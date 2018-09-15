KÄ±rÅŸehir'de tuz ocaÄŸÄ±nda patlama: 3 iÅŸÃ§i yaralandÄ±

KÄ±rÅŸehir'in Mucur ilÃ§esindeki bir tuz ocaÄŸÄ±nda meydana gelen patlamada 3 iÅŸÃ§i yaralandÄ±.

KÄ±rÅŸehirin Mucur ilçesine baÄŸlÄ± Tepesidelik köyündeki özel bir ÅŸirkete ait tuz ocaÄŸÄ±nda hazÄ±rlanan patlayÄ±cÄ± madde, henüz belirlenemeyen nedenle infilak etti.

Ä°lk belirlemelere göre, 2'si Afganistan uyruklu 3 iÅŸçi yaralandÄ±.

YaralÄ±lar, Ahi Evran Üniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. (KÄ±rÅŸehir/AA)

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinden 160'Ä± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 22:06

www.evrensel.net