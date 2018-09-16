HavaalanlarÄ±nda gÃ¼venlik tepsileri mi, tuvaletler mi daha hijyenik?

DÃ¼nyanÄ±n her yerinde havaalanÄ± gÃ¼venlik noktalarÄ±nda bulunan ve milyonlarca insanÄ±n eÅŸyalarÄ±nÄ± koyduÄŸu tepsiler, uzmanlara gÃ¶re mikrop barÄ±ndÄ±rÄ±yor.

HavaalanlarÄ± yüksek güvenlik önlemlerine sahip mekanlar. Peki bu mekanlar hastalÄ±klara karÅŸÄ± da yüksek güvenliÄŸe sahip mi? Hayvanlar, uçak kabinleri, metro koltuklarÄ± ve ATM’lerde mikrop olabileceÄŸi konusunda uyarÄ±lÄ±yoruz. Bu uyarÄ±lara havaalanÄ± güvenlik tepsilerini de eklemeliyiz. DünyanÄ±n her yerinde havaalanÄ± güvenlik noktalarÄ±nda bulunan ve milyonlarca insanÄ±n X-ray cihazÄ±ndan geçirmek için, içine ayakkabÄ±, laptop, kemer baÅŸka bir sürü eÅŸya koyduÄŸu tepsiler uzmanlara göre fazlaca mikrop barÄ±ndÄ±rÄ±yor.

Ä°ngiltere’deki Nottingham Üniversitesinden ve Finlandiya Ulusal SaÄŸlÄ±k ve Refah Enstitüsünden bilim insanlarÄ±, 2016 kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n en yoÄŸun saatlerinde ve sonrasÄ±nda Finlandiya’daki Helsinki HavalimanÄ±nda sÄ±k sÄ±k temas edilen yüzeylerinden gribin kaynaÄŸÄ± olan rinovirüsün ve influenza A virüsünün örneklerini topladÄ±.

TEPSÄ°LERDEKÄ° VÄ°RÜS TUVALETTE YOK

Test ettikleri valiz tepsilerinin yarÄ±sÄ± üzerinde, diÄŸer yüzeylere nazaran bu virüslere daha çok rastladÄ±lar ve bu virüslerin hiçbirinin havaalanÄ±ndaki tuvaletlerde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüler.

BMC Enfeksiyon HastalÄ±klarÄ± dergisinde yayÄ±mlanan bulgular, dünya çapÄ±nda bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klarÄ±n yayÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± mücadelede, halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ± stratejilerinin geliÅŸtirilmesinde yardÄ±mcÄ± olabilir.

Nottingham Üniversitesinden SaÄŸlÄ±k Koruma Profesörü Jonathan Van-Tam, bu çalÄ±ÅŸmanÄ±n, her kÄ±ÅŸ yayÄ±lmasÄ± önlenemeyen enfeksi-yonlar konusunda halkÄ± eÄŸitmeye yardÄ±mcÄ± olabileceÄŸini söyledi.

Günlük olarak dokunduÄŸumuz bir çok yüzey virüsleri barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gibi yayÄ±lmasÄ±na da sebep oluyor. Cep telefonlarÄ±, mutfak süngerleri, hatta plastik banyo ördekleri bu yüzeylere dahil. Ancak hava yollarÄ± grip gibi salgÄ±n hastalÄ±klarÄ±n dünya çapÄ±nda yayÄ±lmasÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rmasÄ±yla biliniyor.

Nottingham Üniversitesi ve Finlandiya Enstitüsü tarafÄ±ndan yürütülen bu çalÄ±ÅŸma, Avrupa BirliÄŸi’nin “yüksek tehdit” oluÅŸturan patojenlerin toplu taÅŸÄ±mayla yayÄ±lmasÄ±nÄ± önlemek için Pandhub adÄ±nda finanse ettikleri projenin bir parçasÄ±.

ÇalÄ±ÅŸmaya katÄ±lan Finlandiya Enstitüsünden Viroloji UzmanÄ± Niina Ikonen, “HavaalanÄ± çevresindeki mikroplarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ± daha önce hiç araÅŸtÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ” dedi.

Ikonen sonuçlarÄ±n aynÄ± zamanda havalimanÄ± tasarÄ±mÄ± ve tadilatÄ±nda teknik iyileÅŸtirmeler için yeni fikirler saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ekledi.

BASÄ°T ÖNLEMLER SALGINI ÖNLEYEBÄ°LÄ°R

Profesör Van-Tam, ellerin düzgün bir ÅŸekilde yÄ±kanmasÄ±nÄ±n ve öksürüÄŸün mendille veya kolla kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n virüslerin bulaÅŸma riskini en aza indirmeye yardÄ±mcÄ± olabileceÄŸini söyledi.

“Bu basit önlemler, dünyanÄ±n birçok farklÄ± bölgesine çok sayÄ±da insanÄ±n seyahat ettiÄŸi havalimanlarÄ± gibi kalabalÄ±k bölgelerde salgÄ±n hastalÄ±klarÄ± önlemeye yardÄ±mcÄ± olabilir” diye ekledi.

nytimes.com’dan çeviren IÅŸÄ±l PARLAR

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 16:23

www.evrensel.net