KÄ±rÅŸehir'de tuz ocaÄŸÄ±nda patlama: 3 iÅŸÃ§i yaralandÄ±

FotoÄŸraf: Sait Uyar/AA

KÄ±rÅŸehir'de tuz ocaÄŸÄ±nda patlama: 3 iÅŸÃ§i yaralandÄ±

    • 15 EylÃ¼l 2018 14:20

    KÄ±rÅŸehir'in Mucur ilÃ§esindeki bir tuz ocaÄŸÄ±nda meydana gelen patlamada 3 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.

    KÄ±rÅŸehirin Mucur ilçesine baÄŸlÄ± Tepesidelik köyündeki özel bir ÅŸirkete ait tuz ocaÄŸÄ±nda hazÄ±rlanan patlayÄ±cÄ± madde, henüz belirlenemeyen nedenle infilak etti.

    Ä°lk belirlemelere göre, 2'si Afganistan uyruklu 3 iÅŸçi yaralandÄ±.

    YaralÄ±lar, Ahi Evran Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (KÄ±rÅŸehir/AA)

    GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinden 160'Ä± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 22:06
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