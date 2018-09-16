DoÃ§. Dr. BÄ±Ã§akcÄ±: Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda imkansÄ±zlÄ±klarÄ±n ortaklÄ±ÄŸÄ± var

Kadir Has Ãœniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi DoÃ§. Dr. Salih BÄ±Ã§akcÄ±, TÃ¼rkiye-Katar iliÅŸkilerini deÄŸerlendirdi.

Meltem AKYOL

Ä°stanbul

Türkiye-Katar iliÅŸkileri CumhurbaÅŸkanÄ± EdoÄŸan’a hediye edildiÄŸi iddia edilen, ki sonrasÄ±nda uçaÄŸÄ±n satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± da gündeme geldi, 400 milyon dolarlÄ±k uçakla bir kez daha gündeme geldi. ‘Uçan Saray’ olarak gündemimize düÅŸen uçaÄŸa iliÅŸkin bir açÄ±klama gelmedi ancak bu geliÅŸme akÄ±llara ABD ile yaÅŸanan kriz sonrasÄ± Katar Emiri’nin Türkiye’ye 15 milyon dolarlÄ±k yardÄ±m sözünü getirdi. Ä°ktidar yanlÄ±sÄ± basÄ±nda Türkiye ekomomisinin kurtarÄ±cÄ±sÄ± olarak lanse edilen Katar’Ä±n bunlarÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Türkiye ile nasÄ±l bir anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± ise bilinmiyor.

Uçak vesilesi ile Türkiye-Katar iliÅŸkilerinin geçmiÅŸini ve bugününü konuÅŸtuÄŸumuz Kadir Has Üniversitesi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Doç. Dr. Salih BÄ±çakcÄ±, iki ülkenin liderlerinin görünenin dÄ±ÅŸÄ±nda nasÄ±l bir baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k oluÅŸturduÄŸunun henüz bilinmediÄŸini söyledi. Türkiye-Katar’Ä±n dÄ±ÅŸ politika süreçleri ve kullandÄ±ÄŸÄ± yöntemler nedeniyle aynÄ± çizgide olan iki ülke olduÄŸuna dikkat çeken BÄ±çakcÄ±, “Ä°ki ülke arasÄ±nda imkansÄ±zlÄ±klarÄ±n ortaklÄ±ÄŸÄ± var” deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

Türkiye’de hesapsÄ±zca para harcayan bir Katar imajÄ±na da dikkat çeken BÄ±çakcÄ±, “Katar’Ä±n da 2014 yÄ±lÄ±ndan beri ekonomisinin dengesizlikler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, birçok kiÅŸiyi iÅŸten çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± ve yabancÄ±larÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ± düÅŸürdüÄŸü biliniyor” diye de ekledi.

DIÅž POLÄ°TÄ°KA SÜREÇLERÄ° VE YÖNTEMLERÄ° DOLAYISIYLA AYNI ÇÄ°ZGÄ°DELER

Türkiye-Katar iliÅŸkileri uzun süredir tartÄ±ÅŸma konusuydu. Bir kez daha 400 milyon dolarlÄ±k uçakla gündeme geldi. Hediye mi edildi, satÄ±n mÄ± alÄ±ndÄ± henüz bilmiyoruz ama daha önce de ABD ile yaÅŸanan krizde Ankara’ya destek verdiÄŸi konuÅŸulmuÅŸtu Katar Emiri’nin... Türkiye yönetimi ile Katar yönetiminin iliÅŸkileri nasÄ±l baÅŸladÄ±? Uçak meselesi Türkiye-Katar iliÅŸkilerinde nereye oturuyor?

Türkiye ve Katar esasÄ±nda benzer dÄ±ÅŸ politika süreçleri ve yöntemleri dolayÄ±sÄ±yla aynÄ± çizgide duran iki ülke. Orta DoÄŸu’da Ä°ran Ä°slam devrimi sonrasÄ±nda deÄŸiÅŸen dengeler Ä°ran-Suudi Arabistan hattÄ±nÄ± ve gerginliÄŸini daha da arttÄ±rdÄ±.

Özellikle Suudi Arabistan’Ä±n Orta DoÄŸu’daki Amerika destekli dinamikleri belirleme hevesi Katar’Ä±n üstündeki baskÄ±yÄ± daha da yoÄŸunlaÅŸtÄ±rdÄ±. Bir yandan Suudi Arabistan’Ä± dengelemek için Ä°ran’la iliÅŸkilerini geliÅŸtirirken öte yandan Suudi Arabistan ile iliÅŸkisini dengeyle yürütmeye devam ettiÄŸi 1990’lardan bu yana Katar, Orta DoÄŸu’da para kazanmak isteyen Arap göçmenlerin ilk destinasyonlarÄ±ndan birisi oldu.

