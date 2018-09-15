Cumartesi Annelerine yine polis engeli

Galatasaray MeydanÄ±'nda aÃ§Ä±klama yapmak isteyen Cumartesi Anneleri 703. haftada polislerce engellendi.

Kaybedilen yakÄ±nlarÄ± için Galatasaray MeydanÄ±'nda açÄ±klama yapmak isteyen Cumartesi Anneleri, polisler tarafÄ±ndan yine engellendi. Aileler, engelleme nedeniyle Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) önünde açÄ±klama yapmak zorunda kaldÄ±. Eylemlerinin 703'üncü haftasÄ±nda adalet taleplerini bir kez daha dillendirmek için Ä°HD Åžubesi'nde toplanÄ±p, Galatasaray MeydanÄ±'na yürümek isteyene Cumartesi Anneleri'ne izin verilmedi. Polisler, Ä°HD'nin olduÄŸu sokaÄŸÄ±n giriÅŸini kapataraka, megafonla ailelere dernek binasÄ± içerisinde basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ±, aksi halde müdahale edileceÄŸi tehdidinde bulundu. Polisin bu tehdidine raÄŸmen, aileler Ä°HD'nin önünde açÄ±klama yaptÄ±.

‘KEYFÄ° BÄ°R YASAK UYGULANIYOR’

Bu hafta yapÄ±lan 13 Eylül 1980 tarihinde gözaltÄ±na alÄ±narak kaybedilen Cemil KÄ±rbayÄ±r’Ä±n akÄ±beti soruldu. AçÄ±klamda konuÅŸan faili meçhul cinayete kurban giden Hasan Ocak’Ä±n kardeÅŸi Maside Ocak, “KayÄ±plarÄ±mÄ±zÄ± aramaktan ve kayÄ±plarÄ±mÄ±zla buluÅŸma mekanÄ±mÄ±z olan Galatasaray'dan vazgeçmeyeceÄŸiz!” diyerek sözlerine baÅŸladÄ±.

KaymakamlÄ±ÄŸÄ±n keyfi yasaÄŸÄ± ile 4 haftadÄ±r Galatasaray’a çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n engellendiÄŸini belirten Ocak, “KaymakamlÄ±ÄŸÄ±n engelleme gerekçesi olan ‘Galatasaray’Ä±n toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸ alanlarÄ± içerisinde olmadÄ±ÄŸÄ±’ ve ‘yasal yoldan bir bildirimde bulunulmadÄ±ÄŸÄ±’ ÅŸeklindedir. Bu gerçekler Anayasal güvence altÄ±nda olan toplantÄ± ve gösteri hakkÄ±mÄ±zÄ±n ihlalidir. Anayasa Mahkemesi, YargÄ±tay ve çok sayÄ±da yerel mahkeme kararlarÄ±na göre toplantÄ± ve gösteri özgürlüÄŸümüzün özüne dokunan bir kÄ±sÄ±tlamadÄ±r” dedi.

‘Ä°ÅžKENCEDE ÖLDÜRÜLDÜ FÄ°RAR ETTÄ° DENÄ°LDÄ°’

38 yÄ±ldÄ±r failsiz ve cezasÄ±z bÄ±rakÄ±lan Cemil KÄ±rbayÄ±r dosyasÄ±nÄ± daha önce de kamuoyu ile paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ocak, ÅŸu bilgileri verdi: “Kars EÄŸitim Enstitüsü öÄŸrencisi KÄ±rbayÄ±r, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardÄ±ndan 13 Eylül 1980 tarihinde Ardahan'Ä±n Göle ilçesine baÄŸlÄ± Okçu köyündeki evinden gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Kars Askeri Gözetim Evi'ne getirilen Cemil'i iÅŸkencede koma halinde gören çok sayÄ±da tanÄ±k vardÄ± ama ailesine ‘firar etti, bir daha bize sormayÄ±n’ denildi. 2011 yÄ±lÄ±nda dönemin BaÅŸbakan'Ä± ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla kurulan TBMM Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda; Cemil KÄ±rbayÄ±r'Ä±n gözaltÄ±nda iÅŸkenceyle öldürüldüÄŸü ve bedeninin bilinmeyen bir ÅŸekilde yok edildiÄŸi tespitini yaparak, Kars Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun üzerinden 7 yÄ±l geçmesine raÄŸmen sorumlular hakkÄ±nda dava açÄ±lmadÄ±.”

Ä°ç hukukta sonuç alamayan KÄ±rbayÄ±r ailesinin Ä°HD avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla davayÄ± AÄ°HM'e taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ocak, iktidarÄ±n hukukun üstünlüÄŸü ilkesini esas alarak cezasÄ±zlÄ±k politikasÄ±na son vermesi, Cemil KÄ±rbayÄ±r'Ä±n akÄ±betini açÄ±klayacak, TBMM Raporu'nda isimleri geçen fail ve sorumlularÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak siyasi iradeyi göstermesini istedi.

Ocak, son olarak BeyoÄŸlu KaymakamlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n yasak kararÄ±ndan vazgeçmesini isteyerek “Çünkü biz Berfo KÄ±rbayÄ±r'Ä±n bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± yerden Cemil KÄ±rbayÄ±r'Ä± aramaktan vazgeçmeyeceÄŸiz! KayÄ±plarÄ±mÄ±zla buluÅŸma mekânÄ±mÄ±z olan Galatasaray'dan vazgeçmeyeceÄŸiz” diye konuÅŸtu. (Ä°stanbul/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 14:17

www.evrensel.net