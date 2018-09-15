Orhan MiroÄŸlu, AKPâ€™nin TanÄ±tÄ±m ve Medya BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± oldu

AKP Merkez Karar YÃ¶netim Kurulu (MKYK) Ãœyesi Orhan MiroÄŸlu, partinin TanÄ±tÄ±m ve Medya BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirildi.

AKP MKYK Üyesi Orhan MiroÄŸlu, AKP'nin TanÄ±tÄ±m ve Medya BaÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± görevine getirildi.

MiroÄŸlu, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ve Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n tensipleriyle partimizin deneyimli politikacÄ±sÄ± Mahir Ünal baÅŸkanÄ±mÄ±z ile birlikte TanÄ±tÄ±m ve Medya BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda beraber çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Görev alan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± tebrik ediyor, yürekten baÅŸarÄ±lar diliyorum” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 12:11

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