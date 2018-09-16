SinemamÄ±zÄ±n unutulmaz ismi TarÄ±k Akan anÄ±lÄ±yor

TarÄ±k Akan, vefatÄ±nÄ±n ikinci yÄ±lÄ±nda ÅžiÅŸli ve BakÄ±rkÃ¶yâ€™de dÃ¼zenlenecek etkinliklerle anÄ±lÄ±yor.

Sinema Oyuncusu ve Senaryo YazarÄ± TarÄ±k Akan, vefatÄ±nÄ±n ikinci yÄ±lÄ±nda anÄ±lÄ±yor. AsÄ±l adÄ± Tahsin TarÄ±k Üregül olan sanatçÄ±, 13 AralÄ±k 1949’da Ä°stanbul’da dünyaya geldi. Subay olan babasÄ± YaÅŸar Üregül’in görevi dolayÄ±sÄ±yla Erzurum DumlupÄ±nar Ä°lkokulunda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± eÄŸitimini Kayseri’de tamamlayan Akan, babasÄ± emekli olduktan sonra ailesiyle BakÄ±rköy’de yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. YÄ±ldÄ±z Teknik Üniversitesi Makine MühendisliÄŸi Bölümünde okuyan Akan, eÄŸitimi süresince cankurtaranlÄ±k ve iÅŸportacÄ±lÄ±k yaptÄ±.

BAKIRKÖY VE ÅžÄ°ÅžLÄ°’DE ANILACAK

Türkiye sinemasÄ±nÄ±n unutulmaz ismi TarÄ±k Akan ölüm yÄ±l dönümü olan 16 Eylül’de ÅžiÅŸli ve BakÄ±rköy’de düzenlenecek etkinliklerle anÄ±lacak. NâzÄ±m Hikmet VakfÄ±, TÜRVAK ve ÅžiÅŸli Belediyesince düzenlenen ortak etkinlikle “Ülkemin Güzel Yüzü TarÄ±k Akan’Ä± ÖlümsüzlüÄŸe Yolcu EdiÅŸimizin 2. YÄ±lÄ±nda AnÄ±yoruz” baÅŸlÄ±klÄ± program kapsamÄ±nda saat 17.00’de ÅžiÅŸli Belediyesi NâzÄ±m Hikmet Kültür ve Sanat Evinde “TarÄ±k Akan Film AfiÅŸleri Sergisi” açÄ±lacak. AçÄ±lÄ±ÅŸ töreninde Umur Bugay ve Özcan Arca, tanÄ±dÄ±klarÄ± TarÄ±k Akan’Ä±n insan ve sanatçÄ± yanÄ±nÄ± anlatacaklar. Etkinlikte ayrÄ±ca TarÄ±k Akan’Ä±n yönetmenliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Afrodisias belgeselinin gösterimi de yapÄ±lacak.

BakÄ±rköy Belediyesi ise TarÄ±k Akan’Ä± baÅŸrolünde oynadÄ±ÄŸÄ± “Sev KardeÅŸim” filminin ücretsiz gösterimiyle anacak. Film gösterimi; BakÄ±rköy Belediyesi SanatçÄ±lar ParkÄ± ve Spor Kompleksinde saat 19.30’da baÅŸlayacak. Öte yandan TarÄ±k Akan’Ä±n vefatÄ±nÄ±n 2. yÄ±lÄ±nda BakÄ±rköy Belediyesinin karÅŸÄ±sÄ±nda bulunan BakÄ±rköy MezarlÄ±ÄŸÄ±ndaki kabri baÅŸÄ±nda saat 15.00’te; ailesi, sanatçÄ± dostlarÄ± ve sevenlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla anma töreni düzenlenecek.

ANNE KAFAMDA BÄ°T VAR’DA DARBEYÄ° ANLATTI

TarÄ±k Akan, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardÄ±ndan 1981’in baÅŸlarÄ±nda, Almanya’da yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸma yüzünden Türkiye’ye dönüÅŸünde tutuklandÄ±. 12 yÄ±l hapis istemiyle yargÄ±lanarak 2.5 ay hücre hapsi cezasÄ± alan sanatçÄ±, hapishane günlerini ve darbe sürecini 2002’de yayÄ±mlanan “Anne Kafamda Bit Var” kitabÄ±nda kaleme aldÄ±.