Bu göçle ister istemez Katar’Ä±n Ä°hvan’la iliÅŸkisi baÅŸladÄ±. Kimi araÅŸtÄ±rmacÄ±lar Katar’Ä±n Ä°hvan iliÅŸkisinin yeni olduÄŸunu iddia etse de, gerçekte bu baÄŸlantÄ± en az Sahwa hareketi kadar eskidir. Suudi Arabistan’Ä±n Körfez ülkeleri üzerindeki baskÄ±sÄ±ndan Körfez ülkeleri çok yorulmuÅŸlardÄ±. Umman ve Kuveyt krizlerden uzak kalmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor, ama Bahreyn ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) her koÅŸulda Suudi Arabistan’Ä± destekliyordu. Türkiye ile Katar’Ä±n Ä°ran ve Suudi Arabistan arasÄ±nda bir denge tutturmaktan baÅŸlayan benzerlikleri zamanla Ä°hvan (Müslüman KardeÅŸler) ortaklÄ±ÄŸÄ±yla da köklendi. Katar’Ä±n Al Jazeerah (El Cezire) ile yükselen yumuÅŸak güç hamlesi hemen Arap devrimi (ya da “Arap BaharÄ±”) öncesinde OrtadoÄŸuda dikkat çeken bir güç olarak belirdi. Bu dönemde MÄ±sÄ±r’da yükselen Ä°hvan’Ä±n OrtadoÄŸu’nun dinamiklerini belirleyeceÄŸi öngörüsü bu gruba yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Türkiye ve Katar’Ä± yine aynÄ± safa düÅŸürdü. Ä°hvan’Ä±n yükseliÅŸi OrtadoÄŸu’nun en dikkat çeken konusu Filistin çerçevesinde Hamas’Ä± da Katar’Ä±n ve Türkiye’nin yanÄ±na getirdi.

Günümüzde Hamas Lideri Halid MeÅŸal’in ve Ä°hvan’Ä±n önemli ismi Yusuf el-Kardavi’nin Katar’da yaÅŸÄ±yor olmasÄ± önemli bir göstergedir. Ä°hvan ve denge politikasÄ± ortaklÄ±ÄŸÄ±nda doÄŸan ama ihtiyaçlar hiyerarÅŸisinin gereÄŸi olarak devam eden Türkiye ve Katar birlikteliÄŸi Arap devrimi öncesinde ve sonrasÄ±nda bölgedeki deÄŸiÅŸkenliÄŸi kullanarak oyun kurucu bir aktör olma hayaline kapÄ±ldÄ±lar.

Belirli seviyede ekonomik kapasiteye ulÅŸan Katar, Suudi Arabistan’Ä±n her isteÄŸine evet demeyeceÄŸini ve kendi dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± oluÅŸturabileceÄŸi güvenini saÄŸladÄ±. Türkiye de bu dönemde Katar’Ä±n ekonomik yardÄ±ma her an ihtiyacÄ± olabilecek dost ülke seçeneklerinden en iyisi oldu. Ama, Müslüman KardeÅŸlerin iktidarÄ± kaybetmesi ile MÄ±sÄ±r Suudi Arabistan eksenine geri dönünce MÄ±sÄ±r iliÅŸkilerin gündeminden çÄ±ktÄ±.

GÖRÜNENÄ°N DIÅžINDA NASIL BÄ°R BAÄžIMLILIK VAR, BÄ°LMÄ°YORUZ

Ekonomik iliÅŸkiler peki, 15 milyar dolarlÄ±k yardÄ±m, uçak?..

