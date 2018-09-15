'Hayvana eziyete hapis cezasÄ± verilsin'

CHP'li Ã–mer Fethi GÃ¼rer, hayvana ÅŸiddet hapis cezasÄ± verilmesi iÃ§in kanun teklifi hazÄ±rladÄ±.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hayvanlara ÅŸiddet uygulayÄ±p öldürenlerle ve birbirine zarar verecek ÅŸekilde dövüÅŸtürenlere hapis cezasÄ± verilmesi için kanun teklifi hazÄ±rladÄ±. Gürer, TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sunduÄŸu Kanun Teklifinde, hayvanlarÄ± öldürenlerin 2 yÄ±ldan 8 yÄ±la, dövüÅŸtürenlerin ise 4 aydan 2 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

PARA CEZASI YETMEZ

Gürer, son zamanlarda artÄ±ÅŸ gösteren hayvanlara ÅŸiddet ve istismar olaylarÄ±nÄ±, TBMM gündemine taÅŸÄ±yarak Türk Ceza Kanununda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na dair Kanun Teklifinde, hayvanlara ÅŸiddet ve istismar olaylarÄ±ndaki artÄ±ÅŸa dikkat çekti. Mevcut yasaya göre hayvanlara ÅŸiddet ve istismar olaylarÄ±nÄ±n Kabahatler Kanunu kapsamÄ±nda sadece para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gürer, para cezasÄ±nÄ±n bu insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± olaylarÄ±n önünü kesmediÄŸini vurguladÄ±. Gürer, verdiÄŸimiz kanun teklifiyle hayvanlara yapÄ±lan her türlü muamelenin kapalÄ± alanda sigara içme cezasÄ± gibi sembolik para cezalarÄ± ile geçiÅŸtirilmemesi, hayvan dostlarÄ±mÄ±za iÅŸlenen suçlarÄ±n TCK kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesini amaçladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Milletvekili Gürer, Türk Ceza Kanununda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na dair kanun teklifinde, sahipli veya sahipsiz hayvana acÄ±masÄ±z ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da haklÄ± bir neden olmaksÄ±zÄ±n öldürene 2 yÄ±ldan 8 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±, nesli yok olma tehlikesi altÄ±nda olan bir hayvanÄ± öldürene 3 yÄ±ldan 9 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±, hayvanlarÄ± birbirlerine zarar verecek ÅŸekilde dövüÅŸtürenlere 4 aydan 2 yÄ±la kadar hapisle cezasÄ± verilmesini önerdi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 EylÃ¼l 2018 12:00

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