TarÄ±k Akan, 1970’te Ses dergisinin açtÄ±ÄŸÄ± “Sinema Artist YarÄ±ÅŸmasÄ±”nda birinci olunca makine mühendisliÄŸi bölümünden ayrÄ±ldÄ± ve gazetecilik yüksek okuluna girdi. “Solan Bir Yaprak Gibi” adlÄ± film ile 1971’de sinemaya adÄ±m atan sanatçÄ±, TarÄ±k Akan adÄ±nÄ± kullanmaya baÅŸladÄ±. Akan, aynÄ± yÄ±l Orhan Aksoy’un yönettiÄŸi SadÄ±k Åžendil’in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± “Emine” filminde ise Filiz AkÄ±n ile baÅŸrolü paylaÅŸtÄ±.

111 FÄ°LMDE ROL ALDI

Akan, 1972’de rol aldÄ±ÄŸÄ± “Suçlu” adlÄ± filmle 1973’te AltÄ±n Portakal Film Festivali’nde En Ä°yi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu. YönetmenliÄŸini Ertem EÄŸilmez’in yaptÄ±ÄŸÄ± 1973 yapÄ±mÄ± “CanÄ±m KardeÅŸim” ile 1974 yapÄ±mÄ± “Hababam SÄ±nÄ±fÄ±”nda baÅŸrol oynayan sanatçÄ±, 1970-1975 arasÄ±nda, yÄ±lda 12 filmde rol alarak Türkiye sinemasÄ±nÄ±n unutulmaz isimlerinden biri oldu. BaÅŸarÄ±lÄ± sanatçÄ±, bu dönemde Türk sinemasÄ±nÄ±n ünlü kadÄ±n sanatçÄ±larÄ± GülÅŸen BubikoÄŸlu ile “Ah Nerede”, Emel SayÄ±n ile “Mavi Boncuk”, Hülya KoçyiÄŸit ile “Sev KardeÅŸim”, Hale Soygazi ile “Gece KuÅŸu Zehra” filminde rol aldÄ±.

Stiliyle 1970’li yÄ±llara damgasÄ±nÄ± vurarak YeÅŸilçam’Ä±n jönleri arasÄ±na giren Akan, 1977’de Zeki Ökten’in yönetmen koltuÄŸuna oturduÄŸu “Sürü” filminin ardÄ±ndan politik filmlerde rol almaya baÅŸladÄ±. TarÄ±k Akan, 1978’de Cüneyt ArkÄ±n ile baÅŸrolü paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± “Maden” filminin sonrasÄ±nda, 1979’da zorunlu askerlik görevini yedek subay olarak Denizli’de tamamladÄ±. Senaryosunu YÄ±lmaz Güney’in yazdÄ±ÄŸÄ±, Åžerif Gören ile Güney’in yönettiÄŸi 1982 yapÄ±mÄ± AltÄ±n Palmiye ödüllü “Yol” filminde rol alan Akan, 1990’da RÄ±fat Ilgaz’Ä±n aynÄ± adlÄ± eserinden uyarlanan “Karartma Geceleri”nde baÅŸrolde yer aldÄ±. Usta oyuncu, kariyeri boyunca 111 sinema filmiyle 4 televizyon dizisinde rol aldÄ±.

ÖDÜLLERLE DOLU BÄ°R YAÅžAM

AltÄ±n Portakal Film Festivali’nde kariyeri boyunca yedi ödül alan sanatçÄ±, 1973, 1978, 1980, 1984, 1989, 1990 ve 2003’te Antalya AltÄ±n Portakal Film Festivali’nde “En Ä°yi Erkek Oyuncu” ödülünün sahibi oldu. SanatçÄ± Akan, 1985’te Berlin UluslararasÄ± Film Festivali’nde “GümüÅŸ AyÄ±” kategorisinde mansiyon, 1992’de Adana AltÄ±n Koza Film Festivali’nde “En Ä°yi Erkek Oyuncu”, 1996’da Antalya AltÄ±n Portakal Film Festivali’nde “YaÅŸam Boyu Onur Ödülü”, 2006’da Sinema YazarlarÄ± DerneÄŸi “Onur Ödülü”, 2007’de ise ÇaÄŸdaÅŸ Sinema OyuncularÄ± DerneÄŸinde “Sinema Emek Ödülü” kazandÄ±. (Ä°stanbul/AA)

Grafik: AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 16 EylÃ¼l 2018 07:54

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