EÄŸitim Sen: Kaynaklar Ã¶zel okul ve imam hatibe aktarÄ±ldÄ±

EÄŸitim Sen, 2018-2019 eÄŸitim-Ã¶ÄŸretim yÄ±lÄ± baÅŸlarken 'EÄŸitimin Durumu'nun ortaya konulduÄŸu rapor hazÄ±rladÄ±

EÄŸitim Sen yeni eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± baÅŸlarken eÄŸitimin durumunu ortaya koyan bir rapor hazÄ±rladÄ±. Rapor, özellikle 4+4+4 uygulamasÄ±yla devlet okullarÄ±nda yaÅŸanan gerilemeyi ortaya koydu. Bu dönemde devlete ait ilkokul ve ortaokul sayÄ±sÄ± azalÄ±rken özel okul sayÄ±larÄ±nÄ±n hÄ±zla arttÄ±ÄŸÄ± görülüyor. Rapora göre devletin özellikle son dönemde eÄŸitime ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bütçenin önemli bir bölümünün din öÄŸretimine ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görülüyor.

EÄŸitim Sen, 2018-2019 eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ± baÅŸlarken “EÄŸitimin Durumu”nun ortaya konulduÄŸu rapor hazÄ±rladÄ±. Genel merkezde basÄ±nla paylaÅŸÄ±lan rapor, eÄŸitim alanÄ±nda özellikle 4+4+4 uygulamasÄ±yla yaÅŸanan özelleÅŸtirme ve dinselleÅŸtirme politikalarÄ±nÄ±n sonuçlarÄ±nÄ± ortaya koyuyor.

‘MÜCADELE ETTÄ°ÄžÄ°MÄ°Z BÄ°R YIL OLACAK’

EÄŸitim Sen Genel BaÅŸkanÄ± Feray AydoÄŸan Aytekin, eÄŸitim alanÄ±nda öÄŸrenciler üzerinden kamusal ve bilimsel eÄŸitimin aÅŸÄ±ndÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, eÄŸitim ve bilim emekçileri üzerinden ise iÅŸ güvencesinin ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±, kadrolaÅŸmanÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± ve liyakatin yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir süreç yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Ciddi sorunlarla birlikte baÅŸlayan 2018-2019 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n ilk gününe mücadele çaÄŸrÄ±sÄ± ile baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± belirten Aytekin, “ÖÄŸretmen, öÄŸrenci, veli olarak mücadele ettiÄŸimiz, örgütlendiÄŸimiz bir yÄ±l olacak” dedi.

Ä°LKOKULDA VE ORTAOKULDA ÖÄžRENCÄ° SAYISI AZALDI

Verilere göre, 2012-2013 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nda 28 bin 177 ilkokul, 2017-2018’de 16 bin 875’e düÅŸmüÅŸ durumda. ÖÄŸrenci sayÄ±larÄ± da aynÄ± dönemde 5 milyon 426 binden 4 milyon 870 bine geriledi. Ortaokul sayÄ±larÄ± yerinde sayarken, öÄŸrenci sayÄ±larÄ± ise 5 milyon 402 binden 5 milyon 77 bine geriledi. Verilere göre ilkokul sayÄ±sÄ± 4 bin 828 azalÄ±rken, ilkokulda öÄŸrenci sayÄ±sÄ± ise 556 bin, ortaokulda 326 bin geriledi.

Ä°LKOKULDA OKULLAÅžMA ORANI DÜÅžTÜ

Aytekin, paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± verilerle özellikle 4+4+4 eÄŸitim sistemiyle birlikte yoksul aile çocuklarÄ±nÄ±n örgün eÄŸitim sisteminin dÄ±ÅŸÄ±na itildiÄŸine dikkat çekti. MEB verilerine göre ilkokulda net okullaÅŸma oranlarÄ± 2012-2013 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nda yüzde 98.86 iken 2017-2018 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nda yüzde 91.54’e geriledi. Ortaokulda okullaÅŸma ise 6 yÄ±l içinde çok az bir artÄ±ÅŸla yüzde 93.09’dan 94.47’ye çÄ±ktÄ±. Türkiye’de bütün eÄŸitim kademelerinde okullaÅŸma açÄ±sÄ±ndan ülke ortalamasÄ±nÄ±n altÄ±nda olan iller ise GümüÅŸhane, KahramanmaraÅŸ ve Yozgat oldu. OkullaÅŸma oranlarÄ± açÄ±sÄ±ndan özellikle okul öncesi ve ilkokul açÄ±sÄ±ndan DoÄŸu Anadolu, GüneydoÄŸu Anadolu, Orta ve DoÄŸu Karadeniz illerinin önemli bir bölümü Türkiye ortalamasÄ±nÄ±n altÄ±nda yer aldÄ±.

