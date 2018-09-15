GÃ¼lsuyu, GÃ¼lensu ve BaÅŸÄ±bÃ¼yÃ¼k mahallelerinde imar planÄ± kabul edildi

Maltepeâ€™ye baÄŸlÄ± GÃ¼lsuyu, GÃ¼lensu ve BaÅŸÄ±bÃ¼yÃ¼k mahallelerine iliÅŸkin imar planlarÄ± kabul edildi. Mahallelerde tapu sorunu 40 yÄ±ldÄ±r Ã§Ã¶zÃ¼m bekliyordu.

Ä°stanbul Maltepe’de, Gülsuyu, Gülensu ve BaÅŸÄ±büyük mahallelerinin imar planlarÄ± Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye Meclisi’nde oy birliÄŸiyle kabul edildi. 1/1000 ölçekli planlarÄ±n kabul edilmesiyle, 40 yÄ±ldÄ±r çözüm bekleyen tapu önündeki son viraj aÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

Maltepe Belediyesi’nin, 1/5000’lik planlarÄ±n onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hazÄ±rlayÄ±p Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi’ne gönderdiÄŸi 1/1000 ölçekli planlar, Ä°BB Meclisi’nde oy birliÄŸiyle kabul edilerek onaylandÄ±. Belediyenin yaklaÅŸÄ±k 4.5 yÄ±ldÄ±r hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± planlarÄ±n onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, tapu verilmesinin önündeki son engel de kalkmÄ±ÅŸ oldu. Bu kapsamda askÄ±ya çÄ±karÄ±lan planlar için bir aylÄ±k itiraz süresi bulunuyor. ArdÄ±ndan Maltepe Belediyesi, tapularÄ± hak sahiplerine daÄŸÄ±tmaya baÅŸlayacak.

FotoÄŸraf: Maltepe Belediyesi basÄ±n bülteni

PlanlarÄ±n kabul edilmesiyle ilgili bir açÄ±klama yapan Maltepe Belediye BaÅŸkanÄ± Ali KÄ±lÄ±ç, “KurduÄŸumuz danÄ±ÅŸma merkezleri veya kentsel dönüÅŸüm ofislerinde, halkÄ±mÄ±zla bir araya gelerek sizin imzanÄ±z olmayan hiçbir projenin altÄ±nda, bizlerin de imzasÄ± olmayacak dedik. PlanlarÄ±, kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda deÄŸil, halkÄ±mÄ±zÄ±n gözü önünde hazÄ±rladÄ±k. Tüm Maltepelilere planlarÄ±mÄ±z hayÄ±rlÄ± olsun” dedi.

Gülsuyu ve Gülensu’nun toplam büyüklüÄŸü 1.5 milyon metrekare. Bölgede yaklaÅŸÄ±k 35 bin kiÅŸi yaÅŸÄ±yor ve 7 bin bina bulunuyor. Belediyenin mahallelerde yüzde 30’a yakÄ±n bir arazisi bulunuyor ve planda buralar tapu sorunu yaÅŸayanlar için tahsis edilecek. Kötü olan yapÄ± stoku yenilenebilecek. PlanÄ±n amacÄ± “yerinde dönüÅŸüm” saÄŸlamak. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 13:48

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