Dersimâ€™de 31 bÃ¶lge Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi

Dersimâ€™de 31 bÃ¶lge, 1 Temmuz 2019 tarihine kadar Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi.

Dersim’de önümüzdeki günlerde baÅŸlayacak operasyonlar öncesinde 31 ayrÄ± bölgede, 1 Temmuz 2019 tarihine kadar geçerli olacak ÅŸekilde, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Geçici özel güvenlik bölgesi ilanÄ±yla ilgili Tunceli ValiliÄŸi'nce yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "ValiliÄŸimiz öncelikle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, mevcut huzur ve güven ortamÄ±nÄ±n devam ettirilmesi maksadÄ±yla; emniyet ve asayiÅŸi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaya devam etmektedir. 2565 SayÄ±lÄ± Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereÄŸince; 14.08.2018 tarihli ve 30 sayÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z KararÄ± kapsamÄ±nda 1 Temmuz 2019 tarihine kadar 31 bölgede 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölge koordinatlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±da verilmiÅŸtir" denildi.

Geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerler ile ÅŸöyle sÄ±ralandÄ±:

"Ä°l Merkezi; Bali Deresi, Kurutlu Deresi, Kutuderesi vadisi bölgesi, Tabantepe Bölgesi, KarameÅŸetepe Bölgesi, Vazgürtepe Bölgesi, OvacÄ±k; EroÄŸlu Mahallesi, Mercan DaÄŸlarÄ±, KÄ±ran Deresi, KÄ±nÄ±kan Tepe , Golan yaylasÄ±, EÄŸreci Mahallesi, DülbektaÅŸÄ± bölgesi, Yarpuzlu Mahallesi, AlisÄ±rtÄ± Geçidi, Dalav YaylasÄ±, Karagöl YaylasÄ±, Kurugöl YaylasÄ±, Kurt YaylasÄ±, BastÄ±r YaylasÄ±, ÇeÅŸme YaylasÄ±, Yel YaylasÄ±, Ganekastik Bölgesi, ÇÄ±ÄŸÄ±rlÄ± YaylasÄ±, Karadere Bölgesi, AslÄ±ca Köyü bölgesi, Nazimiye; Tavuklu-DoÄŸantaÅŸ köyleri, Dokuzkaya Bölgesi, Pülümür; YoncalÄ±k YaylasÄ±, SarÄ±gül YaylasÄ± Hozat; Kinzir OrmanlarÄ±." (DERSÄ°M)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 15:20

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