OKUL ÖNCESÄ°NDE DEVLET OKULU SAYILARI AZALDI

Okul öncesi eÄŸitimde de devlet okullarÄ± açÄ±sÄ±ndan 4+4+4 uygulamasÄ±ndan önce 2011-2012 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nda 25 bin 172 okul öncesi eÄŸitim kurumu ve 1 milyon 59 bin öÄŸrenci var iken, 2017-2018 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nda okul sayÄ±sÄ± azalarak 24 bin 975 oldu, öÄŸrenci sayÄ±sÄ± ise neredeyse yerinde sayarak 1 milyon 264 bin 733 olarak gerçekleÅŸti. Aytekin, beklenen artÄ±ÅŸÄ±n gerçekleÅŸmemesinin nedeninin bütün itirazlara raÄŸmen okula baÅŸlama yaÅŸÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi ve okul öncesi çaÄŸdaki çocuklarÄ±n zorla ilkokula kaydettirilmiÅŸ olmasÄ± olarak gösterdi. Özel okul öncesi verileri ise Türkiye’de özel okul sayÄ±sÄ±nÄ±n en çok olduÄŸu eÄŸitim kademesinin okul öncesi olduÄŸunu gösteriyor. 2018 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nda faaliyet gösteren 11 bin 694 özel okulun 5 bin 218’i özel okul öncesi eÄŸitim kurumlarÄ±. Okul öncesi eÄŸitimde özel öÄŸretimi teÅŸvik edici adÄ±mlarÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Aytekin, sadece bir yÄ±l içerisinde ise özel okul öncesi eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nda 588 gibi yüksek sayÄ±da bir artÄ±ÅŸÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸine, aynÄ± dönemde özel okul öncesinde öÄŸrenci sayÄ±sÄ±nÄ±n 35 bin artÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Ä°STANBUL VE ANKARA ORTALAMANIN ALTINDA

Okul öncesi eÄŸitimde il bazÄ±nda da olumsuz tablonun devam ettiÄŸi görülmekte. 15 milyonu aÅŸkÄ±n nüfusuyla Ä°stanbul’un okul öncesi eÄŸitim durumunun içler acÄ±sÄ± olduÄŸunu kaydeden Aytekin, “3-5 yaÅŸ grubunda net yüzde 31.92, 4-5 yaÅŸ grubunda net yüzde 40.46, 5 yaÅŸta net yüzde 53.53 ile Türkiye ortalamasÄ±nÄ±n çok altÄ±nda” dedi. Verilere göre her üç yaÅŸ grubunda da Türkiye ortalamasÄ±nÄ±n altÄ±ndaki iller arasÄ±nda Ä°stanbul, Ankara, Gaziantep, Erzurum, Van, ÅžanlÄ±urfa gibi iller yer alÄ±yor.

17 BÄ°N KÖY OKULU KAPATILDI

Aytekin, geçtiÄŸimiz yÄ±llarda AladaÄŸ, Karaman, Kulp, Dikili’de yaÅŸananlarÄ±n Türkiye’nin eÄŸitim sisteminin fotoÄŸrafÄ± olduÄŸunu söyledi. ÇocuklarÄ±n dini yapÄ±lara teslim edilen eÄŸitim sistemi içerisinde yaÅŸamlarÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirten Aytekin, “Bu dönemde 17 bin köy okulu kapatÄ±ldÄ±. Aileler çocuklarÄ±nÄ± okutmak ve yaÅŸatmak arasÄ±nda tercih yapÄ±yorlar. Çocuklar cemaat yurtlarÄ±na mahkum edildi” dedi.

Bu dönemde eÄŸitim ve bilim emekçilerinin de güvencesiz ve baskÄ± altÄ±nda olduÄŸuna dikkat çeken Aytekin, öÄŸretmenlerin “Ä°ktidarÄ±n öÄŸretmeni” olun uygulamasÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸunu belirtti. 2008’den bu yana öÄŸretmen maaÅŸlarÄ±nda 2 bin 89 liralÄ±k kayÄ±p yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Aytekin, öÄŸretmenlerin kendi yaÅŸamlarÄ±nÄ± sürdürebilmesinin olanaklarÄ±nÄ±n ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ä°hraçlara vurgu yapan Aytekin, hukuk ve adalet taleplerine kulaklarÄ±n tÄ±kandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. AtamasÄ± yapÄ±lmayan öÄŸretmen sorununa da dikkat çeken Aytekin, bu politikanÄ±n bilinçli olarak sürdürüldüÄŸünü ve öÄŸretmenlere özel eÄŸitim kurumlarÄ±nda köleliÄŸin dayatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Ä°MAM HATÄ°P ÖÄžRENCÄ° SAYISINDA 8 KAT ARTIÅž

