K

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ'a 2-1 maÄŸlup olduklarÄ± maçta bulduklarÄ± pozisyonlarÄ± deÄŸerlendiremediklerini söyledi.

Bulut, karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, maça iyi baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Ä°lk yarÄ±da defans anlamÄ±nda istediÄŸimiz iÅŸleri yaptÄ±k ancak maalesef hücum anlamÄ±nda istediklerim ortaya çÄ±kmadÄ±. Ä°kinci yarÄ±da yediÄŸimiz golden sonra uyandÄ±k. Kontraataktan yediÄŸimiz gol var. Bir gol attÄ±k ancak ikinciyi bulamayÄ±nca maÄŸlup olduk." ifadelerini kullandÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 23:01

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