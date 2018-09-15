Bursa EÄŸitim Sen: Yeni eÄŸitim yÄ±lÄ± yeni sorunlarla geliyor

EÄŸitim Sen Bursa Åžubesi, yeni eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ±nda Ã¶ÄŸretmen, Ã¶ÄŸrenci ve velilerin binlerce sorunla yÃ¼z yÃ¼ze geleceÄŸini belirtti.

2018 -2019 EÄŸitim ÖÄŸretim yÄ±lÄ± 17 Eylül Pazartesi baÅŸlÄ±yor. EÄŸitim Sen Bursa Åžubesinin yeni eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± için düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda öÄŸretmen, öÄŸrenci ve velilerin binlerce sorunla yüz yüze geleceÄŸi ifade edildi.

EÄŸitim Sen Bursa Åžubesinde yapÄ±lan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Åžube BaÅŸkanÄ± Derya ÅžimÅŸek Aksakal, “17 Eylül 2018 Pazartesi günü okullar açÄ±lÄ±yor, öÄŸrenciler, öÄŸretmenlerimiz okullarÄ± ile buluÅŸuyor. Bu yÄ±lÄ±n hem öÄŸrenciler hem de eÄŸitimciler için baÅŸarÄ±lÄ±, huzurlu ve ÅŸiddetsiz geçmesini diliyoruz. Pazartesi günü baÅŸlayacak eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ± maalesef ülkemizde olduÄŸu gibi ÅŸehrimizde de devasa sorunlarla geliyor. ÖÄŸretmenlik mesleÄŸinin tarihte hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar deÄŸersizleÅŸtiÄŸi/deÄŸersizleÅŸtirildiÄŸi, mesleki itibarÄ±mÄ±zÄ±n ayaklar altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bir dönemde, Türkiye’nin dört bir yanÄ±nda fedakarca görev yapan 900 bini aÅŸkÄ±n öÄŸretmenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarÄ± görmezden gelinemez. MEB, gerçek anlamda öÄŸretmenlerin niteliklerini arttÄ±rmayÄ± hedefliyorsa, öncelikle öÄŸretmenlik mesleÄŸini itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±ran, öÄŸretmenliÄŸi herkesin yapabileceÄŸi ‘teknik bir iÅŸ’ haline getiren yanlÄ±ÅŸ politika ve uygulamalara son vermelidir” dedi.

'PÄ°YASAYA GÖRE DEÄžÄ°L Ä°HTÄ°YACA GÖRE MÜFREDAT'

"EÄŸitim, öÄŸretim ve bilim hizmet alanÄ±nda görev yapan, memur ve yardÄ±mcÄ± hizmetler sÄ±nÄ±fÄ±nda çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z eÄŸitimin görünmez kahramanlarÄ±dÄ±r" diyerek sözlerine devam eden Aksaka, “OnlarÄ±n emeÄŸi ve alÄ±n teri olmaksÄ±zÄ±n okullarÄ±mÄ±zÄ±n, eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n nitelikli kamu hizmeti üretmesi mümkün deÄŸildir. Müfredatta yer alan bilgi ve deÄŸerler, demokrasi karÅŸÄ±tÄ± (Ä±rkçÄ±, etnik ayrÄ±mcÄ±, dÄ±ÅŸlayÄ±cÄ±, cins ayrÄ±mcÄ±, farklÄ± kültürleri yok sayan, savaÅŸ yanlÄ±sÄ±, piyasacÄ± ) öÄŸelerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Müfredattaki bilgi ve deÄŸerlerin gerçekçi olmasÄ±na dikkat edilmelidir. GerçekliÄŸin boyutlarÄ±, çocuklarÄ±n dünyalarÄ±nÄ± uygun hale getirerek verilmelidir. Müfredat, piyasanÄ±n isteklerine deÄŸil toplumun gereksinimlerine göre oluÅŸturulmalÄ±dÄ±r. Çocuk, bireysel deÄŸerlerin (kavrayabilme, beceri geliÅŸtirebilme) yanÄ± sÄ±ra toplumsal deÄŸerlere (eÅŸitlik, adalet, paylaÅŸÄ±m, birlikte iÅŸ yapma ) göre de eÄŸitilmelidir” dedi.

