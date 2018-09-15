KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: AlÄ±n teri dÃ¶kenler endiÅŸeli

'TÃ¼rkiye son 16 yÄ±lda bu adamlara teslim edildi' aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulunan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, 'AlÄ±n teri dÃ¶kenler bu Ã¼lkeden endiÅŸe duyuyor.' dedi.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Bursa’nÄ±n Ä°znik ilçesinde muhtarlarla ve kitle örgütü temsilcileri ile buluÅŸtu. Burada konuÅŸan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “AlÄ±n teri dökenler bu ülkeden endiÅŸe duyuyor. Ama bu adamlar duymuyor” dedi.

“Türkiye son 16 yÄ±lda bu adamlara teslim edildi” diyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. AlÄ±n teri dökenler bu ülkeden endiÅŸe duyuyor. Ama bu adamlar duymuyor. Çünkü dolarlarÄ± var. Hepimiz zeytin , buÄŸday ekersek iflas ederiz. Ne ekeceÄŸiz? Bütün geliÅŸmiÅŸ ülkeler planlama yapÄ±yor. Herkes ekiyor. Herkes kazanÄ±yor. Bir ülkede planlama varsa, herkes eker, herkes alÄ±n teri döker herkes kazanÄ±r.”

BUZDOLABI ALMAYI BECEREMEYEBÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z AMA…

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± söyledi: “Hollanda’nÄ±n topraÄŸÄ± Konya’dan küçük. TarÄ±m ithalatÄ± bizim 5 katÄ±mÄ±z. O planlama yapÄ±yor. Böyle bir düzenleme var mÄ± Türkiye’de? TarÄ±m niye önemli? Evinize buzdolabÄ± televizyon almayabilirsiniz. Ama günde 3 kez yemek yemek zorundasÄ±nÄ±z. Ä°znik’teki çiftçinin rahatsÄ±z olduÄŸunu biliyorum. CHP’li belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n büyük ÅŸehir olduÄŸu yerlerde çiftçiler hiç ÅŸikayetçi deÄŸil. Çiçek mi alÄ±nacak? Hemen gidilir çiçek üreticilerine, kooperatif kurulur herkesin çiçeÄŸi alÄ±nÄ±r.” (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 16:30

www.evrensel.net