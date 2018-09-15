Ã‡orlu faciasÄ±nÄ±n bilirkiÅŸisi â€˜tanÄ±dÄ±kâ€™ Ã§Ä±ktÄ±: Pamukova'dan Ã‡orlu'ya...

Ã‡orlu katliamÄ± bilirkiÅŸisi KaraÅŸahinâ€™in, facianÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± hattÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ± olduÄŸu ve Pamukova faciasÄ±nÄ± da akladÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

25 yurttaÅŸÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Çorlu’daki tren faciasÄ±nda yaÅŸanan ihmalleri televizyon ekranlarÄ±na “baÅŸarÄ±lÄ± bir menfez” diyerek aklayan Prof. Dr. Mustafa KaraÅŸahin’in 2004’te meydana gelen Pamukova tren faciasÄ±nÄ± da aklayan kurulda olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. AyrÄ±ca, KaraÅŸahin’in UlaÅŸtÄ±rma Bakan DanÄ±ÅŸmanlÄ± görevinde bulunduÄŸu ve bakanlÄ±kla ticari iliÅŸkileri olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

PAMUKOVA’DAN ÇORLU’YA

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin haberine göre Çorlu’da incelemelerde bulunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan faciayÄ± aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ sonucunda menfezde dengeyi saÄŸlayan dolgunun erozyonu olarak açÄ±klayan KaraÅŸahin, “135 yÄ±ldÄ±r fonksiyonunu yerine getirebilen baÅŸarÄ±lÄ± bir menfez. Küresel Ä±sÄ±nma kaynaklÄ± mevsim deÄŸiÅŸikliklerinden ani saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlar ortaya çÄ±kabiliyor” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak KaraÅŸahin’in geçmiÅŸte yaÅŸanan kazalardaki rolü, UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndaki görevi, bir dönem bakanlÄ±kla kurduÄŸu ticari iliÅŸki ve aldÄ±ÄŸÄ± projelerdeki görevler dikkat çekti. Çorlu’daki faciayÄ± ‘doÄŸal’ olaylara baÄŸlayan KaraÅŸahin’in geçmiÅŸte de Pamukova’da 41 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi tren faciasÄ±nÄ± aklayan heyette yer aldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. 22 Temmuz 2004’te hÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ trenin Pamukova’da yaptÄ±ÄŸÄ± kazada, faciayÄ± soruÅŸturmak için oluÅŸturulan ve dolaylÄ± bir ÅŸekilde makinistleri suçlayarak TCDD yönetimini aklayan “BaÄŸÄ±msÄ±z Bilim Kurulu”nda yer alan KaraÅŸahin, o tarihin ardÄ±ndan bakanlÄ±kta hÄ±zla yükseldi.

O hattÄ±n da danÄ±ÅŸmanÄ±

2005-2012 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda UlaÅŸtÄ±rma Bakan DanÄ±ÅŸmanÄ± olarak görev yapan KaraÅŸahin, 2009-2013 yÄ±llarÄ±nda da Yüksek HÄ±zlÄ± Tren Ä°ÅŸletmesi DanÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± görevlerinde bulundu. 2013’ten itibaren UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± bünyesinde Kaza AraÅŸtÄ±rma ve Ä°nceleme Kurulu üyesi olan KaraÅŸahin ayrÄ±ca 2012-2014 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Çorlu faciasÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi Trakya Demiryolu HattÄ± Yenileme Projesi’nde danÄ±ÅŸmanlÄ±k hizmeti verdi. KaraÅŸahin’in ayrÄ±ca UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile bir dönem ticari iliÅŸki içinde de olduÄŸu tespit edildi. Cumhuriyet’in 9 sene önce “BakanlÄ±ÄŸÄ±n ilginç iÅŸbirliÄŸi” baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile duyurduÄŸu ve KaraÅŸahin ile Pamukova faciasÄ±nÄ± aklayan bilim insanlarÄ±nÄ±n kurduÄŸu RaylÄ± UlaÅŸÄ±m Sistemleri DerneÄŸi’nin üyelerinin BakanlÄ±k ile ticari iliÅŸkileri olduÄŸunun bakanlÄ±k tarafÄ±ndan itiraf edilmesine karÅŸÄ±n halen bilirkiÅŸi görevini sürdürmesi de dikkat çekti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 16:10

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