YukarÄ±da bahsettiÄŸimiz bu ortaklÄ±k Arap devrimi sonrasÄ±nda Suriye iç savaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ±n ÅŸartlarÄ±nÄ± hazÄ±rlayan küresel güçlere ortaklÄ±kla daha da derinleÅŸti ve giriftleÅŸti. Ekonomik içiçe girmiÅŸlik Katar’dan Türkiye ekonomisine 15 milyar dolarlÄ±k yardÄ±m sözü ve uçak örneÄŸiyle daha da somutlaÅŸtÄ±. Maalesef her iki ülkenin liderlerinin görünenin dÄ±ÅŸÄ±nda nasÄ±l bir baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k oluÅŸturduÄŸunu ne olduÄŸunu henüz bilmiyorum. Uçak satÄ±n mÄ± alÄ±ndÄ±, hediye mi edildi bunu bilmemiz mÄŸmkün deÄŸil ÅŸimdilik, çünkü hem bu hem de 15 milyar dolarlÄ±k yardÄ±m meselesinde hem öncesinde hem sonrasÄ±nda yapÄ±lan pazarlÄ±klarÄ±n hiçbirisi açÄ±k deÄŸil. Tek söyleyebileceÄŸim ÅŸey burada imkansÄ±zlÄ±klarÄ±n ortaklÄ±ÄŸÄ± var. Yani bir ihtiyaç hiyerarÅŸisi var, neydi bu Katar’Ä±n 2014 sonrasÄ± yalnÄ±z kalmasÄ± ve pazarlarÄ±na birçok ülkeden gelen ürünlerin gelmemesi ve marketlerin boÅŸ kalmasÄ±. Bu boÅŸluÄŸu Türkiye’deki üreticilerin doldurmasÄ±. Ve tabii Türkiye’nin bir doÄŸal gaz ihtiyacÄ± vardÄ± halen de var ve enerji merkezi olma projesi. Yani ortak bir oyuna girmeye karar verdikleri andan itibaren Türkiye Katar’Ä± sahiplenmeye baÅŸladÄ±. Aradaki bu ekonomik iliÅŸkileri de böyle görmek gerekir.

SURÄ°YE’DEKÄ° BAZI OPERASYONLARIN FÄ°NANSÖRÜ KATAR

Burada suriye iç savaÅŸÄ±na dair özel bir baÅŸlÄ±k açmak gerekir. Türkiye ile Katar arasÄ±ndaki ortaklÄ±ÄŸÄ±n Suriye iç savaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±na etkileri, katkÄ±larÄ±-etkileri var mÄ±?

Burada iÅŸ birliÄŸinin iki boyutu var, bir tanesi Ä°hvan-Ä± Müslimin üzerinden baÅŸlayan bir ÅŸey, Suriye’deki ‘muhalif’ gruplarÄ±n baÅŸlangÄ±çlarÄ± hep Ä°hvan üzerinden geldi, 1980’deki HafÄ±z Esad’Ä±n onlara yaptÄ±ÄŸÄ± eylem ve hareket, Ä°hvan’Ä±n muhalefet arasÄ±nda güçlenmesini ortaya çÄ±kardÄ±. Ä°kincisi de bu cihatçÄ± gruplarÄ±n, bir ÅŸekilde oluÅŸmasÄ±, geliÅŸmesi ve Suriye’ye ulaÅŸmasÄ± -Suriye krizine neden olanlar sadece Suriyeliler deÄŸildi, dÄ±ÅŸarÄ±dan da gelen bir cihatçÄ± grup vardÄ±- oraya geliÅŸ rotalarÄ±ndan biri de Türkiye’ydi, gönüllü ya da gönülsüz, bilmiyoruz. Bir ÅŸekilde sÄ±nÄ±rdaÅŸ olmanÄ±n getirdiÄŸi bir ÅŸey vardÄ±, bir de o dönemki karar vericilerin BeÅŸar Esad karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± durumu daha da provoke etti. Öbür yandan Katar’Ä±n ABD ile bir iÅŸ birliÄŸi içerisine girme durumu var ki zaten askeri üsleri var ABD’nin. Ama bunu daha geliÅŸtirmek istediler. Bunun için de Al Jazeerah’Ä±n Arap baharÄ±ndaki rolüne bakÄ±labilir çok rahat, bunun için de bir iki operasyona ABD’nin de önderlik ettiÄŸi bir iki operasyona sponsorluk etme görevinden geri kalmadÄ± KatarlÄ±lar. Bu onlarÄ± hem Suudi baskÄ±sÄ±ndan uzat tutuyordu hem de Ä°ran’a karÅŸÄ±, bir tehdit olduÄŸunda, kullanabileceÄŸi bir güçtü.

Katar dolayÄ±sÄ±yla Suriye’deki operasyonun finansörlüÄŸünü uzun süre üstlenmeyi sürdürdü. Tabii bu açÄ±k, ispatlanabilir bir ÅŸey deÄŸil, ama kim buradaki hareketleri destekliyor derseniz, KatarlÄ± isimlerin çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± görürsünüz. Yani milyon dolarlar deÄŸerindeki rakamlarÄ± bu krize yatÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± görürsünüz.

