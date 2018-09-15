KaftancÄ±oÄŸlu: Yerel seÃ§imlerde hiÃ§bir yere aday olmayacaÄŸÄ±m

CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu: Â Bu yerel seÃ§imlerde hiÃ§bir ÅŸekilde, hiÃ§bir yere aday olmayacaÄŸÄ±m.

CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu, "Ä°stanbul'da bir yere aday olacaÄŸÄ±m konusunda günlerdir yazÄ±lÄ±yor, çiziliyor. Bu yerel seçimlerde hiçbir ÅŸekilde, hiçbir yere aday olmayacaÄŸÄ±m." dedi.

CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Kilyos Sosyal Tesisleri'nde gerçekleÅŸtirilen ve yerel seçim hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n konuÅŸulacaÄŸÄ± "Ä°stanbul Yerel Yönetim ÇalÄ±ÅŸtayÄ±" öncesi gazetecilere açÄ±klama yapan KaftancÄ±oÄŸlu, Ä°stanbul için ortak bir akÄ±l üretmek amacÄ±yla bir araya geldiklerini söyledi.

KaftancÄ±oÄŸlu, "Ä°stanbul'da bir yere aday olacaÄŸÄ±m konusunda günlerdir yazÄ±lÄ±yor, çiziliyor. Åžunu hepinizin huzurunda açÄ±klamak isterim ki ilk günden itibaren inandÄ±ÄŸÄ±m Ä°stanbul hikayesinin ama sonu baÅŸarÄ±yla bitecek olan Ä°stanbul hikayesinin mimarÄ± olmaya adayÄ±m. Bu yerel seçimlerde hiçbir ÅŸekilde, hiçbir yere aday olmayacaÄŸÄ±m." diye konuÅŸtu.

KaftancÄ±oÄŸlu, yerel seçimlerdeki adaylarÄ±n, bilimle, akÄ±lla, liyakatle Ä°stanbul'a yakÄ±ÅŸan kiÅŸiler olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bizler yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, yürüteceÄŸimiz çalÄ±ÅŸmalarla bugünden sonra Ä°stanbul için, 39 ilçesi için o ilçenin sorunlarÄ±nÄ± bilen, içinde bulunduÄŸu ilçeyi en doÄŸru yönetebilecek, liyakatiyle, donanÄ±mÄ±yla ve hak ediÅŸiyle en doÄŸru yönetebilecek kadrolarla Ä°stanbul’da yola çÄ±kacaÄŸÄ±z. Mevcut belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±zdan da yine ölçümlerle, örgütümüzün düÅŸünceleriyle ve daha da önemlisi halk memnuniyetiyle karar vereceÄŸiz. HalkÄ± ikna eden, halkÄ±n onayÄ±nÄ± alan belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±z da yine görevlerine devam edecekler. HalkÄ± ikna edemeyen belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n ne beni ne de genel merkezi ikna etme gibi bir ÅŸansÄ± olmayacak. Bizler çok kÄ±sa sürede, en doÄŸru yöntemleri kullanarak Ä°stanbul adaylarÄ±mÄ±zÄ± belirleyeceÄŸiz."

AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan basÄ±na kapalÄ± devam eden çalÄ±ÅŸtaya, CHP Ä°stanbul ilçe baÅŸkanlarÄ± ve il yöneticileri katÄ±ldÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 13:49

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