'BÄ°LÄ°MSEL EÄžÄ°TÄ°M, EÄžÄ°TÄ°MÄ°N OLMAZSA OLMAZIDIR'

Bu dönem liseye baÅŸlayacak öÄŸrencilerin ve onlarÄ±n velilerinin önemli zorluklar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ve yaÅŸamaya da devam ettiklerini ifade eden Aksakal, “Çünkü bir gece ansÄ±zÄ±n deÄŸiÅŸen sÄ±nav sistemi, tamamen hazÄ±rlÄ±ksÄ±z ve anlatanlarÄ±n bile tam olarak anlamadÄ±ÄŸÄ± yerleÅŸtirme sistemi yaz boyu gençleri de ailelerini de kaosun ortasÄ±nda bÄ±raktÄ±. Karma eÄŸitim ile ilgili tartÄ±ÅŸmalar planlÄ± ÅŸekilde sürdürülmekte. Karma eÄŸitimin zararlÄ± olduÄŸuna dair akÄ±l ve bilim dÄ±ÅŸÄ± düÅŸünceler yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. YaÅŸamÄ±n kendi doÄŸallÄ±ÄŸÄ±, toplumsal iÅŸ bölümü ve evrensel çocuk haklarÄ± dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda karma eÄŸitimden vazgeçmek doÄŸru deÄŸildir. Tüm bunlara raÄŸmen karma eÄŸitim dÄ±ÅŸÄ± uygulamalarda Ä±srar etmenin 'çocuÄŸun okuyacaÄŸÄ± okulun türünü seçme özgürlüÄŸü' ile açÄ±klanamayacaÄŸÄ± da ortadadÄ±r. Bursa’da bazÄ± okullarda kayÄ±t ücreti olarak 17 bin lira istendiÄŸini biliyoruz. Hatta daha fazla kayÄ±t ücretleri de telaffuz ediliyor. Bir taraftan da iktidarÄ±n imam hatip liselerine giden öÄŸrencilere aylÄ±k burs verdiÄŸini hatÄ±rlarsak insanlarÄ±n imam hatiplere nasÄ±l yönlendirildiÄŸini daha net fark ederiz. Kamusal eÄŸitim, her çocuÄŸun en temel hakkÄ±dÄ±r. Tüm öÄŸrenciler için eÅŸit, parasÄ±z, demokratik, nitelikli eÄŸitim olanaklarÄ± saÄŸlamak, genelde devletin özelde ise Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorumluluÄŸundadÄ±r. ÖzelleÅŸtirmeyi destekleme politikalarÄ±na son verilmeli, bütçeden en büyük pay eÄŸitime ayrÄ±lmalÄ±dÄ±r. Çünkü bir ülke, nitelikli eÄŸitim olmadan ülke sorunlarÄ±yla baÅŸa çÄ±kamaz, baÄŸÄ±msÄ±z ve özgür yaÅŸayamaz. Bilimsel eÄŸitim, eÄŸitimin olmazsa olmazÄ±dÄ±r. ÖÄŸretim programÄ±nda temel referansÄ±mÄ±z bilim olmalÄ±, protokoller eliyle eÄŸitimin dinselleÅŸtirilmesi politikalarÄ±na son verilmeli, öÄŸrencilere ve velilere raÄŸmen gerçekleÅŸtirilen okullaÅŸma politikasÄ± sonlandÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bilimin, sanatÄ±n, sporun iç içe olduÄŸu, öÄŸrencilerin ilgi ve yetenekleri doÄŸrultusunda kendini özgürce ifade edebildiÄŸi laik ve bilimsel eÄŸitim politikalarÄ± hayata geçirilmelidir. Tüm bu sorunlar içinde boÄŸuÅŸan ve öÄŸrencileri için her türlü ortamÄ± olumlu hale dönüÅŸtüren eÄŸitimci emekçisi arkadaÅŸlarÄ±m ve öÄŸrencilerimizin yeni eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ± kutluyorum. ÖÄŸrencilerimizle buluÅŸmanÄ±n heyecanÄ± içinde pazartesi ders baÅŸÄ± yapacaÄŸÄ±z. Tüm veli, öÄŸrenci ve öÄŸretmenlerimize huzurlu ve baÅŸarÄ±lÄ± bir eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± diliyorum” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

Okul alÄ±ÅŸveriÅŸi cep yakÄ±yor

EÄŸitim de okullar da dÃ¶kÃ¼lÃ¼yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 17:13

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