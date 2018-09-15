Maydosâ€™ta 4 bin yÄ±llÄ±k â€˜aÄŸÄ±rÅŸakâ€™ bulundu

Ã‡anakkale'nin Eceabat ilÃ§esindeki Maydos Kilise Tepesi HÃ¶yÃ¼ÄŸÃ¼ kazÄ±larÄ±nda, 4 bin yÄ±l Ã¶ncesine ait bilgi ve bulgular ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki Maydos Kilise Tepesi HöyüÄŸü kazÄ±larÄ±nda aÄŸÄ±rÅŸak (Yün veya iplik eÄŸrilen iÄŸi aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rmak için alt ucuna geçirilen yarÄ±m küre biçiminde, ortasÄ± delik aÄŸaç veya kemik parça) bulundu. Maydos Kilise Tepesi HöyüÄŸü KazÄ± BaÅŸkanÄ± Doç. Dr. Göksel SazcÄ±, bulunan aÄŸÄ±rÅŸaÄŸÄ±n Maydos’ta 4 bin yÄ±l önce dokumacÄ±lÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na ve ip üretildiÄŸine iyi bir örnek olduÄŸunu vurguladÄ±.

AÄŸÄ±rÅŸaÄŸÄ±n Türkiye’de yapÄ±lan prehistorik kazÄ±larÄ±n hemen hemen hepsinde bulunan bir ürün olduÄŸunu anlatan SazcÄ±, “Bu yÄ±lki Maydos kazÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±nda ip yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan ve ilk defa kemik sapÄ±nÄ±n kalÄ±ntÄ±sÄ±yla birlikte yaklaÅŸÄ±k 4 bin yÄ±l öncesine ait aÄŸÄ±rÅŸak bulduk. Fakat bu aÄŸÄ±rÅŸaÄŸÄ±n diÄŸerlerinden farklÄ± bir özelliÄŸi var. Bu özelliÄŸi ise içerisinde kemik kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n olmasÄ±. Bu ilk defa bir kazÄ±da aÄŸÄ±rÅŸak ile birlikte içerisinde sapÄ±nÄ±n olmasÄ± gereken kemik ile birlikte bulunuyor. Biz bunlarÄ±n daha önce ahÅŸap takÄ±larak döndürüldüÄŸünü düÅŸünüyorduk. KazÄ±larda da ‘bÄ±z’ dediÄŸimiz kemik aletler ortaya çÄ±kÄ±yordu. OnlarÄ±n daha çok deri delme iÅŸlerinde ya da diÄŸer örgü ve dokuma iÅŸlerinde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorduk. Fakat bu tür bÄ±zlarÄ±n aÄŸÄ±rÅŸaklar ortasÄ±na konulup bir nevi kirmen (Elde yün eÄŸirmeye yarayan tahtadan yapÄ±lmÄ±ÅŸ araç) ÅŸeklinde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebiliriz.” dedi.

Çanakkale Kültür ve Turizm Ä°l Müdürü Kemal Dokuz ise eski adÄ± “Maydos” olan Eceabat’Ä±n pamuÄŸuyla meÅŸhur olan bir yer olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ±. Maydos pamuÄŸunun burada üretildiÄŸini ve ününün bölgeye yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Dokuz, “Maydos pamuÄŸu özellikle yorgan yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lÄ±rdÄ±. Bu kazÄ±da bulunan aÄŸÄ±rÅŸaÄŸÄ±n Maydos pamuÄŸunda da kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade edebiliriz.” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (Çanakkale/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 12:15

www.evrensel.net