Aytekin, bu dönemde devletin bütün imkanlarÄ±nÄ±n imam hatip okullarÄ±na yöneldiÄŸine iliÅŸkin verileri de paylaÅŸtÄ±. Ä°mam hatiplerin hem maddi anlamda, diÄŸer yandan da dini yapÄ±larla yapÄ±lan protokollerle ve öÄŸrenci baÅŸÄ±na verilen teÅŸviklerle çoÄŸaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Aytekin “ 2012-2013 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nda imam hatip ortaokullarÄ±nda okuyan toplam öÄŸrenci sayÄ±sÄ± 94 bin 467 iken 2017-2018’de 8 kat artarak 723 bin 108 oldu. Ä°mam hatip liselerinde de 2002-2003 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nda 71 bin 100 olan öÄŸrenci sayÄ±sÄ± 2017-2018 yÄ±lÄ±nda 514 bin 806’ya, açÄ±k öÄŸretim imam hatip liseleriyle 627 bin 503’e ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumda. Adrese dayalÄ± kayÄ±t sistemi ile çok sayÄ±da çocuk otomatik olarak imam hatip okullarÄ±na kaydedildi ve çocuklarÄ±nÄ± baÅŸka okullara aldÄ±rmak isteyen ailelere engeller çÄ±karÄ±ldÄ±” dedi. MEB’in devlet okullarÄ±na ödenek ayÄ±rmayÄ±p, eÄŸitim finansmanÄ± için elini velilerin cebinden çÄ±karmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Aytekin “Ä°mam hatip okullarÄ± söz konusu olunca bütün parasal kaynaklar ve imkanlarÄ± seferber edilmektedir” diye konuÅŸtu.

ÇOCUKLAR ÜZERÄ°NDEN AYRIMCILIK

MEB’in 92 milyar liralÄ±k bütçesinden eÄŸitim yatÄ±rÄ±mlarÄ± için ayrÄ±lan kÄ±smÄ±n üçte birinin din öÄŸretimine ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Aytekin, Din ÖÄŸretimi Genel MüdürlüÄŸünün MEB bütçesi içindeki payÄ±nÄ±n 2017’ye göre yüzde 68 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Okul türlerine göre öÄŸrenci baÅŸÄ±na yapÄ±lan harcamalarÄ±n ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gözler önüne serdiÄŸini vurguladÄ±. Hiç kimsenin bu ülkenin çocuklarÄ± üzerinden ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmaya hakkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Aytekin “Ama tablo bunu dayatÄ±yor. Genel öÄŸretimde öÄŸrenci baÅŸÄ±na 6 bin 153 lira ayrÄ±lÄ±rken, imam hatip liselerinde okuyan öÄŸrenci baÅŸÄ±na 12 bin 707 lira ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n en somut kanÄ±tÄ±dÄ±r” dedi.

ÖZEL LÄ°SEYE GÄ°DEN ÖÄžRENCÄ° SAYISI 4 KAT ARTTI

Özel okullara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise 2017-2018 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± itibariyle toplam 11 bin 694 özel öÄŸretim kurumu bulunmakta.

4+4+4 öncesi özel okullarÄ±n resmi okullara oranÄ± yüzde 10 iken bu oran 2017-2018 yÄ±lÄ±nda yüzde 18’e dayanmÄ±ÅŸ bulunuyor. Özel ortaöÄŸretimde okul ve öÄŸrenci sayÄ±larÄ±nda da ciddi artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±.

Özel ortaöÄŸretimde okul sayÄ±sÄ± 2012-2013 eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nda 1033 iken 2017-2018’de bu sayÄ± 2 bin 989’a yükseldi. ÖÄŸrenci sayÄ±sÄ± da aynÄ± dönemde 156 bin 665’ten 559 bin 838’e yükseldi.

4+4+4 öncesi Türkiye’de sadece 885 özel lise var iken bu sayÄ± 6 yÄ±lda 3 kat arttÄ±, öÄŸrenci sayÄ±sÄ± ise 4 kat artÄ±ÅŸ gösterdi.

ÖZEL OKUL SAYISI ARTIYOR

Aytekin, 4+4+4’ün asÄ±l amacÄ±nÄ±n kamusal eÄŸitimi zayÄ±flatmak ve kamu kaynaklarÄ±nÄ± özel okullara aktararak özel okullara devlet desteÄŸini güçlendirmek olduÄŸunu belirtti. MEB’in her yÄ±l açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± örgün eÄŸitim istatistiklerine dayanarak hazÄ±rladÄ±klarÄ± verileri paylaÅŸan Aytekin, devlete ait ilkokul ve ortaokul sayÄ±sÄ±nÄ±n belirgin bir ÅŸekilde azaldÄ±ÄŸÄ±na, özel ilkokul, ortaokul ve lise sayÄ±sÄ±nÄ±n ve bu okullara yönlendirilen öÄŸrenci sayÄ±larÄ±nÄ±n da ciddi bir ÅŸekilde arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 16:38

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