BÖLGESEL GÜÇ OLMA ÇABASI KATAR’LA Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° DERÄ°NLEÅžTÄ°RDÄ°

Suudi Arabistan, MÄ±sÄ±r, BirleÅŸik Arap Emirlikleri ve Bahreyn geçtiÄŸimiz yÄ±l Katar’la olan iliÅŸkilerini “teröre destek verme” gerekçesiyle durdurdu... Siz yukarda bunu Türkiye ile yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n gerekçelerinden birisi olarak anllattÄ±nÄ±z ama. Türkiye bu süreçte Katar’a üs açarak tersine iliÅŸkileri ileri seviyeye taÅŸÄ±dÄ±. Katar ve Türkiye’ye siyasi ve ekonomik olarak giderek yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± nedeni nedir? Bu yakÄ±nlaÅŸma nereye kadar gidebilir?

Bütün hamlelere raÄŸmen bir türlü Suudi Arabistan’Ä± istediÄŸi gibi kontrol edemeyen ABD, öte yandan Suudi Arabistan-Ä°srail iÅŸ birliÄŸinin yükselen maliyetini de azaltmak istiyordu. Son döneminde bu geliÅŸmeleri seçimle tutsak edildiÄŸi için pasif olarak izleyen Obama sonrasÄ±nda ilk hamleyi Trump yaptÄ±. Suudi Arabistan farklÄ± sosyoekonomik dengeleri de gözeterek baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± IlÄ±mlÄ± Ä°slam projesi ve radikalizmi kontrol etme merkezi projesi Trump’Ä±n bölgeyi kontrol etme çabalarÄ±nÄ±n ilk adÄ±mÄ±ydÄ±. Suudi Arabistan ve MÄ±sÄ±r’Ä±n bölgedeki nüfuzunu azaltmak için Ä±lÄ±mlÄ± Ä°slam, Müslüman KardeÅŸleri ve Hamas’Ä± terör örgütü olarak tanÄ±mlÄ±yordu.

Her iki organizasyonun Iran ile de ekonomik ve diplomatik iliÅŸkileri devam ediyordu. Suudi Arabistan ve diÄŸerleriyle iliÅŸkiler bozulduktan sonra, Katar’da Türk mallarÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Ä°ran mallarÄ± da çok fazla ve çok ucuza satÄ±lÄ±yor. Suudi Arabistan, biraz Ä°srail desteÄŸiyle biraz da Arap devrim hareketlerinin etkisini azaltmak için 2014’de Katar’Ä±n üzerindeki baskÄ±larÄ± arttÄ±rmaya baÅŸladÄ±.

2015 yÄ±lÄ±nda Türkiye üs açmÄ±ÅŸtÄ±, bölgesel güç olduÄŸunu gösterme çabasÄ± olmakla birlikte, Katar’la iliÅŸkileri derinleÅŸtirme etkisi de vardÄ±. Enerji ve ekonomik ihtiyaçlarÄ±yla uzun süredir ihmal ettiÄŸi Körfez pazarÄ±na giren Türkiye de bu fÄ±rsatÄ± kaçÄ±rmadÄ±. Bütün bu geliÅŸmelere o dönemde Suudi Arabistan ciddi bir tepki göstermemesine raÄŸmen 2017 haziranda iliÅŸkiler kesilince, Türk üssünü kapatma maddesini de barÄ±ÅŸma metnine hÄ±zlÄ±ca ekleyiverdi. Katar bunu iç islerine müdahale olarak görüp reddetti. Bu geliÅŸmeler üzerine Türkiye asker sayÄ±sÄ±nÄ± da arttÄ±rdÄ±. AynÄ± günlerde Türk basÄ±nÄ± Suudi Arabistan’Ä±n darbe yapma planÄ±nÄ± Türkiye’nin engellediÄŸini yazdÄ±. Daha sonra ortaya çÄ±kan bilgiler gösterdi ki, Amerika’nÄ±n Prens Salman’dan böyle bir hamle yapmamasÄ±nÄ± rica ettiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±.

Ä°KÄ° ÜLKEDEN BÄ°RÄ° ABD Ä°LE ANLAÅžIRSA...

Ä°ran bu dinamiÄŸin neresinde?

Ä°ran genel çizgisiyla Suudi Arabistan’Ä± tehdit eden bu geliÅŸmeleri destekliyor. Hatta Katar’a uygulanan ambargoyu kendisine yapÄ±lan yaptÄ±rÄ±mlarla aynÄ± çizgide olduÄŸunu düÅŸündüÄŸü için sempati duyduÄŸunu bile söyleyebiliriz. Öte yandan Katar’Ä±n sünni Ä°slam çizgisindeki yaklaÅŸÄ±mÄ±na karÅŸÄ± ihtiyatli yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söylemeliyim. Türk askerinin Katar’daki simgesel varlÄ±ÄŸÄ± büyük olmamakla birlikte gelecekte ortak savunma sistemleri satmayÄ± ve paylaÅŸmayÄ± saÄŸlayabilir.

