Okul alÄ±ÅŸveriÅŸi cep yakÄ±yor

Yeni eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ± pazartesi günü baÅŸlayacak ama çocuklarÄ±nÄ± okula gönderecek olan veliler, okul ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak için kÄ±lÄ± kÄ±rk yarÄ±yor. Ankara'da mikrofon uzattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aileler kÄ±rtasiye ürünlerinden kÄ±yafete kadar her ÅŸeye zam geldiÄŸinden dert yanarken, bir çocuÄŸun okul masrafÄ±nÄ±n 700-800 lirayÄ± bulduÄŸunu belirtiyor. Asgari ücretle ve tek maaÅŸla geçinmeye çalÄ±ÅŸan ailelerin okul alÄ±ÅŸveriÅŸi yapmasÄ±nÄ±n çok zor olduÄŸunu ifade eden veliler, "Buna çareyi bizim deÄŸil baÅŸkalarÄ±nÄ±n düÅŸünmesi gerekiyor" diyor. (Ankara/EVRENSEL)

EÄŸitim de okullar da dÃ¶kÃ¼lÃ¼yor

Veli-Der: EÄŸitimde kÄ±yamet koparÄ±yoruz

'Eskileri yamayÄ±p okula gÃ¶nderiyoruz!'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 16:17

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