Öte yandan ABD’nin Katar’da askeri üslerinin bulunduÄŸunu ve dikkate deÄŸer bir pozisyonda olduÄŸunun da altÄ±nÄ± çizmek isterim. ABD’nin Katar’da bulunan üslerini farklÄ± bir ülkeye taÅŸÄ±mayÄ± planlama konusunun varlÄ±ÄŸÄ± da deÄŸiÅŸen dengelerin bir göstergesi olsa gerek. Bu da bizi ÅŸu noktaya getirir. Türkiye ve Katar arasÄ±ndaki yakÄ±nlaÅŸma diplomatik, askeri ve ekonomik iliÅŸkilerini devam ettirme kefesinin karÅŸÄ± tarafÄ±nda iki ülkeden birisinin Amerika’ya ikna etme potansiyeli ile orantÄ±lÄ± düzeyde bir korelasyon çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatmak isterim.

TEHDÄ°TLERE DÄ°RENME MÄ°SYONU ÜSTLENMÄ°ÅžLER GÄ°BÄ° AMA

Türkiye-Katar iliÅŸkileri bölgesel ve küresel iliÅŸkiler ve geliÅŸmeler için ne anlam ifade ediyor?

Türkiye ve Katar bölgede yalnÄ±z kalmÄ±ÅŸ gibi görülüyor. Birlikte böyle bir bölgesel ekonomik askeri ve siyasi tehditlere karÅŸÄ± bir direnme misyonu üstlenmiÅŸler gibi gösteriliyor. Katar ve Türkiye’nin Ä°ran’a bölgesel aktör olarak ‘saygÄ± göstermeleri’ bu ikilinin Iran’la da yakÄ±n olduklarÄ± ÅŸeklinde algÄ±lanÄ±yor. Özellikle Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn’in bu üçlüden tedirginlik duyduÄŸunun altÄ±nÄ± çizmeliyiz. AslÄ±nda Katar Türkiye ve Ä°ran’dan farklÄ± olarak, Körfez ülkeleriyle barÄ±ÅŸmak için hazÄ±r, ama kendisine sunulan maddeleri kabul etmek istemiyor.

KATAR DÄ°REK PARA YARDIMI YAPMIYOR, PARA HARCIYOR

Ä°ktidar yanlÄ±sÄ± gazetelerde Katar ekonomik olarak Türkiye’yi kurtaracakmÄ±ÅŸ gibi bir yayÄ±ncÄ±lÄ±k yapÄ±lÄ±yor. Bu mümkün mü?

Katar Emiri’nin Türkiye’ye ziyarete gelmesi ve Türkiye’ye destek olacaÄŸÄ±nÄ± Twitter’dan belirtmesi, Katar’Ä±n sessiz kalmasÄ±na gelen eleÅŸtirilerden sonra oldu. Yani biraz bekledi, hemen destek vereceÄŸini söylemedi.

2012’den beri Katar’Ä±n yatÄ±rÄ±mlarÄ± Türkiye’de artmÄ±ÅŸtÄ±. Katar direk para yardÄ±mÄ± yapmÄ±yor zaten, yatÄ±rÄ±m ve satÄ±n alma yoluyla parasÄ±nÄ± Türkiye’de harcÄ±yor. Maalesef 15 milyar dolarlÄ±k anlaÅŸmanÄ±n ne kadar süreyle ve nasÄ±l harcanacaÄŸÄ± bilinmiyor. Türkiye’de hesapsÄ±zca para harcayan bir Katar imajÄ± olsa da Katar’Ä±n da 2014 yÄ±lÄ±ndan beri ekonomisinin dengesizlikler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, birçok kiÅŸiyi iÅŸten çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± ve yabancÄ±larÄ±n maaÅŸlarÄ±nÄ± düÅŸürdüÄŸü biliniyor. Katar’Ä±n yapÄ±lan yaptÄ±rÄ±mlardan etkilendiÄŸi de bir gerçek. Özellikle Suudi Arabistan ile tek kara sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n kapanmasÄ± bu durumu daha da karmaÅŸÄ±klaÅŸtÄ±rdÄ±. Özetle söylemek gerekirse Türkiye’nin ekonomik problemlerinin sadece Katar’la aÅŸÄ±lamayacaÄŸÄ± da gün gibi ortada.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 14:54

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